Wer macht den besten Burger Mallorcas? Jetzt stehen die Finalisten fest
Nach dem Publikumsvoting folgt jetzt die Jury-Entscheidung: Wer macht den besten Burger der Balearen?
Mallorca und die Nachbarinseln wollen den besten Burger der Balearen küren – jetzt stehen die Finalisten fest. Insgesamt 16 Teilnehmer konnten die Gäste überzeugen und die erste Phase des Wettbewerbs überstehen, die aus einer Verkostung und Publikumsabstimmung bestand.
In den Monaten Mai, Juni und Juli konnte das Publikum für seine Lieblings-Burger abstimmen; jetzt ist die Jury an der Reihe, die im September und Oktober probieren und beraten wird, welches Lokal auf jeder Insel den Preis für den besten Burger erhält.
Finalisten-Burger aus Mallorca
Dies ist die Liste der sieben mallorquinischen Teilnehmer, die die erste Phase des Wettbewerbs überstanden haben:
- Demon Premium (Catando Burguer)
- La Adictiva 3.0 (Doce Campos)
- Messi Burger (Surikata Burger)
- La Emily (TO-DO)
- La del chef (Bugambilia Street)
- Balear Doble Smash (Bocatas y Bocados Café)
- Sa Rosa (Burger Club)
Finalisten aus Ibiza und Menorca
Die Zahl der Finalisten pro Insel wurde proportional zur Einwohnerzahl berechnet:
- Menorca: Von den ursprünglich 15 angemeldeten Burgern haben es 4 ins Finale geschafft.
- Ibiza und Formentera: Von insgesamt 13 angemeldeten Burgern wurden 3 bzw. 2 Finalisten ausgewählt.
Finale Entscheidung
Der Gewinner nach der endgültigen Jury-Entscheidung wird Ende des Jahres bekanntgegeben. Dann stehen die Namen der siegreichen Kreationen fest, die durch eine Kombination aus Jury-Bewertung und Publikumsstimmen ermittelt werden. Es wird nicht nur der beste Burger insgesamt ausgezeichnet, sondern auch die drei Erstplatzierten jeder Insel.
- 52-Jähriger stirbt mitten in der Bierstraße an der Playa de Palma
- Cyberangriff auf Flughäfen in Europa: Das müssen Mallorca-Reisende jetzt wissen
- Drastischer Wetterumschwung: War's das jetzt mit dem Sommer auf Mallorca?
- Das ist der Mann, der die spektakuläre Finca de sa Talaia in Valldemossa gekauft hat
- 14 Kilometer mit nur zwei Reifen zurückgelegt: Guardia Civil zieht alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr
- Nächtlicher Lärm und Hochzeiten mit 100 Gästen : Nachbarn klagen über illegale Event-Villa in Puntiró
- Mann stirbt am Strand von Colònia de Sant Pere
- Absolut beschämend': Die Hoteliers an der Playa de Palma gehen wegen des Mülls auf die Barrikaden