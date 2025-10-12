Beste Bäckerei, bestes Eiscafé, beste mallorquinische Küche: Diese Gastro-Betriebe auf Mallorca werden bald ausgezeichnet

Am Montag (13.10.) wird der große Saal vom Auditorium in Palma wieder gefüllt sein – und zwar vorrangig mit Menschen, die mit der Gastronomie oder hiesigen Produkten zu tun haben sowie deren Freunden, Bekannten und wichtigen Persönlichkeiten aus der Politik. Die Radiogruppe Cadena Ser mit Josep Roquer, dem Regional-Direktor der Balearen an der Spitze, und sein Team stellen – wie schon die letzten beiden Jahre – eine durch mehrere Auftritte von Musikern und Comedians angereicherte, dazu informative Preisverleihung auf die Beine. Verliehen werden 19 Preise in Form von hübschen kleinen Skulpturen namens Posidonia, geschaffen von Ernestro Rodríguez, in drei Kategorien. Die Preisträger wurden bereits im Voraus bei einer Pressekonferenz preisgegeben.

Kategorie 1: Bar

Den Preis für beste Gastro-Barkultur erhält das Mercat Negre im Mercat Olivar von Pau Navarro. Der Preis für die beste Cocktailbar geht an den Clandestino Cocktail Club. Als bestes Café erhält Arabay Coffee die Skulptur. Die Bar mit den besten inseltypischen Tapas-Variationen (variat) sei die Bodega Rambla. Für das beste Llonguet (typisches Brötchen aus Palma) geht man in die Bar Tony und das beste pa amb olí (Mallorcas typischstes Brotgericht) serviert man in der Bar Ca s'Hereu.

Kategorie 2: Produkte

In dieser Kategorie werden zahlreiche Bereiche der Gastro-Produktion ausgezeichnet. Der Preis für Produkt-Organisation geht an IGP Sobrassada de Mallorca, die in diesem Frühjahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern konnte und typische Mallorca-Wurstware herstellt. Ebenfalls einen Preis bekommt das Produkt Flor de Sal des Trenc, das typische Mallorca-Salz. Als beste Bäckerei wird Forn Reina Maria Cristina ausgezeichnet, als beste Konditorei Lluís Pérez Patisser. Am besten unter den Eiscafés schneidet Ca'n Joan de s'Aigo ab. Unter den Weinkellereien erhält die Bodega Ribas einen Preis. Eine Auszeichnung für die Promotion von mallorquinischer Küche und Produkten bekommt Sterne-Koch Santi Taura.

Kategorie 3: Gastronomie

Der Preis für das beste Restaurant geht an das Zwei-Sterne-Restaurant Voro in Canyamel mit Álvaro Salazar Almansa als Chefkoch. Er erhält auch den Preis als bester Koch. Als beste Servicechefin wird Giorgio Scaramella vom Aromata ausgezeichnet. Bester “neue” Chefkoch-Entdeckung wird Juan Pinel vom Restaurant L'Àtic. Die beste mallorquinische Küche erhält man – laut Jury – im Restaurant Es Vents in Algaida.

Maca de Castro Online bekommt einen Preis für ihr Lebenswerk / Grupo DCastro

Und schließlich wird noch der Preis für das Lebenswerk verliehen. Er geht in diesem Jahr an Maca de Castro. Die 44-Jährige Mallorquinerin mit andalusischen Wurzeln durch ihre Eltern leitet das nach ihr benannte Sternerestaurant in Port d'Alcúdia, das ebenfalls dort beheimatete Restaurant Jardín, das Andana in Palma, die Eventfinca Son Verí, ein Cateringunternehmen sowie die Restobar 20º in Düsseldorf. Darüber hinaus ist sie seit letztem Jahr die Präsidentin der spanischen Sektion der Eurotoques-Vereinigung.

Ehrenpreis

Der Ehrenpreis geht in diesem Jahr an die Acadèmia de la Cuina i el Vi de Mallorca für ihre Bemühungen, stets die hiesigen Produkte und Küche zu fördern.

Stargast

Als besonderer Gast in diesem Jahr – nach Ferran Adrià und Carme Ruscalleda in den vergangenen Jahren – wird Ada Parellada i Garrell kommen. Die 58-Jährige leitet ihr Restaurant Sempronania in Barcelona und ist eine bekannte Buchautorin – auch zum Thema gesunde Ernährung.

