Hier können Sie zu Sankt Martin und an Weihnachten auf Mallorca eine Gans verputzen

Ob traditionell zu Sankt Martin oder zu Weihnachten, eine Gans gehört für viele einfach dazu. Hier unsere Vorschläge:

Porreres

Das Wiener Wohnzimmer von Bettina Distel in Porreres bietet wie jedes Jahr leckere Gans-Menüs für maximal zwölf Gäste. Die Termine: 7., 8., 11., 14. und 15. November jeweils um 19 Uhr. Am 8., 11., 15. und 16. November auch um 13 Uhr. Es gibt gebratene Gänseleber auf Rotkraut-Püree, Gansl-Suppe mit hausgemachten Bröselknödeln, 1/4 ausgelöste Gans mit Rotkraut, Semmel- und Kartoffelknödl sowie hausgemachte Zwetschgenknödel mit Topfenteig in Butterbrösel geschwenkt. Der Preis beträgt 59 Euro inklusive alkoholfreie Getränke und Kaffee. Optionale Weinbegleitung für 29 Euro. Tel.: 601-90 45 14, wienerwohnzimmer-mallorca.com.

Orient

Im ganzjährig geöffneten Hotel Nou Dalt Muntanya in Orient von Petra und Patrick Zwölfer beziehungsweise in dem dazugehörigen Restaurant Es Freu enthält die Herbstkarte deutsch-österreichische Klassiker wie Ochsenbacken und Rouladen, aber auch bis Ostern Weidegänsekeule. Der Preis: 41 Euro. Tel.: 610-47 56 42, dalt-muntanya.com

Cala Ratjada

In Cala Ratjada gibt es in den beiden Lokalen Heidi Schnitzelhütte und Del Mar des Schweizer Paars Simone Wenk und Jürgen Lanker vom 11. November bis zum 23. Dezember ein Gans-Menü – auch zum Mitnehmen. Mit Gansrillette, Kürbiscremesuppe, Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen und Lebkuchenparfait mit Glühweinpflaumen für 47 Euro (im Lokal) oder eine Variante zum Mitnehmen: Gans mit Beilagen und Suppe für 32 Euro. Tel.: 680-13 33 81. Reservierungen unter schnitzelhütte.ch oder mallorca-delmar.com.

Portals Nous

Im Lila Portals in Portals Nous bietet Wirt Stefan Zälke am 11. November Gänsekeule mit Kartoffelknödeln, Apfel-Rotkohl und Johannisbeer-Gelée für 38 Euro oder im Rahmen eines Drei-Gang-Menüs. Tel.: 971-67 68 94, lila-portals.com. In Nova Santa Ponsa serviert Jens Bräuning im Adelfas bis etwa Mitte Januar eine bei Niedrigtemperatur gegarte Gänsekeule mit Teriyaki-Rosenkohl, Klößen, Bröselschmelze und Jus. Der Preis: 35 Euro. Tel.: 871-77 41 51, adelfas-restaurant.com.

Schwaiger

Und auch im Schwaiger in Palma hat das Gansessen Tradition. Ab dem 11. November bis Weihnachten zahlen vier Personen 198 Euro für eine Gans, Rotkraut, Knödel und – nicht zu vergessen – die leckere Sauce. Das Ganze gibt’s auch zum Mitnehmen. Reservierung mindestens 24 Stunden im Voraus. Tel.: 971-66 68 19, schwaiger.es

