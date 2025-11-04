Kike Erazo vom Moralla erneut Sieger bei der TaPalma

Kike Erazo vom Restaurant Morralla hat zum zweiten Jahr in Folge den Hauptwettbewerb der TaPalma mit seiner Kreation Croa-Lamar gewonnen. Diese besteht unter anderem aus örtlich gefangenem Kalmar, der in Bier eingekocht und mit einem Croissant serviert wird. Bei dem am Montag (3.11.) vorab zur TaPalma stattfindenden Wettbewerb im Kongresspalast konnte er mit dieser Tapa auch die beiden Sonderpreise gewinnen, die an Sponsoren gekoppelt sind. Zum einen jenen für eine Tapa, die San-Miguel-Bier verwendet. Zum anderen den von der Supermarktkette Eroski gestifteten Preis für die Verwendung lokaler Produkte, in dem Fall der Kalmar. Auch in der zweiten Kategorie, bei der Tapas mit Sobrassada konzipiert werden mussten, konnte Erazo immerhin den dritten Preis mit seiner Tapa Alfajor mallorquín einheimsen.

Die Jury unter Vorsitz des mehrfachen TaPalma-Siegers Igor Rodríguez war erneut mehrfach zufrieden mit dem gebürtigen Argentinier, zu dessen “Siegergen” wir ihn Anfang des Jahres – nach dem Doppelgewinn bei der vorherigen TaPalma und seinem zweiten Doppelgewinn bei den Wettbewerben der Gastromesse HoReCa – befragt hatten. Rodríguez sagte über die diesjährige Siegertapa: “Sie war mit großem Abstand die beste der präsentierten Tapas. Ein mehr als verdienter Sieger!”

Die Siegertapa: Der Croa-lamar von Kike Erazo. / Martina Zender

Prominent besetzte Jury

An Rodríguez´ Seite in diesem Jahr urteilten etwa Zwei-Michelin-Sternekoch Álvaro Salazar, Miquel Calent und der Sternekoch Aaron Ortiz aus Pamplona. Zehn Köche traten zunächst für dem Wettbewerb der Sobrassada-Tapas an. Es folgten neun Köche für den Hauptwettbewerb, wobei drei Köche beziehungsweise Restaurants in beiden Kategorien antraten, unter anderem eben Kike Erazo. Moderiert wurde die Veranstaltung wie immer äußerst souverän von Beatriz Díez Mayans, Direktorin des Co-Veranstalters Agencia.Com.

Im Foyer warteten Stände mit Produkten der Sponsoren und Unterstützer auf eine Verkostung durch die Besucher. Die waren zahlreich erschienen, vor allem Freunde, Familie und Kollegen der Teilnehmer, die wie Fanclubs ihren jeweiligen Favoriten bejubelten und für Stimmung im Saal sorgten.

Die weiteren Preise

Die weiteren Ergebnisse: Sieger in der Kategorie Sobrassada-Tapas wurde Alexander Pincay vom Restaurant Chez Camille vor Pablo Rodríguez vom Übeck und Erazo ausgezeichnet. Beim Hauptwettbewerb folgten Erazo auf den Plätzen Albert Marín von der Arume Sake Bar und Miguel Ángel Mejías vom Restaurant S'Hort im Casino Mallorca. Ein schöner Start in eine TaPalma-Woche, bei der ab Mittwoch fünf Tage lang in 34 Restaurants insgesamt 68 verschiedene Tapas auf Genießer warten. Auf der Homepage www.tapalma.es kann man alle teilnehmenden Restaurants mit ihren jeweiligen Tapas samt Fotos finden.

Abonnieren, um zu lesen