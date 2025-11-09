Hier können Sie zu Sankt Martin und an Weihnachten auf Mallorca eine Gans verputzen
An zahlreichen Orten der Insel gibt es die Möglichkeit, ein leckeres Gänse-Menü zu bestellen
Ob traditionell zu Sankt Martin oder zu Weihnachten, eine Gans gehört für viele einfach dazu. Hier unsere Vorschläge:
Porreres
Das Wiener Wohnzimmer von Bettina Distel in Porreres bietet wie jedes Jahr leckere Gans-Menüs für maximal zwölf Gäste. Die Termine: 7., 8., 11., 14. und 15. November jeweils um 19 Uhr. Am 8., 11., 15. und 16. November auch um 13 Uhr. Es gibt gebratene Gänseleber auf Rotkraut-Püree, Gansl-Suppe mit hausgemachten Bröselknödeln, 1/4 ausgelöste Gans mit Rotkraut, Semmel- und Kartoffelknödl sowie hausgemachte Zwetschgenknödel mit Topfenteig in Butterbrösel geschwenkt. Der Preis beträgt 59 Euro inklusive alkoholfreie Getränke und Kaffee. Optionale Weinbegleitung für 29 Euro. Tel.: 601-90 45 14, wienerwohnzimmer-mallorca.com.
Orient
Im ganzjährig geöffneten Hotel Nou Dalt Muntanya in Orient von Petra und Patrick Zwölfer beziehungsweise in dem dazugehörigen Restaurant Es Freu enthält die Herbstkarte deutsch-österreichische Klassiker wie Ochsenbacken und Rouladen, aber auch bis Ostern Weidegänsekeule. Der Preis: 41 Euro. Tel.: 610-47 56 42, dalt-muntanya.com
Cala Ratjada
In Cala Ratjada gibt es in den beiden Lokalen Heidi Schnitzelhütte und Del Mar des Schweizer Paars Simone Wenk und Jürgen Lanker vom 11. November bis zum 23. Dezember ein Gans-Menü – auch zum Mitnehmen. Mit Gansrillette, Kürbiscremesuppe, Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen und Lebkuchenparfait mit Glühweinpflaumen für 47 Euro (im Lokal) oder eine Variante zum Mitnehmen: Gans mit Beilagen und Suppe für 32 Euro. Tel.: 680-13 33 81. Reservierungen unter schnitzelhütte.ch oder mallorca-delmar.com.
Portals Nous
Im Lila Portals in Portals Nous bietet Wirt Stefan Zälke am 11. November Gänsekeule mit Kartoffelknödeln, Apfel-Rotkohl und Johannisbeer-Gelée für 38 Euro oder im Rahmen eines Drei-Gang-Menüs. Tel.: 971-67 68 94, lila-portals.com. In Nova Santa Ponsa serviert Jens Bräuning im Adelfas bis etwa Mitte Januar eine bei Niedrigtemperatur gegarte Gänsekeule mit Teriyaki-Rosenkohl, Klößen, Bröselschmelze und Jus. Der Preis: 35 Euro. Tel.: 871-77 41 51, adelfas-restaurant.com.
Schwaiger
Und auch im Schwaiger in Palma hat das Gansessen Tradition. Ab dem 11. November bis Weihnachten zahlen vier Personen 198 Euro für eine Gans, Rotkraut, Knödel und – nicht zu vergessen – die leckere Sauce. Das Ganze gibt’s auch zum Mitnehmen. Reservierung mindestens 24 Stunden im Voraus. Tel.: 971-66 68 19, schwaiger.es
Abonnieren, um zu lesen
- Mit Elyas M'Barek auf Mallorca drehen: 1.000 Komparsen für 'Der perfekte Urlaub' gesucht
- Es trifft nur die Deutschen': Urlauber in Santa Ponça fühlt sich diskriminiert
- Flughafen auf Mallorca stoppt Flugverkehr für 90 Minuten wegen militärischer Flugschau
- Warnstufe Orange: Neues Unwetter rollt auf Mallorca zu
- Ein verregnetes Wochenende: Wann scheint auf Mallorca wieder die Sonne?
- Ladesäulensuche statt Strand: Wie ein E-Auto einen Mallorca-Urlaub auf den Kopf stellte
- Vorsicht, Autofahrer: Auf Mallorca drohen 500 Euro Strafe für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung
- Mercadona schließt einen von drei Supermärkten an der Playa de Palma