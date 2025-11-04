In diesem Café in Palma gehen die Sterneköche Mallorcas frühstücken

Während viele der gehobenen Restaurants sich schon auf ihre Winterpause vorbereiten, sind die Viertelslokale in Palma oder die Dorflokale noch voll im Einsatz – und bleiben es auch während der Wintermonate. Wir besuchten das Café Green Go, ein nettes Ecklokal an der Avinguda Argentina in Palma.

Seit April 2023 führen es Carlos García und seine kochende Ehefrau Cristina González, beide 36 Jahre alt. González war auf der Hotel- und Gastronomiefachschule EHIB, hat in verschiedenen Restaurants auf dem Festland, aber auch in der Bar Colon und im Hotel Cap Rocat gearbeitet, während García schon mit 19 Jahren für kurze Zeit eine eigene Bar hatte, danach als Kellner oder Restaurantleiter tätig war.

Weiß im Green Go auch einen guten Kaffee zu servieren: Carlos García. / Nele Bendgens

Mittagsmenü 14 Euro

Was es hier zum Frühstück oder als Mittagsmenü gibt, schmeckt besser als ähnliche Angebote. Drei Gänge mit jeweils drei Auswahlmöglichkeiten kosten günstige 14 Euro. Man sitzt in einem angenehmen Ambiente, umgeben von vielen Fenstern, Pflanzen und witzigen Dekostücken, wie etwa einem alten Fahrrad, das an der Wänd hängt.

Sogar eine Bücherecke haben sie eingerichtet, wo man Bücher ausleihen oder dalassen kann. Viele Gäste sind Stammgäste, darunter bekannte Gesichter der Gastroszene wie etwa die rechte Hand von Santi Taura, Jaume Comas, die gerade erst prämierte Restaurantleiterin vom Aromata, Giorgia Scaramella, oder der bekannte Konditor Lluís Pérez.

"Frittiertes kommt bei uns nicht auf den Tisch"

Das Lokal hieß auch schon vor der Übernahme durch das Paar Green Go, denn der Vorbesitzer war ebenfalls bestrebt, sein Essen gesünder auszurichten. Auch im neuen Green Go sind meist zwei der drei Menü-Alternativen vegetarisch. „Und wir wollen alles natürlich zubereiten, also nur roh oder auf dem Herd. Frittiertes kommt bei uns nicht auf den Tisch“, so Carlos.

Am Testtag gab es als Vorspeise beispielsweise Ssam, also Salatblätter, belegt mit Avocado, Möhre, Gurke, Zwiebel, Erdnüssen und Mango, benetzt mit süß-pikanter Chilisauce, oder eine Lauch-Zucchini-Suppe mit Mandeln und Croutons. Die Fleisch-Variante bestand aus Teigtaschen gefüllt mit gekochtem Hühnerfleisch und benetzt mit Limonen-Aioli.

Bei den Hauptspeisen lockte ein Tumbet mit Joghurt-Kranz, gekrönt mit einem Spiegelei, oder Spinat-Rosinen-Cannelloni mit Tomaten-Bechamel. In diesem Fall war das Fleischgericht ein Hühnerragout mit gebratenen Süßkartoffeln, Tahini-Sauce, getrockneten Blaubeeren, Haselnüssen und Salat. Und auch die Nachspeise konnte sich sehen und schmecken lassen wie die Tarte Tatin (dünner Apfelkuchen im französischen Stil) eindrucksvoll bewies.

Frühstücksmenü 14,90 Euro

Auch ein Frühstücksmenü gibt es – García und González nennen es „Brunch Estrella“. Für 14,90 Euro bekommt man eine Kaffee-Variante (Milchkaffee oder Cappuccino), einen kleinen Orangensaft, Wasser, ein Mini-Croissant und einen Joghurt mit Früchten und Müsli sowie dazu je nach Wunsch einen belegten Toast, Bagel oder Llonguet. Natürlich kann man auch À-la-carte wählen, aber das Angebot ist preislich schon sehr verführerisch. Zudem: Die Frühstückskarte gilt von morgens bis zur Schließung um 16 oder 14 Uhr (WE). Eine gute Nachricht für Langschläfer.

Das Frühstücksmenü. / Green Go

Die Bagels werden von García und González selbst gemacht, das Roggen-Sauerteigbrot kommt von Backwaren Gourmet, die Llonguet-Brötchen vom Forn de Sa Rapinya. „Während meine Frau sich um das Essen kümmert, habe ich mich ein wenig auf den Kaffee spezialisiert. Wir arbeiten mit der Rösterei Noti zusammen, die fair gehandelten Kaffee rösten und regelmäßig die Sorten wechseln“, erzählt Carlos García. Den verpackten Noti-Kaffee gibt es auch zum Verkauf außer Haus.

Auch die Auswahl bei den Latte und Smoothies ist groß. Dazu zählt etwa der Mode-Drink „Golden Turmeric“ mit Kurkuma-Tee und Kokosblütenzucker oder die Kürbis-Latte mit Kaffee, Kürbismus und Gewürzen. Und auch der Smoothie „Hulk“ wird gerne getrunken. Hier verbinden sich Grünkohl, Spinat, Mango und Apfelsaft. Eine sympathische legere Café-Alternative in Palma!

Die Preise: Kaffee 1,70–4,50 Euro; Smoothies 5,60 Euro; „Super Food Lattes“ 3,30–4 Euro; Toasts, Llonguets, Bagels 8–13 Euro; Desserts 9 Euro; Mittagsmenü 14 Euro.

Auch für Gringos Green Go, Avinguda Argentina, 30, Palma, geöffnet Mo.–Fr. 9–16 Uhr, Sa.–So. 9–14 Uhr. Tel.: 871-04 20 91, greengopalma.com

