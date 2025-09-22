Wer macht den besten Burger Mallorcas? Jetzt stehen die Finalisten fest

Mallorca und die Nachbarinseln wollen den besten Burger der Balearen küren – jetzt stehen die Finalisten fest. Insgesamt 16 Teilnehmer konnten die Gäste überzeugen und die erste Phase des Wettbewerbs überstehen, die aus einer Verkostung und Publikumsabstimmung bestand.

In den Monaten Mai, Juni und Juli konnte das Publikum für seine Lieblings-Burger abstimmen; jetzt ist die Jury an der Reihe, die im September und Oktober probieren und beraten wird, welches Lokal auf jeder Insel den Preis für den besten Burger erhält.

Finalisten-Burger aus Mallorca

Dies ist die Liste der sieben mallorquinischen Teilnehmer, die die erste Phase des Wettbewerbs überstanden haben:

Demon Premium (Catando Burguer)

(Catando Burguer) La Adictiva 3.0 (Doce Campos)

(Doce Campos) Messi Burger (Surikata Burger)

(Surikata Burger) La Emily (TO-DO)

(TO-DO) La del chef (Bugambilia Street)

(Bugambilia Street) Balear Doble Smash (Bocatas y Bocados Café)

(Bocatas y Bocados Café) Sa Rosa (Burger Club)

Finalisten aus Ibiza und Menorca

Die Zahl der Finalisten pro Insel wurde proportional zur Einwohnerzahl berechnet:

Menorca : Von den ursprünglich 15 angemeldeten Burgern haben es 4 ins Finale geschafft.

: Von den ursprünglich 15 angemeldeten Burgern haben es 4 ins Finale geschafft. Ibiza und Formentera: Von insgesamt 13 angemeldeten Burgern wurden 3 bzw. 2 Finalisten ausgewählt.

Finale Entscheidung

Der Gewinner nach der endgültigen Jury-Entscheidung wird Ende des Jahres bekanntgegeben. Dann stehen die Namen der siegreichen Kreationen fest, die durch eine Kombination aus Jury-Bewertung und Publikumsstimmen ermittelt werden. Es wird nicht nur der beste Burger insgesamt ausgezeichnet, sondern auch die drei Erstplatzierten jeder Insel.