Gastro-Preise auf Mallorca vergeben: Das sind die besten Restaurants, Bars und Produkte der Insel

Am Montagabend (20.10.) hat der Radiosender Cadena Ser im Rahmen einer abechslungsreichen Gala im Auditorium von Palma nun schon zum dritten Mal seine Gastropreise verliehen. Rund 1.000 Gäste, darunter Spitzenköche wie Marc Fosh, Andreu Genestra, Koldo Royo und Miquel Gelabert, verfolgten eine abwechslungsreiche Show mit Akrobatik, Zauberei, viel Musik und Comedy. Das Rahmenprogramm geriet lang – die eigentliche Preisverleihung dagegen extrem knapp.

Insgesamt wurden 19 Trophäen in Form einer stilisierten Posidònia-Skulptur vergeben. Überraschend: Keiner der Preisträger durfte das Wort ergreifen, nicht einmal für ein kurzes „Danke“. Im Schnellverfahren betroffen waren auch prominente Sieger wie Maca de Castro (Lebenswerk – bemerkenswert früh mit 44 Jahren), Juan Pinel vom l’Atic (Entdeckung des Jahres) und Álvaro Salazar vom Zwei-Sterne-Restaurant Voro (Bester Koch). Der 82-jährige Pep Sans, früherer Pressechef der Bodegas Ferrer und Mitgründer der 1986 gegründeten, nun geehrten Acadèmia de la Cuina i el Vi de Mallorca, stand mit seinen Mitstreitern auf der Bühne. Sprechen durfte der Senior, der mit Mühe auf die Bühne gekommen war, ebenfalls nicht. Schade. Die Veranstalter PIMEM, Grup Serra und Cadena SER um Balearen-SER-Direktor Josep Roquer sollten diesen Programmpunkt für die nächste Ausgabe dringend überarbeiten.

Durch den Abend führten Rosa de Lima und SER-Foodie-Moderator Miguel Vera. Für Showeinlagen sorgten Magier Miguel Gavilán, Akrobatin Yajaira Naumann, die Glossatoren Mateu Xurí und Maribel Servera sowie Ossifar und Juanjo Monserrat, der auch im Duett mit Rosa de Lima sang. Die Hausband lieferte zwischendurch rockige Töne.

Die Preisträger

Kategorie 1: Bar

Den Preis für beste Gastro-Barkultur erhielt Mercat Negre im Mercat Olivar von Pau Navarro. Der Preis für die beste Cocktailbar ging an den Clandestino Cocktail Club. Für den besten Kaffee erhielt Arabay Coffee die Skulptur. Die Bar mit dem besten Variat sei die Bodega Rambla. Für das beste Llonguet geht man in die Bar Tony und das beste pa amb olí serviert man in der Bar Ca s'Hereu.

Kategorie 2: Produkte

Produkt-Organisation: IGP Sobrassada de Mallorca, die in diesem Frühjahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern konnte. Produkt: Flor de Sal des Trenc. Bäckerei: Forn Reina Maria Cristina. Konditorei: Lluís Pérez Patisser. Eiscafé: Ca'n Joan de s'Aigo. Bodega: Bodega Ribas. Bewerbung von mallorquinischer Küche und Produkten: Santi Taura.

Kategorie 3: Gastronomie

Der Preis für das beste Restaurant ging an das Zwei-Sterne-Restaurant Voro in Canyamel mit Álvaro Salazar Almansa als Chefkoch. Er bekam auch den Preis als bester Koch. Für die beste Restaurantleitung wurde Giorgia Scaramella vom Aromata ausgezeichnet. Beste “neue” Chefkoch-Entdeckung wurde Juan Pinel vom Restaurant L'Àtic. Die beste mallorquinische Küche erhält man – laut Jury – im Restaurant Es 4 Vents in Algaida.

Und schließlich wurde noch der Preis für das Lebenswerk verliehen. Er ging in diesem Jahr an Maca de Castro. Die Mallorquinerin mit andalusischen Wurzeln leitet das nach ihr benannte Sternerestaurant in Port d'Alcúdia, das ebenfalls dort beheimatete Restaurant Jardín, das Andana in Palma, die Eventfinca Son Verí, ein Cateringunternehmen sowie die Restobar 20º in Düsseldorf. Darüber hinaus ist sie seit letztem Jahr die Präsidentin der spanischen Sektion der Eurotoques-Vereinigung.

Ehrenpreis

Der Ehrenpreis ging in diesem Jahr an die Acadèmia de la Cuina i el Vi de Mallorca für ihre Bemühungen stets die hiesigen Produkte und Küche zu fördern.

