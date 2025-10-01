In dieser Garten-Oase in Peguera gibt es traditionelles spanisches Essen

Leise plätschert im Brunnen das Wasser, Vogelzwitschern erfüllt den Garten. Delikate Artischockenblüten mit Stücken vom Ibérico-Schinken warten darauf, verzehrt zu werden, gefolgt von einem kleinen zarten Tintenfisch auf Kartoffelscheiben, das Schweinefilet mit Sobrassada-Honig-Sahne-Sauce oder auch dem fünf Stunden lang mit Möhren, Tomaten und Zwiebeln zart geschmorten Secreto.

Lange Tradition

Hell und gemütlich: der Innenraum. / Ana Belén Muñoz

50 Jahre gibt es nun schon die Casa Rústica in Peguera. Ein wenig abseits vom Trubel und den Touristenlokalen und -läden. Zu Beginn oder am Ende des bekannten „Bulevar“, je nachdem von welcher Seite man kommt – lässt sich hier seit Anfang Juli wieder gut essen, aber auch Ruhe, Muße, eine wunderschöne Gartenterrasse, reich bestückt mit Pflanzen und einem Brunnen, genießen.

Besitzerin ist bis heute Ingrid Tannenbaum, die das Lokal in den ersten Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Gunter führte und hier zum Teil prominente Gäste willkommen hieß. Im Laufe der Jahre wechselten die Betreiber, darunter etwa die frühere Es-Clos-Wirtin Iris Seybold Ende der 2000er-Jahre. Nach unangenehmen Erfahrungen mit ihren letzten Pächtern wollte Frau Tannenbaum eigentlich nicht mehr vermieten, und ließ das Restaurant ein paar Jahre leer stehen. Aber als sie sah, wer Interesse zeigte, willigte sie ein. Denn es sind ihre Nachbarn: Agustín Bonilla Raigal (59), sein Schwager Ayhan Güler und ihre Frauen.

Das Quartett führt bereits seit 15 Jahren das beliebte Lokal Brisas del Mediterranéo in erster Linie an der Playa de Palma, nahe dem Palma Aquarium. Doch wohnen alle in Peguera, und so wollten sie sich dort auch ein zweites Standbein schaffen. „Die Besitzerin der Immobilie an der Playa ist die Stadt Palma, und man weiß ja nie, was die so vorhaben“, meint Bonilla. „Insofern fanden wir es toll, dass Frau Tannenbaum uns als Mieter akzeptierte, zumal wir ja quasi um die Ecke wohnen.“

Rundum renoviert

Die vielen Betriebsjahre hatten Spuren im Lokal hinterlassen. „Wir mussten zwar keinen Abstand zahlen, aber viel Geld investieren in die Renovierung von Wasserleitungen und Toiletten, wir haben eine komplett neue Küche, einen neuen Boden, ein Schutzdach und den Garten quasi neu angelegt. Der war zum Dschungel geworden. Es war viel zu tun, aber wir haben es geschafft“, erzählt Bonilla.

Und es ist wahrlich eine attraktive romantische Oase geworden, die mit ihrer authentischen spanischen Küche punktet. Auch wenn Bonilla gelernter Koch ist, der mit 15 Jahren bereits in Peguera just in einem Lokal gegenüber begann, ist seine Cousine Antonia López Raigal dort zuständig. Und als wäre es noch nicht genug Familie, half bis vergangene Woche sein Sohn David in der Casa Rústica, während sein Sohn Agustín im Brisas arbeitet.

Schweinefilet mit Sobrassada-Honigsause / Martina Zender

Weiterhin kommen Rezepte der Mutter, die auch als Köchin arbeitete, der Oma und der Schwiegermutter zum Einsatz (von der Mama sind etwa die Hackbällchen aus Huhn- und Putenfleisch mit einer Zwiebelsauce). Und das Olivenöl stammt von der Familie von Agústins Ehefrau Rosa aus dem andalusischen Jaén. Familiär ist denn auch die Stimmung und das Verhältnis zu den Gästen, viele davon kennen das Lokal schon seit vielen Jahren.

Auf das Küchenkonzept einigten sich alle fünf, konkret jedoch ist es der Madrilene Agustín Bonilla, der dieses Konzept mit Gerichten füllt. „Wir wollen unseren Gästen etwas anderes als die anderen Lokale im Ort bieten, wo es oft eher fremdländische Küche oder Fast Food gibt. Wir servieren authentische spanische und teils auch mallorquinische Küche, keine modernen Fusionsgerichte oder Gerichte mit asiatischen Aromen“, sagt er.

Tortilla, wie sie zu sein hat

In der Casa Rústica gibt es beispielsweise die beliebten torreznos, original aus Soria vom Festland (frittierte Bauchspeckscheiben), Tortilla mit weichem Kern, gefüllte Champignons, Entrecôte vom spanischen Rind und Lammschulter sowie Schnecken, frit mallorquí mit violetter Möhre, Kabeljau und Petersfisch mit Zwiebeln, wie es auf Mallorca üblich ist.

Agustín Bonilla fährt morgens einkaufen, etwa auf den Markt von Pere Garau, und sucht sich dort die besten Fische aus, die auch oft zu einem tagesaktuellen „Vorschlag“ verarbeitet werden. Am Donnerstagabend gibt es zusätzlich Fleischspeisen vom Grill, etwa die gemischte Grillplatte für 19 Euro. „Kommendes Jahr wollen wir auch einen BBQ-Abend mit Fisch und Meeresfrüchten anbieten“, erklärt Bonilla. Etwas früher kommt noch etwas anderes Neues: „Wenn es kälter wird, nehmen wir einige dann passende Gerichte hinzu wie Eintöpfe, cremige Reisgerichte, bei denen einem warm wird.“

Die Preise: Vorspeisen, auch zum Teilen 8–20 Euro, Hauptspeisen 15,50–28,50 Euro, Desserts 4–8,50 Euro. Tipp für alle Sparfüchse: das dreigängige Mittagsmenü mit Auswahlmöglichkeit und einem Getränk gibt’s für 19,50 Euro (am Wochenende 32,50 Euro).

