Kult-Tapa Tortilla de Patatas auf Mallorca: Die besten Geheimtipps und Klassiker in Palma

Für viele gehört sie zum Mallorca-Urlaub einfach dazu: rund, saftig und mit Kartoffeln – die Tortilla de Patatas. Ob mit oder ohne Zwiebel, darüber lässt sich streiten. Eine Auswahl der Lokale, in denen man einige der besten Tortillas Palmas probieren kann.

Von Azabache bis La Tortillería: die Tempel der Tortilla

Der erste Halt ist das Azabache in der Avenida Argentina, wo viele überzeugt sind, dass hier eine der besten Tortillas der Insel serviert wird. Cremig, goldbraun und genau auf dem perfekten Punkt zwischen fest und flüssig – ein Pflichtbesuch für alle Fans dieses Klassikers der spanischen Gastronomie.

In der Altstadt hebt La Tortillería das Konzept auf ein anderes Niveau. Hier ist Vielfalt Gesetz: klassische Tortilla, Tortilla mit kleinen Tintenfischen, mit Käse oder saisonale Varianten. Es gibt auch zwei mallorquinische Varianten: eine mit Tumbet (mallorquinisches Gemüse-Gericht) oder mit Sobrassada (mallorquinischer Paprikawurst). Ein Ort, den Stammgäste als „den Tempel der Tortilla“ bezeichnen.

Vermut, Pincho und hausgemachter Geschmack

Die nächste Empfehlung führt zur Vermutortillería in S’Escorxador, wo das Rezept zum Glück in drei Schritten zusammengefasst wird: Vermut in der einen Hand, Tortilla in der anderen – und ein garantiertes Lächeln.

Hervorzuheben ist auch La Vasca in dem Carrer Bonaire 19, mit seinen unwiderstehlichen tortillas vagas (tortilla für Faule), die so bezeichnet wird, weil man sie nicht umdrehen muss. Diese Tortillas sind baskisch angehaucht mit Idiazábal-Käse (typisch aus der Region Gipuzkoa im Baskenland) oder Txistorra (baskische Paprikawurst).

Klassiker im Zentrum

Im Herzen der Stadt verbindet die Vermutería La Rosa in dem Carrer de la Rosa 5 den Charme der Bars von früher mit moderner Kreativität. Und ganz in der Nähe setzt die Vermutería San Jaime weiterhin auf die Erfolgsformel: Vermut, Tapas und Tortilla … mit einer eigenen Note.

Die Route führt auch in eine klassische Viertelsbar, die Bar Taxi in Son Armadans, wo die Tortilla einen hausgemachten Geschmack hat, der Wärme spendet und Lust auf eine weitere Portion machen soll. Den Abschluss bildet ein besonderer Ort: die Bar de l’Escola – Fundació Esment im Stadtrandviertel Mare de Déu de Lluc, wo die Tortilla von Menschen mit Behinderungen zubereitet wird – ein Stopp, der Geschmack, Inklusion und soziales Engagement vereint.