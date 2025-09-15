Mallorca hat entschieden: Das ist das beste Pa amb Oli der Insel 2025

Zum vierten Mal hat Mallorca das beste Pa amb Oli der Insel gewählt. Als Siegerin ist Anna Petrillo vom Restaurant Es Foraster in Palma hervorgegangen. Die Köchin überzeugte die Jury mit einer besonders innovativen Variante der Brotmahlzeit, die in der Grundform aus Bauernbrot, Olivenöl, Tomate und Salz besteht.

Das Siegerbrot

Das Siegerbrot kombiniert eine Mousse aus schwarzem Knoblauch und Oliven mit einem mit Sobrassada gefüllten und gegrillten Kalmar, geräuchertem Mozzarella, Aubergine sowie Kimchi-Sauce, Guasacaca und Tobiko. Die Jury bestand aus dem Inselbarden Tomeu Penya, dem Gewinner der dritten Ausgabe David Maties, dem Olivenöl-Experten Juan Alcaide und dem Moderator Àngel Aguiló. /pss