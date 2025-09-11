Weder Ensaimada noch 'Arròs brut': Das ist das Lieblingsgericht der Mallorquiner

Bei einem Mallorca-Urlaub ist der Biss in die Schmalzschnecke für Sie ein absolutes Muss? Damit sind Sie zwar wahrlich nicht allein, doch bei den Spaniern selbst steht die Ensaimada auf der Liste der beliebtesten Insel-Spezialitäten nicht ganz oben. Zu diesem Schluss kommt zumindest die am 1. September veröffentlichte dritte Analyse zu Tourismus und Gastronomie des Zentrums für soziologische Forschung (Centro de Investigaciones Sociológicas kurz: CIS).

Die Studie veranschaulicht die Meinung der Spanier darüber, welche Gerichte sie für die typischsten jeder autonomen Gemeinschaft halten. Sie wurde im Juli auf der Grundlage von fast 3.000 Umfragen durchgeführt und soll die gastronomischen Vorlieben der Bewohner jeder Region aufzeigen.

Fleischlastiger Gewinner

Auf den Balearen ist das am häufigsten gewählte Gericht unter all den typischen Gerichten der Inselküche, die die Rangliste anführen könnten, keines, das normalerweise die Listen der Favoriten anführt. Der Gewinner auf Mallorca und den Nachbarinseln ist mit 35 Prozent der Stimmen der frit mallorquí. Das Schmorgericht und Gemüse und Innereien hat bei Männern 40,2 Prozent und bei Frauen 29,6 Prozent der Stimmen erreicht.

In der Rangliste der lokalen Lieblingsgerichte folgen auf das deftige Fleischgericht die Ensaimada (32,3 Prozent) und - vielleicht sogar noch überraschender als Platz 1 - der menorquinische Langusteneintopf Caldereta (14,1 Prozent). Die Liste wird vervollständigt durch Reisgerichte (arroz a banda, brut, al horno, caldoso, etc. mit 6,1 Prozent) und die Paella (7,2 Prozent).

Das typischste Gericht jeder Region Spaniens

Es könnte als Ritterschlag für den gastronomischen Facettenreichtum der Balearen interpretiert werden, dass sich die Stimmen auf so viele schmackhafte Gerichte verteilen. Andernorts liegt der Fall oft sehr viel klarer: Bei den Regionen Asturien und Valencia etwa stand der wenig überraschende Sieger mit mehr als 80 Prozent sehr eindeutig fest.

Laut der CIS-Umfrage sind die typischsten Gerichte der anderen autonomen Gemeinschaften die folgenden:

Andalusien: Gleichstand zwischen Andalusischem Gazpacho und frittiertem Fisch (35 Prozent)

Gleichstand zwischen (35 Prozent) Aragonien: Ternasco (54 Prozent)

Ternasco (54 Prozent) Asturien: Fabada (88,3 Prozent)

Fabada (88,3 Prozent) Kanarische Inseln: Papas arrugadas (66,9 Prozent)

Papas arrugadas (66,9 Prozent) Kantabrien: Cocido montañés (85 Prozent)

Cocido montañés (85 Prozent) Kastilien-La Mancha: Manchego-Käse (33,3 Prozent)

Manchego-Käse (33,3 Prozent) Kastilien und León: Gebratenes Milchlamm (34,5 Prozent)

Gebratenes Milchlamm (34,5 Prozent) Katalonien: 'Pa amb tomàquet' (31,2 Prozent)

'Pa amb tomàquet' (31,2 Prozent) Region Valencia: Paella (82,6 Prozent)

Paella (82,6 Prozent) Extremadura: Schinken (33,1 Prozent)

Schinken (33,1 Prozent) Galicien: 'Pulpo á feira' (61 Prozent)

'Pulpo á feira' (61 Prozent) Madrid: Cocido a la madrileña (71,9 Prozent)

Cocido a la madrileña (71,9 Prozent) Murcia: Marinera (30 Prozent)

Marinera (30 Prozent) Navarra: Menestra (31,1 Prozent)

Menestra (31,1 Prozent) Baskenland: Chuletón (28,8 Prozent)

Chuletón (28,8 Prozent) La Rioja: Patatas a la riojana (68,1 Prozent)

Patatas a la riojana (68,1 Prozent) Ceuta: Makrele (58,3 Prozent)

Makrele (58,3 Prozent) Melilla: Couscous (22,2 Prozent)

Die Tortilla: Nicht ganz durch und mit Zwiebeln

Die Studie verrät noch mehr: nämlich, wie die Spanier ihr Kartoffelomelett Tortilla am liebsten mögen. Drei von vier Spaniern sind der Meinung, dass eine Torilla mit Zwiebeln zubereitet werden sollte, und mehr als die Hälfte (53,3 Prozent) befürwortet es, wenn sie „nicht ganz durch“ ist. 28,9 Prozent finden, dass es besser ist, das Omelette „ganz durch“ zu servieren, während 15,5 Prozent eine Garzeit „auf den Punkt“ bevorzugen.

Trotz ihrer Popularität ist die "Tortilla Española" nicht das repräsentativste Gericht der spanischen Küche insgesamt: Sie belegt den zweiten Platz, gefolgt vom iberischen Schinken auf dem dritten Platz. Vier von zehn Befragten geben an, dass die Paella das typische Gericht ist, das die spanische Küche am meisten repräsentiert, und 24 Prozent wählen sie als zweite Option. /bro