Gemischtes Glück: Palma feiert bei der "Fira del Variat" eines von Mallorcas authentischsten Gerichten

An manch einem verkaterten Morgen hat es schon Leben gerettet und ganzen Legionen an Arbeitern in den Bars der Insel ausreichend Kraft für den bevorstehenden Tag geschenkt. Das Variat eines der bekanntesten und beliebtesten Gerichte Mallorcas. Das fast ausschließlich in Bars servierte Essen ist eine Mischung aus verschiedenen Tapas wie Ensaladilla, Kutteln, dem Kalamar-Gericht Pica Pica, Hackbällchen und Kroketten – die Möglichkeiten sind vielfältig. Traditionell werden die einzelnen Bestandteile auf einem möglichst kleinen Teller möglichst vertikal platziert, damit sie ja ineinanderlaufen.

Obwohl das Variat so beliebt ist, sind seine Ursprünge ungewiss. Nicht unwahrscheinlich ist, dass es vor rund 60 Jahren entstanden ist. Als der Massentourismus Fuß fasste, könnten möglicherweise findige Gastwirte auf die Idee gekommen sein, den Urlaubern mittels eines Tellers eine möglichst breite Auswahl an Tapas zur Verfügung zu stellen.

Uhrzeiten, Teilnehmer, Preise

Auf der ersten Fira del Variat kann man am Samstag (27.9., 19 bis 24 Uhr) und Sonntag (9 bis 23 Uhr) an der Markthalle Pere Garau die Variats von acht verschiedenen Anbietern probieren. An der Messe nimmt eine bunte Mischung an gastronomischen Betrieben aus der ganzen Stadt teil: Ca Na Martina, La Llubinense, El Mónaco, Bar Nuevo Balear, Bar Rotlet, Can Pometa, Bocatas y Bocados sowie der Catering-Service Es Born Events.

Jedes Variat-Ticket kostet fünf Euro. Die Portionen sind eher klein, werden auf einem 10x6 Zentimeter großen Teller serviert. Die Idee dahinter ist, dass es sich um eine Probierportion handelt, sodass man an einem einzigen Tag mehrere Stände ausprobieren kann. Das gezapfte Bier (canya) kostet drei Euro, ein Glas Wein vier Euro; Wasser zwei Euro und ein Erfrischungsgetränk drei Euro.

Begleitet wird die "Fira del Variat" von einem bunten musikalischen Rahmenprogramm.