Lecker sparen auf Mallorca: Rabattaktion mit 10-Euro-Gutscheinen für regionale Produkte startet

Die Balearen-Regierung hat am Montag (13.10.) eine neue Kampagne gestartet, um auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera den Kauf regionaler Lebensmittel zu fördern. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten bei der Aktion Bonos de Producto Local 10 Euro Rabatt für jeden Einkauf über 20 Euro, bis zu einem Höchstbetrag von 60 Euro. Mehr als 100 Verkaufsstellen auf den Inseln beteiligen sich an der Aktion.

Der Startschuss der gemeinsam mit der mallorquinische Handelskammer organisierten Kampagne fiel in der Cooperativa Pagesa de Pollença. Der balearische Landwirtschaftsminister Joan Simonet sprach dort von einer „Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger, die Vorratskammer mit Produkten von hier zu füllen“. Jede einzelne Kaufentscheidung sei eine direkte Unterstützung für Landwirte und Produzenten. „Wir sollten nicht importieren, was wir hier bereits mit ausgezeichneter Qualität produzieren“, sagte die Vertreterin der Handelskammer, Joana Manresa.

Auf Mallorca nehmen 75 Betriebe teil

Insgesamt beteiligen sich über 100 Verkaufsstellen an der Aktion. Darunter sind 51 landwirtschaftliche Betriebe, Kooperativen oder Verarbeitungsbetriebe sowie 36 Lebensmittelhersteller. Auf Mallorca nehmen 75 dieser Betriebe teil, auf Menorca 7 und auf Ibiza 5.

Die angebotenen Produkte reichen von Obst, Gemüse, Fleisch und Wurstwaren über Käse, Milchprodukte, Weine und Öle bis hin zu Honig, Marmeladen, Nüssen, Brot, Mehl, Spirituosen und anderen regionalen Lebensmitteln. Bereits in den ersten Stunden der Aktion wurden laut Llabrés rund tausend Gutscheine eingelöst – ein Zeichen für die positive Resonanz der Kundschaft und der Produzenten.

Einfache Nutzung ohne Anmeldung

Kundinnen und Kunden müssen sich nicht registrieren: Wer beim Einkauf den Ausweis (DNI, NIE oder Reisepass) vorlegt, erhält den Rabatt. Allerdings gilt es, sich zu beeilen: Erfahrungsgemäß ist der Gutschein-Topf bei diesen Aktionen schnell geleert. Das Budget der Kampagne beträgt 363.700 Euro.

Diese Betriebe sind mit dabei:

Wein:

7103 Petit Celler, Blanca Terra, Bodega Ava Vu, Bodega Es Fangar Vins, Es Gallicant, Galmés Ferrer, La Nave Rover, Ribas, Son Antem, Son Prim, Ángel, José L. Ferrer, Oliver Moragues, Macià Batle, Can Axartell, Celler Can Fumat, Mesquida Mora, Sebastià Pastor, Destil·leries i Cellers Jordi, Destil·leria Pareis, Es Verger, Fent Vi, Jaume de Puntiró, Karretània, Na Franca Petit Celler, Licores de Mallorca, Santa Catarina, Son Pere Jaia, Son Puig, Vinoteca Moyà, Vins Miquel Gelabert, Vins Nadal, Vinyes i Vins Ca sa Padrina, Vinyes Mortitx, Virginia Pons Parra.

Öl und Oliven:

Almas, Finca Treurer (auch Wein, Honig und Konfitüren), Oli Solivellas, Ses Terres Eco Bio Organic.

Obst und Gemüse:

Bale Aloe, Ca na Jàubel, Can Blai, Cocos Garden, Cooperativa Agrícola de Porreres, Cooperativa Coanegra, Cooperativa d’Artà, Cooperativa Pagesa de Pollença, Eco sa Teulera, Francesc Munar Mas, Hort de sa Vall, Juana Servera Salas-Finca es Safranar, Maria Munar Mas, sa Botiga de Fruits Secs, Sat Son Burgues, Sureda Mascaró Juan, Terragust botiga.

Zum Kauf von Wurstwaren und Fleischprodukten:

Can Company, Cas Sereno, Embutidos Aguiló, Ferrerico, Fet a Son Garrova, La Luna, Sobrassa can Puig, Sobrassada Rancho Grande.

Andere mallorquinische Produkte:

Ametlla + (Trockenfrüchte), Associació de Varietats Locals, Es Garrover de Mallorca, Flor de Sal d’es Trenc, Formatges sa Vinya (Käse), Gabriel Gornals Rigo, Jabón de Mallorca – Mallorca Natur, Mandrágora Hidromel (Honigwein), Panenostro (Brot), Peix de Cala Bona, Punt de venda sa Duaia (Honig), s’Hort de Baix (Konfitüren und Eingemachtes).

Wie der Rabatt funktioniert

Die vollständige Liste der teilnehmenden Betriebe kann unter www.bonsproductelocal.com/llistat-destabliments-adherits eingesehen werden. Der Verbraucher muss keine Anmeldung oder vorherige Beantragung vornehmen; er muss sich beim Einkauf lediglich mit dem DNI, NIE oder Reisepass ausweisen, und der Rabatt wird direkt angewendet.