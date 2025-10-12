Mallorquinische Café-Kette "Cappuccino" übernimmt Madrids wohl bekanntestes Kult-Café

Die Café-Kette "Grupo Cappuccino" des mallorquinischen Unternehmers Juan Picornell übernimmt das Traditionscafé schlechthin in Madrid: Das historische "Café Gijón" am Paseo de Recoletos gilt als eines der Symbole des kulturellen Lebens in der spanischen Hauptstadt. Die Wiedereröffnung ist für Januar geplant.

Treffpunkt für Schriftsteller

Die Übernahme, die Picornell gemeinsam mit der Immobilienberatung Busquets Gálvez initiierte hat, beendet die Ära der Familie Escamilla als Eigentümer und eröffnet ein neues Kapitel für eines der bekanntesten Lokale der Hauptstadt. "Das Café Gijón, gegründet im Jahr 1888, ist mehr als nur ein Gastronomiebetrieb – es gilt als kulturelle Referenz und als ein wesentlicher Teil der Seele Madrids", schreibt die Nachrichten-Agentur "Europa Press".

Tatsächlich ist die Geschichte des "Café Gijón" spannend: An seinen Tischen haben Generationen von Schriftstellern Platz genommen, und es war Schauplatz berühmter literarischer Gesprächsrunden von Autoren wie Ramón María del Valle-Inclán, Pío Baroja, Camilo José Cela oder Gerardo Diego, unter vielen anderen.

Charakter bewahren

Unter der Leitung der Grupo Cappuccino dürfte sich nun einiges ändern. So sind unter anderem Umbaumaßnahmen geplant, die im Januar abgeschlossen sein sollen. Wie die mallorquinische Kette ankündigte, wolle man dabei aber die Identität und den historischen Charakter des ehemaligen Kult-Cafés bewahren. „Das Café Gijón wird die Essenz behalten, die es durch seine Geschichte begleitet hat. Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion und blicken mit großer Begeisterung auf das Projekt“, heißt es seitens des Gastronomiekonzerns.

Die Cappuccino-Kette betreibt Cappuccino Grand Cafés in exklusiven Gegenden von Madrid, Valencia, Sevilla, Marbella, Mallorca, Ibiza und der Schweiz – sowie weitere Lokale wie das Tahini Sushi Bar oder den Lobster Club in Mallorcas Nobelhafen Puerto Portals.