Zweitbestes Restaurant auf der Welt: TripAdvisor prämiert Lokal auf Mallorca

Fine Dining ist neudeutsch für gehoben und exquisit speisen. In dieser Kategorie hat das elegante Restaurant Izakaya mit dem Untertitel „High Japanese Cuisine“ von Dani Celis in Palma, nahe des Hafens, gerade bei den „Best of the Best Awards 2025“ von Tripadvisor den ersten Platz in Spanien errungen – und den zweiten weltweit (hinter dem argentinischen Restaurant Fogón Asado in Buenos Aires).

Mit dieser alljährlich verliehenen Auszeichnung an Hotels, Restaurants oder andere Einrichtungen, Sehenswürdigkeiten oder auch generell Reiseziele werden all jene geehrt, die innerhalb der letzten 12 Monate viele und vor allem überragende Kommentare und Bewertungen der Leser beziehungsweise Nutzer von Tripadvisor erhalten haben. Hinzu kommt eine redaktionelle Bewertung.

Exzellente japanische Speisen

Das Restaurant – wir berichteten in der MZ im April 2024 – zeichnet sich durch exzellente japanische Speisen aus, die weit über die üblichen Sushi-Angebote hinausgehen. Edel, fein, hochwertig – ein gelungener Mix aus traditioneller japanischer Topküche und modernen Variationen. In der Küche verantwortlich sind Masahide Ozawa und Carlos Piedra Buena.

Dani Celis (rechts) und Carlos Piedra Buena. / Zender

Besitzer Dani Celis ist natürlich sehr stolz auf diese Anerkennung, gibt aber das Lob weiter an sein Team und an die Gäste vom Izakaya:

„Dieser Erfolg wäre ohne die Leidenschaft unseres Teams und das Vertrauen aller Gäste, die uns auf diesem Weg begleiten, nicht möglich gewesen. Vielen Dank! Diese Auszeichnung gehört Ihnen genauso wie uns.“

Angefangen hat das Izakaya an einem anderen Standort in der Nähe, im Sommer 2023 erfolgte der Umzug in das heutige Lokal am Carrer Monsenyor Palmer 2. Die Entwicklung schilderte Celis 2024 wie folgt:

„Was den Küchenstil angeht, so haben wir vor rund sieben Jahren als eine Art japanische Taverne begonnen und neben einigen Sushi-Variationen elaborierte japanische Hausmannskost geboten. Nach und nach hat sich das Restaurant entwickelt und spiegelt nun die gehobene japanische Küche wider.“

Überraschungsmenü für zwölf Gäste

Aktuell hat Celis im früheren Standort – der eine Zeit lang als Izakayita mit etwas bodenständigerer japanischer Küche betrieben wurde – das Lokal Kno-ma etabliert (knoma.es, C/. Espartero 15). Dort wartet auf maximal zwölf Gäste ein exquisites 15-gängiges Überraschungsmenü, Omakase genannt.

Izakaya Mallorca – High Japanese Cuisine,

C/. Monsenyor Palmer 2, Palma

Tel.: 633-51 10 25

izakayamallorca.com