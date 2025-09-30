Freude bei Koffein-Junkies: Hier können Sie jetzt auf Mallorca Club-Mate kaufen
Das in Deutschland überaus beliebte Erfrischungsgetränk ist nun auch auf der Insel erhältlich
Hipster auf Mallorca dürfen frohlocken: Das in Berlin omnipräsente, koffein- und kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränk Club-Mate ist ab jetzt auch auf der Insel erhältlich. Wie ein Beitrag des Unternehmens in den sozialen Netzwerken vor wenigen Tagen in den sozialen Netzwerken bekanntgab, ist der prickelnde Kult-Eistee auf Mate-Basis in allen Müller-Filialen zu bekommen. Derzeit schlägt die 0,5-Liter-Flasche dort mit 2,79 Euro zu Buche.
Mate-Getränke: Auf Mallorca etwas Neues
Auf Spanisch wirbt Club-Mate damit, nun "die Energie Berlins" in den Mittelmeerraum zu holen. Tatsächlich steckt hinter dem alkoholfreien Getränk die Brauerei Loscher aus Münchsteinach in der Metropolregion Nürnberg. Laut der Unternehmenswebsite sind die Produkte mittlerweile in über 60 Ländern weltweit erhältlich. Das Epizentrum in Sachen Konsum ist jedoch zweifellos die deutsche Hauptstadt, wo es bekanntlich auch eine Vielfalt an Mate-Getränken anderer Hersteller gibt, in Geschmacksrichtungen von Granatapfel über Ingwer bis Banane.
Auf Mallorca hingegen scheint man bislang noch nicht auf den Geschmack gekommen zu sein: Generell findet sich in den spanischen Supermärkten eine auffällig kleine Auswahl an außergewöhnlichen Limonaden, Eistees und eben koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken, die eine weniger süße und vielleicht minimal gesündere Alternative zu den überall angebotenen Energydrinks darstellen würden. Die Kaufhauskette El Corte Inglés hatte vor einigen Jahren kurzzeitig eine Mate-Limo im Sortiment, die sang- und klanglos wieder verschwand.
Ob sich hier also eine Marktlücke schließt und der Wachmacher gekommen ist, um zu bleiben, wird die Zeit zeigen. Unter deutschen Residenten, die nicht nur die Klassiker aus der Heimat vermissen (allen voran die Brotvielfalt oder diverse Milchprodukte), wird es aber sicherlich einige Club-Mate-Fans geben, die angesichts der frohen Botschaft ebenso viel Herzrasen bekommen wie beim übermäßigen Verzehr des Lieblingsgetränks.
