Ein neuer Stern für Mallorca: Lokal in Port de Pollença von Michelin-Restaurantführer geehrt

Das Team arbeitet nachhaltig und nutzt lokale und saisonale Bio-Produkte: das Restaurant Terrae in Port de Pollença vom venezolanischen Besitzer und Chefkoch David Rivas. Dieses Konzept wurde nun belohnt. Bei der diesjährigen Verleihung der Michelin-Sterne, die im Rahmen einer Gala am Dienstagabend (25.11.) im andalusischen Málaga stattfand, ist das Lokal mit einem grünen Stern ausgezeichnet worden. Dieser wird seit der Ausgabe 2021 an Restaurants für besonders nachhaltige Arbeit verliehen.

Filigran und nachhaltig: Die Sterneküche im Terrae in Port de Pollença. / Terrae

Als Restaurant-Empfehlung war das Terrae schon seit zwei Jahren in diesem renommierten Restaurantführer sowie in dem zweiten bekannten Führer, der Guia Repsol, vertreten, wobei stets die Verwendung von Bio-Produkten und ihre Philosophie des “Zero Waste” (nichts wird verschwendet) hervorgehoben wurde. Für das Terrae ist das die Essenz des Lokals, wie Rivas auch sagt: “Terrae ist mehr als nur ein Restaurant, es ist ein Statement. Nachhaltigkeit ohne Allüren mit grenzenloser Kreativität. Wir haben eine klare Mission: zeigen, dass eine andere Art des Kochens und Genießens möglich ist. Zu zeigen, dass Haute Cuisine ethisch, mutig und nachhaltig sein kann.” Ribas bezieht die verwendeten Produkte aus dem eigenen Garten oder von Bauern der Insel, kocht auf Feuer und nutzt Geschirr, das in Keramik-Werkstätten für das Taerrae anfertigt wird.

Terrae C/. de la Verge del Carme, 28, Port de Pollença, terraerestaurant.com

Sterne-Küche in Port de Pollença: das Terrae. / Terrae

Die anderen Michelin-Sterne

Ansonsten gab es für die hiesigen Lokale keine Änderung ihres Michelin-Status. Alle haben ihren Stern beziehungsweise ihre Sterne behalten: Voro (zwei Sterne) und je einen Stern haben: Andreu Genestra, Bens d'Avall, Dins Santi Taura, Es Fum, Fusión 19, Maca de Castro, Marc Fosh, Sa Clastra und Zaranda. Nach der neuen Verleihung besitzen 254 Restaurants einen Michelin-Stern in Spanien und Spanien, davon wurden 25 neu verliehen.

Über zwei Sterne dürfen sich insgesamt 37 Lokale freuen, fünf davon sind neu. Geblieben ist die Zahl der Drei-Sterne-Restaurants mit 16. Zudem gibt es 204 Restaurants mit einem Bib Gourmand für ihr besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, davon sind 29 neu (keine neuen auf Mallorca). Empfehlungen gibt es im neuen Führer für 784 Restaurants, davon sind 128 neu.