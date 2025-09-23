Celler und Strandlokal in einem: Warum das Ca’n Josep so besonders ist
So überraschend wie bodenständig ist das Lokal in Port de Pollença
Es sind zwei ganz unterschiedliche Restauranttypen, die auf den ersten Blick – schon von den Höhenverhältnissen – unvereinbar scheinen. Doch in diesem Fall sind sie eine Einheit: Weinkeller – auf Mallorquinisch celler – und Strandlokal. Wir sind im Ca’n Josep, an der Bucht zwischen Port de Pollença und Alcúdia. Das Restaurant wurde 1961 gegründet, 2014 übernahm es das Ehepaar Josep Cadenas und Lucía Piñero – beide sind im Serviceteam.
Typischer Weinkeller
Zum Meer sitzt es sich im Ca’n Josep im verglasten modernen Vorbau des Lokals mit Blick auf die Bucht von Pollença. Wer es uriger, rustikaler mag, geht einfach ein paar Stufen in einen angrenzenden offenen hohen Kellerraum hinunter und wechselt das Ambiente. Denn nun erwartet den Gast ein großes klassisches Celler-Lokal. Inklusive den typischen riesigen Weinfässern, den Deckenbalken und diversen anderen Accessoires, die man sonst nur in den für die Inselmitte typischen Celler- Restaurants findet, beispielsweise in Sineu, Inca oder Petra.
Klassisch mallorquinisch
Kulinarisch gibt es vor allem traditionelle mallorquinisch-spanische Küche, zum Teil basierend auf den Rezepten des Vorgängers. „Wir haben uns nur ein wenig der modernen Zeit angepasst, sie etwas leichter gemacht in Bezug auf die Zutaten“, erklärt Josep Cadenas (52). Da wären etwa Gazpacho, frit mallorquí mit Lamm und die maritime Variante mit Tintenfisch, Avocado mit Garnelen, kleine Jakobsmuscheln vom Grill, Kroketten, Miesmuscheln in Meeresfrüchtesauce oder Oktopus à la Galicien.
Hinzu kommen verschiedene Fischspeisen, etwa der perfekt gegarte delikate Bacalao mit Sobrassada und Honig sowie Pimientos de Padrón oder der Seehecht in grüner Sauce mit Meeresfrüchten. Bei den Fleischgerichten sind die Gästefavoriten die Lammschulter (zart, weil stundenlang geschmort) und die Lammkoteletts, das Spanferkel (innen zart, außen knusprig!) oder das Rinderfilet mit Foie und Portweinsauce.
Wohl wegen der steigenden Zahl an Urlaubern und ausländischen Gästen und ihren Essgewohnheiten gibt es aber auch Salate wie Caprese oder Caesar’s Salad, Pasta-Gerichte wie Lachs-Ravioli oder Tagliatelle Carbonara sowie Fleisch-Highlights wie Entrecôte und sogar Chateaubriand.
Vor allem Urlauber als Gäste
Wobei das Lokal unvermindert mallorquinische Gäste anzieht: „Im Sommer sind es circa 30 bis 40 Prozent Einheimische, aber im Winter – wir haben nur im Januar und Februar geschlossen – sind es 80 bis 90 Prozent, die bei uns auch ihre Familienfeste feiern“, erzählt Cadenas, der auf die Akzeptanz der Mallorquiner und ihre Treue, vorzugsweise sind es Stammgäste, stolz ist. „Wir pflegen eine fast familiäre Atmosphäre. Im Winter legen wir zudem auch noch mehr Wert auf mallorquinische Gerichte, die perfekt sind für die kältere Jahreszeit wie sopes mallorquines, frit de matances, arròs brut, die Kohlroulade llom amb col mal oder auch mal ein Ziegenbraten.“
Einheimische wie Auswärtige schätzen zudem die Paella-Auswahl. Gemäß der ungewöhnlichen Zweiteilung des Ca‘n Josep wird somit bei den Gerichten oft mar y tierra, also Meer und Land, vereint.
Sogar weitgehend glutenfrei
In der Küche ergänzt sich ein Chefkochduo, bestehend aus der Mallorquinerin Antònia „Toñi“ Piñero, der Schwester von Lucía, sowie dem Marokkaner Roulou Suli. Sie nutzen hochwertige Produkte, möglichst von der Insel. So kommen Spanferkel und Lamm von der Kooperative in Pollença, weiteres Fleisch von Ca Na Paulina in Coll d’en Rabassa. Obst und Gemüse wird in Santa Margalida eingekauft, Fisch in Port d’Alcúdia.
Etwas Besonderes ist die Tatsache, dass man bemüht ist, alles glutenfrei zu kochen oder – wie beim Brot – auf Wunsch auch eine glutenfreie Alternative zu servieren. „Meine Frau hat Zöliakie und ihr Neffe ist Allergiker, deshalb machen wir das nicht, weil das vielleicht Mode ist, sondern nehmen das sehr ernst“, sagt Josep Cadenas.
Informationen
Ca’n Josep
geöffnet Fr.–Mi. 12.30–15.30 Uhr, 18.30– 22.30 Uhr.
C/. de l’Olivera, 1, Port de Pollença.
Tel.: 971- 86 58 6
