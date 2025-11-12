Spanien sucht die besten Köche und Patissiers: Sieger auf Mallorca gekürt

Das Team der Paradores (Küche) – Francisco Capilla García und Antonio García Rodríguez – und das Team aus Kastilien-Leon (Patisserie) – Sara Cámara und Teresa Montejo – sind die Gewinner des Finales eines Wettbewerbs, der am Dienstag (11.11.) auf Mallorca stattgefunden hat. Sie erhielten nicht nur einen Pokal, sondern auch jeweils 3.000 Euro Siegerprämie. Übrigens: Das balearische Team mit David Mendéz (Castillo Son Vida) und Tapalma-Sieger Kike Erazo (Morralla) wurde Dritter in der Kategorie Küche.

Einmal pro Jahr werden von der spanischen Kochvereinigung FACYRE (Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España) in mehreren einzelnen Wettbewerben die besten Köche und Patissiers aus den verschiedenen Regionen Spaniens und einem Spezialteam der Paradores im Rahmen eines Wettbewerbs ermittelt, wobei auf Mallorca nun die Finalisten zusammenkamen.

Diese Veranstaltung, in Kooperation mit der hiesigen Kochvereinigung ASCAIB und dessen Präsidenten und Gründer Koldo Royo, fand in diesem Jahr auf Mallorca in der Hotel- und Gastronomiefachschule (EHIB) statt. Die konkurrierenden Köche mussten mit ihren Helfern zwei Gerichte zubereiten. Einzige Bedingung der Veranstaltung, die den Zusatz “con producto local” (mit lokalen Produkten) trug: Man sollte bei den zwei Gerichten zum einen Llampuga und zum anderen Huhn aus Mallorca verwenden. Bei den Patissiers wiederum waren die mallorquinischen Mandeln eine vorgebene Zutat.

Buntes Rahmenprogramm

Auch im Rahmenprogramm vor der Preisverleihung am späten Nachmittag gab es viel zu erleben. Die Preisverleihung wurde ergänzt durch Musik, Comedy und eine Ehrung von Menschen, Fernsehsendungen und Institutionen, die sich um die Gastronomie verdient gemacht haben. Darunter der mittlerweile 86-jährige Gründer und Besitzer der Bar España, Mateu Martorell, drei TV-Sendungen von IB3, etwa Fred i Calent mit Miquel Calent, oder Sternekoch Pepe Rodríguez, der vor allem bekannt ist als Juror von MasterChef. Starfotograf Nando Esteva hielt einen Vortrag zum Thema Foodfotografie, in Showcookings zeigten Köche wie man mit Sobrassada, Bacalao oder Fleisch kocht oder Ensaimada backt. Foodtrucks mit Pizza, Paella und Burgern waren vorhanden, dazu konnte man Kostproben von Schinken, Eis, Sobrassada, Olivenöl und Mandeln probieren oder Wein, Bier, Kaffee oder gar Spirituosen kosten.