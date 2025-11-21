Essen gehen auf Mallorca: Der kulinarische Winter im Urbà in Palma

Das Hotel El Llorenç Parc de la Mar in Palma legt lediglich nach den Festtagen im Januar eine kurze Pause ein, ansonsten ist es durchgehend geöffnet. Dies gilt natürlich auch für die beiden Restaurants Dins Santi Taura und Urbà. Letzteres gehört zwar offiziell zur Santi-Taura-Gruppe, wird aber nicht mehr von Santi Taura direkt verantwortet, sondern vom Hotel selbst und dem Food & Beverage Manager der Nybau-Hotelgruppe, Jaume Comas, die frühere rechte Hand von Santi Taura.

„Ich habe 16 Jahre mit Santi zusammengearbeitet und tue das jetzt natürlich auch noch, aber nun eher im organisatorisch-administrativem Bereich“, erklärt Comas seine neue Position. „Und natürlich habe ich die Küchenlinie von Santi verinnerlicht, obwohl wir im Urbà nicht den bekannten Santi-Stil pflegen, sondern eine weltoffene Fusionsküche anbieten, ein Mix aus mediterranen, teils auch mallorquinischen und asiatisch-südamerikanischen Elementen.“ Die Ideen kommen zumeist von Comas, die Gerichte werden dann im Team entwickelt mit den Köchen José Pujana und Augustina Spacarotel.

Im Urbà kann man auch im Winter hervorragend schnabulieren. / Urbà

Das enthält die neue Karte

Die neue Karte für Spätherbst und Winter enthält beispielsweise asiatische Dumplings (Teigtäschchen), gefüllt mit Huhn und Tintenfisch mit Tonkatsu-Sauce oder marokkanische Teigtaschen, gefüllt mit Ente, Porreres-Aprikosen und Mandeln. Exzellent munden die Süßkartoffel-Gnocchi mit Miso und Trüffel, Pilzen und Shizo-Blättern oder die geschmorten Artischocken mit Wagyu-Schinken und konfierten Kirschtomaten.

Zum teilen und genießen: Die Winterkarte im Urbà. / Urbà

Bei den Hauptgerichten sind die japanische Version des baskischen Marmitako-Gerichts (Thunfisch-Kartoffeleintopf) mit Thunfisch, der aus hiesigen Gewässern stammt, oder das von der philippinischen Küche inspirierte zerfaserte geschmorte Schweinefleisch mit gewürzten Mini-Maiskölbchen empfehlenswert. Aber es gibt auch „Reisen“ nach China, Indien, Thailand und in die verschiedenen Regionen Spaniens. Vorspeisen 9–21 Euro, Hauptspeisen 15–28 Euro, Desserts 10 Euro. Gegessen wird mittags bei schönem Wetter auf der Dachterrasse, ansonsten innen im Erdgeschoss.

Tipp: Zwei spezielle Events warten auf Genießer. Am 24. November werden die Best-of-Gerichte des Urbà der vergangenen Jahre präsentiert. Und am 10. Dezember stimmt ein Menü mit festlichen Tapas und Fingerfood auf die Festtage und das dann verfügbare Angebot ein. Beide Menüs werden durch Weine, ausgesucht von Vinàmica, begleitet.

