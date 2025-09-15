Mallorca hat entschieden: Das ist das beste Pa amb Oli der Insel 2025
Die Köchin Anna Petrillo aus Palma ging als Siegerin hervor
Zum vierten Mal hat Mallorca das beste Pa amb Oli der Insel gewählt. Als Siegerin ist Anna Petrillo vom Restaurant Es Foraster in Palma hervorgegangen. Die Köchin überzeugte die Jury mit einer besonders innovativen Variante der Brotmahlzeit, die in der Grundform aus Bauernbrot, Olivenöl, Tomate und Salz besteht.
Das Siegerbrot
Das Siegerbrot kombiniert eine Mousse aus schwarzem Knoblauch und Oliven mit einem mit Sobrassada gefüllten und gegrillten Kalmar, geräuchertem Mozzarella, Aubergine sowie Kimchi-Sauce, Guasacaca und Tobiko. Die Jury bestand aus dem Inselbarden Tomeu Penya, dem Gewinner der dritten Ausgabe David Maties, dem Olivenöl-Experten Juan Alcaide und dem Moderator Àngel Aguiló. /pss
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailURL kopieren
- Zehn Jahre nach der Mallorca-Auswanderung: So geht es dem Würstchenbuden-Unternehmer Patrick Lorenz aus 'Goodbye Deutschland' heute
- Urlauber stirbt beim Baden an der Playa de Palma
- Taxi-Abzocke an der Playa de Palma: Wie der Betrug abläuft und wie Sie sich schützen können
- Einkaufen auf Mallorca – günstiger oder doch deutlich teurer als in Deutschland?
- Warum es keine gute Idee ist, diese Nacht mit dem Auto auf Mallorca zu fahren
- Spätsommer zeigt sich von seiner traumhaften Seite: So wird das Wetter in der neuen Woche
- Nachtflugverbot für den Flughafen Mallorca gefordert: So viele Flüge wären betroffen
- Restaurantkrise auf Mallorca: 'Niemand erhöht die Preise, um damit mehr Geld zu erwirtschaften