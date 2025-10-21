Diese typische Mallorca-Leckerei hat heute ihren großen Tag

Sie sind fettig, sie sind süß – und wirklich lecker: Bunyols sind eine typische Leckerei auf Mallorca. Vor allem am 20. und 21. Oktober sind die frittierten Teigkringel auf der Insel allgegenwärtig, traditionell zum Fest der Heiligen Ursula.

Eine Tradition mit Jahrhunderten an Geschichte

Festa de les Verges heißt das symbolträchtige Herbstfest, das in der Nacht vor dem 21. stattfindet – also dem Vorabend des Tages der heiligen Ursula und der elftausend Jungfrauen, der am 21. Oktober begangen wird.

An diesem Abend, der volkstümlich als „Nit de les Verges“ bekannt ist, sind die Dörfer der Insel vom Duft frisch gebackener Bunyols, traditioneller Musik und Serenaden erfüllt – ein Fest, das Geschichte, Gastronomie und Volkskultur miteinander verbindet.

Das Fest Les Verges hat seinen Ursprung in der Verehrung der heiligen Ursula, einer christlichen Prinzessin, die der Legende nach zusammen mit ihren jungfräulichen Gefährtinnen den Märtyrertod erlitt. Auf Mallorca erhielt diese Feier jedoch einen fröhlicheren und volkstümlicheren Charakter: Junge Männer zogen einst nachts hinaus, um Serenaden für unverheiratete Mädchen zu singen. Wenn die Mädchen die Widmung annahmen, schenkten sie den Burschen Bunyols und süßen Wein.

Obwohl dieser Brauch im Laufe der Zeit weitgehend verloren gegangen ist, organisieren viele Gemeinden weiterhin öffentliche Bunyoladas, Glosadas (improvisierte Gesangsdarbietungen) und Konzerte mit traditioneller Musik, um den Geist dieser besonderen Nacht lebendig zu erhalten.

Heute wird die Tradition auch in vielen Schulen gepflegt, die das Fest mit Bunyoladas und dem Verschenken von Nelken feiern. Meist bekommen die Kinder am 21. Oktober auf den Schulhöfen Kostproben der frisch frittierten Kringel.

Und was steckt drin?

Die Bunyols de Les Verges sind das kulinarische Wahrzeichen des Festes. Sie werden aus Kartoffeln oder Süßkartoffeln, Mehl, Hefe und Anis zubereitet und mit Zucker bestäubt oder mit Honig serviert. Dieser Tage bieten zahlreiche Bäckereien, Nachbarschaftsvereine und Bars frisch gebackene Bunyols an – eine Tradition, die sowohl Mallorquiner als auch Besucher anzieht.