Zwei Locations, ein Konzept: So kocht Rauschenberger auf Mallorca

Das eine Lokal ist etwas für Autonarren und hat im April diesen Jahres eröffnet: Motorworld im Hinterland von Ciutat Jardí direkt an der Flughafen-Autobahn. Das andere Lokal zieht mit seinen zwölf Tennis- und bislang drei Padelplätzen Sportsfreunde an: der Mallorca Country Club in Santa Ponça, eröffnet im Herbst 2021. Doch auch Fans von gutem Essen werden beiderorts zufriedengestellt.

Hier wie dort liegt die alleinige gastronomische Verantwortung bei der Firma Rauschenberger Catering & Restaurants mit Stammsitz in Fellbach bei Stuttgart. Daniel Anselment, Mitinhaber der Firma, ist für die Standorte Motorworld München, Mallorca und demnächst auch Motorworld Stuttgart zuständig. Ihm zur Seite steht Andreas Jungbäck. Er hat als Executive Chefkoch gemeinsam mit Anselment das kulinarische Konzept für diese Standorte und den Catering-Zweig entwickelt.

Daniel Anselment (li,) und Andreas Jungbäck. / Mallorca Country Club

Konzept mit regionalen Akzenten

„Burger, Pasta und Pizza sind neben Steaks vom Grill die Säulen der Gastronomie im Motorworld Inn. Das entspricht auch dem Stil von Motorworld mit seinen vielen amerikanischen und italienischen Automarken. Gemäß des jeweiligen Standorts kommen noch regionale Spezialitäten hinzu: etwa Weißwürste, Fleischpflanzerl, Wiener Schnitzel, Tegernseer Kässpatzn in München, Tapas hier in Spanien und ab Februar in der Motorworld Inn in Stuttgart sicherlich auch Maultaschen, Zwiebelkuchen und Spätzle“, beschreibt Anselment dieses Konzept, das man von der Organisation her als Systemgastronomie kennt. Sprich: Es gibt eine zentrale Steuerung, das Konzept wird in großen Teilen standardisiert und auf verschiedene Lokale einer Firma angewandt. Perfektioniert haben das die Burger-Ketten. Hier jedoch wird Systemgastronomie auf hohem Niveau zelebriert.

Rauschenberger kann laut Unternehmensangaben bei Veranstaltungen mit bis zu 20.000 Gästen eine abwechslungsreiche Küche mit professionellem Service und Equipment gewährleisten. Man lege dabei besonderen Wert auf effektive Logistik und Qualität, vor allem auch bei den Lebensmitteln, sagt Daniel Anselment. Auch deswegen zählten große, anspruchsvolle Firmen zu den Kunden. Auch auf Mallorca hat Rauschenberger bereits etliche Events erfolgreich durchgeführt, nicht zuletzt die Eröffnung der Motorworld im April und das ATP-Tennisturnier im Juni. „Wir haben viele Anfragen. Offenbar besteht auch hier ein Bedarf, gerade in den von uns auch machbaren Größenordnungen“, sagt Daniel Anselment.

Lokale als Werbung

Die beiden Restaurantbetriebe auf Mallorca sollen sich natürlich auch rechnen, aber vor allem die Gastronomie im Country Club ist zugleich eine Art Aushängeschild, um Rauschenberger Catering zu präsentieren. In beiden Lokalen lässt sich auch frühstücken. Alle zwei Wochen findet zudem jeweils ein Sonntagsbrunch mit DJ-Begleitung statt, etwa mit einem Buffet und Eierspeisen aller Art und À-la-minute-Zubereitung. „Das tägliche À-la-carte-Angebot im Country Club ergänzen wir dann noch um gesunde Bowls, Joghurt-Gerichte und Fruchtsalate“, meint Andreas Jungbäck.

Mit einer Lamborghini-Karrosserie an der Decke: der Innenraum des Motorworld Inn. / Motorworld

Demnächst folgt im Country Club eine Aufteilung der Speisekarte in Tages- und Abendkarte. Tagsüber gibt es dann auch weiterhin klassische Club-Gerichte wie Caesar Salad, Club Sandwich, Burger und Pasta, ergänzt etwa durch ein Flanksteak. Für abends schweben Anselment und Jungbäck dann gehobene internationale Gerichte vor, das Stichwort lautet dann fine dining.

