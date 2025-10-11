Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Deutsche Eisdielen-Kette eröffnet weitere Filiale auf Mallorca

Siebte Filiale von Giovanni L. eröffnet in Palmas Stadtviertel Molinar

Die Eisdielen von &quot;Giovanni L.&quot; sind unter anderem für ihr Pistazien-Eis bekannt.

Die Eisdielen von "Giovanni L." sind unter anderem für ihr Pistazien-Eis bekannt. / Nele Bendgens / N

Redaktion MZ

Redaktion MZ

Der Herbst ist da, doch Eis geht immer: Die deutsche Eisdielen-Kette "Giovanni L. Gelato de Luxe" expandiert weiter auf Mallorca. An diesem Samstag (11.10.) eröffnet in Palmas Stadtviertel Molinar ihre bereits siebte Filiale.

Zur Eröffnung geladen sind auch etliche Insel-Prominente und Influencer, wie Jan Witte, der Geschäftsführer der Kette, der MZ sagt. Los geht es um 17 Uhr. Neben Musik und Getränken gibt es zur Feier des Tages in dem Geschäft im Carrer Vicari Joaquin Fuster, 95 die Kugel Eis für 1 Euro und die Pizza für 9,90 Euro.

Verwandte nachrichten und mehr

Der Geschäftsführer der Kette, Jan Witte, arbeitet auf Mallorca eng mit dem US-amerikanischen Popstar und Reality-TV-Darsteller Marc Terenzi zusammen. Witte erwarb die Markenrechte an "Giovanni L." 2023 von dem Gründer der Kette, Giovanna Lasagna. Seither baut der Unternehmer das Geschäft weiter aus. Zum Speiseeis kommen im Herbst und Winter verstärkt andere Produkte hinzu, wie Pizza und Waffeln.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents