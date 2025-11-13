Snacks, Burger, spanische Küche: Was man am Flughafen Mallorca essen kann und wie hoch die Preise sind

Wenn sich ein Flug verspätet, kann die Wartezeit am Flughafen sich hinziehen. Dann geht die Suche nach Essen und Trinken los. Das kann bekanntermaßen ganz schön ins Geld gehen. Am Flughafen Mallorca gibt es allerdings auch Snacks zum Spartarif.

Über das Gebäude verteilt befinden sich laut Übersicht des Flughafenbetreibers Aena 37 Läden, die Speisen und Getränke anbieten. Wobei das Modul D derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist und das Modul A nur nach einer Passkontrolle mit gültigem Flugticket betreten werden kann. Bleibt quasi nur das Modul C, von dem die meisten Flüge nach Deutschland abgehen. Außerhalb der Saison haben manche Restaurants jedoch Winterpause, zum Beispiel das Beercode, was einen großen Platz am Ende des Flurs im Modul C einnimmt.

Lediglich McDonald's an den "deutschen" Gates

In Sachen Fastfood ist die Auswahl im Modul C äußerst gering. Im Streat-Market, der an einen Straßenmarkt mit Foodtrucks erinnern soll, gibt es einen Schalter der Kette Diablito mit Pizzastücken ab 10 Euro. Ansonsten ist McDonald's der Platzhirsch. Neben dem Lokal im Modul C gibt es auf dem Weg zum Modul A (noch frei zugänglich) noch Europas größte McDonald's-Filiale. Das klingt im Endeffekt spektakulärer als es ist. Der Laden sieht schlichtweg aus wie drei Fastfood-Bunker nebeneinander. Einen einfachen Ham- oder Chickenburger gibt es hier für 1,45 Euro. Einen besseren Burger bietet Goiko an, der mit um die 15 Euro dann aber deutlich teurer ist.

Europas größte McDonald's-Filiale ist eher keinen Besuch wert. / Petzold

An vielen Ständen gibt es Schinkenbrote. Die Bocadillos kosten meist um die 8,50 Euro. Wer besseren Serrano-Schinken möchte, kann sich beim Enrique Tomas ein Premiumbrot für 14,95 Euro holen. Hier gibt es auch Tapas: 4,20 Euro für mit Kabeljau gefüllte Paprika, 4,50 Euro für ein Stück Tortilla oder beispielsweise 8,90 Euro für zwei Spiegeleier mit Brot und gebratenem Speck.

"Gesunde" Chips und Cola

Kurios: Im Eathealthy gibt es Chips, Cola und Süßigkeiten. Wirklich gesund klingt das nicht. Empfehlenswerter wäre in dem Bereich eher der Poke Bowl im Natoo für 14,50 Euro. Ähnlich hoch sind die Preise für das hawaiianische Gericht auch außerhalb des Airports.

Einen Versuch wert wäre der dreigeteilte Markt in Richtung des Modul D. Im Beher kann Blutwurst-Empanada für 7,95 Euro oder Torrezno (knuspriger Speck) aus Soria probiert werden. Mit 4,95 Euro ist die mit Fleisch gefüllte Empanada noch erschwinglich.

Das Angebot des Beher-Restaurants. / Petzold

Die Brote im Costa Coffee sind mit 10 bis 13 Euro zwar etwas teurer, sehen dafür aber appetitlicher aus:

Die Brote vom Costa Coffee. / Petzold

Tipp für den kleinen Hunger: Ein Schokocroissant für 3,70 Euro von der Santo-Cristo-Bäckerei, die auch für die Ensaïmadas im Flughafen bekannt ist. Noch günstiger ist es natürlich, sich selbst Brote zu schmieren und auf die Reise mitzunehmen.

Abonnieren, um zu lesen