Wobei es sich auch bei den Klassikern andere Wege gehen lässt wie etwa das Club Sandwich zeigt. Statt des geschmacklich simplen Toastbrots wird Sauerteigbrot mit Kruste verwendet, das ein relativ frisch auf der Insel tätiger Bäcker aus Deutschland liefert: Jo Semola von der Full Proof Bakery. „Wir experimentieren da aber noch ein wenig und wollen hin zu einem Sauerteig-Toast, nicht ganz so knusprig wie das jetzige Brot, aber geschmacklich genauso intensiv“, meint Owen van Hees, der Vor-Ort-Chefkoch von Rauschenberger im Mallorca Country Club.

Zentral produziert

Für die Veranstaltungen in Deutschland steht eine zentrale Produktionsküche zur Verfügung. Dort werden vor allem arbeits- und platzintensive Speisen und Bestandteile vorbereitet, wie etwa Saucen, Fonds oder Dressings. „Eine neutrale, von uns engagierte Lebensmittel-Kontrollfirma nimmt Stichproben von allem und gibt uns dann auch Informationen zu Haltbarkeit, etwa bei der Vakuumierung. Und wir meinen damit nicht, ab wann die Ware nicht mehr zu essen ist, sondern ab wann sie nicht mehr den vollen, optimalen Geschmack entwickelt“, sagt Daniel Anselment. Auf Mallorca sei Rauschenberger noch nicht so weit, deshalb kämen bis auf Weiteres speziell diese Saucen aus Stuttgart. „Wir haben aber hinter der normalen Küche des Motorworld Inn einen weiteren großen Raum als Produktionsküche ausgestattet – dort bereiten wir etwa das Fleisch vor, filetieren den Fisch und schneiden Gemüse, Salate und Obst, um damit auch die kleine Küche des Country Club zu versorgen“, sagt Anselment.

Thunfisch-Filet mit Bohnen. / Mallorca Country Club

Kulinarische Veranstaltungen

Auch ein paar regelmäßige Events erwecken Interesse. Neben dem bereits erwähnten Sonntagsbrunch (29,90 Euro) ist da alle drei Wochen ein BBQ-Abend. Der nächste findet am 3.10. im Motorworld Inn statt. Im Country Club (4.10.) gibt es das BBQ-Angebot zusätzlich zur Speisenkarte. Und ebenfalls alle drei Wochen lädt das Motorworld Inn zu einem „Tapas y Vino“-Abend mit abwechslungsreichem Tapas-Menü, begleitet von Weinen und Infos des Winzers (39,90 Euro, nächster Termin 8.10.).

In Bezug auf die Optik der Lokale hat sich die Rauschenberger-Gruppe beim Motorworld Inn an das auch von München her bekannte Konzept einer nostalgischen Werkstatt mit Ziegelsteinwänden gehalten. Zu den vielen kleinen Details gehören etwa das aus einer alten Vespa entstandene Getränkeregal sowie andere originale Dekostücke von alten Wagen und Motorrädern. Absoluter Hingucker ist sicherlich der an der Decke über der Bar kopfüber hängende gelbe Lamborghini.

Bei warmem Wetter sitzen die Gäste in der Motorworld auf der weitläufigen Terrasse unter einer alten Mühle. Im Country Club hingegen spielt dezente Eleganz im Inneren und auf den Terrassen die Hauptrolle. Die Gäste speisen schließlich in einem Club-Restaurant, das aber natürlich jedermann offen steht. Die Preise im Motorworld Inn: Vorspeisen 7–15 Euro, Hauptspeisen 13–30 Euro, Desserts 7–9 Euro. Die Preise im Mallorca Country Club vor der etwas teureren neuen Abendkarte: Vorspeisen 13–16 Euro, Hauptspeisen 14–30 Euro, Desserts 7–9 Euro.

Abonnieren, um zu lesen