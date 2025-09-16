In diesem Lokal in Palma gibt es erstklassige Latino-Küche

Da wären die „Arepas“ genannten Maisfladen, serviert als Trio, belegt mit Lamm, Rind samt Spiegelei und geräuchertem Schweinefleisch auf Avocado. Die Oktopus-Tentakel im Gewürzmix auf Chili-Basis mariniert, auf einem Püree-Mix aus hiesigen Kartoffeln und Maniok (yuca) und bedeckt mit knusprigen Yuca-Streifen. Oder doch lieber kolumbianische Empanadas aus fermentiertem Mais, gefüllt mit Huhn und Kokosmilch, dazu eine scharfe Chili-Paprika-Tomaten-Sauce? Und natürlich finden sich noch weitere Gerichte mit Fisch, Lamm oder Rinderfilet auf der Karte der neuen „GastroBar by Angélica Pastrana“ in Palmas Stadtviertel Son Rapinya.

Maisbiskuit-Kugel mit Guave. / Martina Zender

Seit wir vor mehr als sieben Jahren über Angélica Pastrana und ihr damaliges Lokal „Flor de Lis“ schrieben, ist viel passiert. Trotz des Erfolgs musste sie ihr Lokal 2019 krankheitsbedingt schließen. Es folgten Jahre als Privatköchin, die sie auch in die USA führten, wo sie einen US-Senator und andere Prominente bekochte. Später war sie auch auf Yachten aktiv. „Ein Kontakt ergab den anderen, und so empfahl man mich weiteren Politikern und Geschäftsleuten“, erzählt die gebürtige Kolumbianerin, die schon als 19-Jährige nach Mallorca kam.

Lebenslustig und kommunikativ

Ihre lebenslustige und kommunikative Art, die wohl auch auf ihre Mutter, ebenfalls Profiköchin, zurückgeht, fiel bald auch den Medienleuten auf. Und so ist sie bereits seit sieben Jahren beim mallorquinischen Fernsehsender Canal 4 zu sehen und seit fünf Jahren im Duo mit Gastroexperte Miguel Vera in der Sendung Gastromundi beim Radiosender Cadena Ser zu hören. Auftritte im Regionalsender IB3 ergänzen die Vita, wo sie als Expertin geschätzt wird, wenn es um Latino-Küche und -Produkte geht.

Angélica Pastrana und ihr Partner und Lebensgefährte, der Kubaner Maykel Gómez. / Nele Bendgens

Nun also das neue Lokal in einer Cafeteria samt Terrasse, die ihr Lebensgefährte, der Kubaner Maykel Gómez, acht Jahre führte. Die beiden haben sie mit neuem Mobiliar und Deko komplett umgestaltet. Die Decken bemalte Natalia Astuácas, eine Künstlerin aus Costa Rica (nataliastuacas.com), sodass dort jetzt Fisch, Oktopus oder Mais verewigt sind. Die Karte besteht teils aus kolumbianischen Traditionsrezepten, die Pastrana verfeinert und modernisiert.

Im Inneren der Gastrobar. / Nele Bendgens

Eine weitverzweigte Familie

Hinzu kommen Gerichte anderer lateinamerikanischer Länder wie Mexiko, Brasilien, Argentinien oder Peru. Aber auch ein wenig Asien darf nicht fehlen: Eine Tante – die Mutter hat zwölf Geschwister, allesamt in der Gastronomie unterwegs, sei es als Köchin, Metzger oder Patissier –, ist mit einem Chinesen verheiratet, der spezielle Produkte seiner Heimat vertreibt und beisteuert.

Für ihre Gerichte nutzt Pastrana weitestgehend spanisch-mallorquinische Produkte, die hier wachsen oder hergestellt werden. So verwendet sie Brot vom Bäcker ihres Viertels, das Fleisch stammt von der Metzgerei Juanita vom Santa-Catalina-Markt, der Fisch von Pescados Miró, einer Fischhandlung, die auch Sternekoch Andreu Genestra beliefert (S. 31), der Käse vom Spezialgeschäft „Tot Formatge“ in der Markthalle von Pere Garau. „Die Besitzer haben eine große Auswahl an eher unbekannten Käsesorten, die sie auf ihren Reisen durch Spanien und Frankreich entdecken“, erzählt Pastrana.

Oktopus mit Maniok-Streifen. / Martina Zender

Mit der hochwertigen Schokoladenmanufaktur Maüa besteht eine Kooperation – so stammte die Schokolade des Desserts an unserem Testtag aus Nicaragua. Das fantastische Dessert bestand aus einer Maisbiskuit-Kugel, gefüllt mit der in Kolumbien so beliebten Guayaba-Frucht (Guave), umliegend eine Creme aus Kokos mit Kokos-Gebäck, Schokostückchen, Physalis-Scheiben und essbaren Blüten. Die Preise: Vorspeisen 6–1 1, Hauptspeisen 17–20 Euro, Desserts 6,50–7 Euro.

Kolumbianische und andere lateinamerikanische Produkte wie gewisse Maissorten, Gewürze, exotische Früchte oder Chili bezieht Pastrana von Adams, einem darauf spezialisierten Händler im Pere-Garau-Viertel. „Der ist zwar etwas teurer, hat dafür aber Produkte von guter Qualität“, sagt die Kolumbianerin. Auch mit anderen Köchen pflegt sie ein gutes Verhältnis. So bezieht sie ihre Tortillas von Cecilia Gutiérrez, der Besitzerin und Köchin des mexikanischen Restaurants Xolotl.

Rindertataki auf Ajoblanco. / Gastrobar

Tipp: Am Sonntag, den 21. September, gibt es um 18 Uhr einen Tequila-Abend, begleitet von einem darauf abgestimmten sieben- bis achtgängigen Degustationsmenü, das mexikanisch angehaucht ist. Zwei Tequila-Experten erörtern die Geheimnisse eines guten Agaven-Schnapses. Der Preis: 45 Euro inklusive Tequila-Verkostung.

