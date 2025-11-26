MZ-Leser empfehlen: Das sind die Restaurants auf Mallorca mit dem besten Essen und Ambiente
Auf Instagram haben wir unsere Leser gefragt, was ihre liebsten Restaurants und Cafés auf Mallorca sind. Eine Auswahl der Zuschriften
Restaurants auf Mallorca gibt es viele und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Wir wollten daher in einer Umfrage auf Instagram von unseren Lesern wissen, wo sie besonders gerne essen gehen und warum. Neun von zehn der insgesamt 272 teilnehmenden Nutzer haben angegeben, gerne auf Mallorca essen zu gehen. Mehr als ein Viertel der Teilnehmenden geht fast jeden Tag essen, ein knappes Viertel mindestens einmal pro Woche, und etwa 40 Prozent gaben an, immer, wenn, sie auf der Insel sind, auswärts zu essen.
Diese Lokale empfehlen unsere Leser:
- Sa Foganya, Colònia de Sant Jordi: "Weil Dominique Nienhaus, der Besitzer, ein unfassbar guter Koch und toller Gastgeber ist!!! Gemütliches Ambiente, fantastisches Essen und tolles Preis-Leistungs-Verhältnis." (@netti_reising)
- Mama Muú Steakhouse & Tapas, Playa de Palma, El Arenal: "Ein Familienbetrieb, das Essen ist gut, und sehr gute Bedienung, kann ich sehr empfehlen, mal dort hinzugehen: Sei es zum Essen oder nur zum Treffen und Kaffee trinken. Liebe Grüße aus NRW." (@nikolai.vorgic1990)
- Markthalle Palma: "Alles frisch." Anja Büttner (@anja.buettner)
- Canela y Azúcar, Playa de Palma, Palma: "Bestes Frühstück, leckere Kuchen und super Preis-Leistungsverhältnis." (@lohmis_mallorca)
- Restaurante Sinfonya, Canyamel: "Das Menü ist immer super lecker und abwechslungsreich. Preis-Leistung ist 1a." (@monikawilke1957).
- CelBlau Burgers & Street Food, Playa de Palma, Palma: "Haben die besten Burger an der Playa." (@matthias_dorfer)
- Träumeria Son Moll, Cala Ratjada: "Tolles Essen, super Ambiente und auch preislich noch im Rahmen." Michael Poller (mipo1970)
- Cala Canta, Ciutat Jardí, Palma: "Toller Fisch, Blick aufs Meer und Kathedrale. Nettes Personal." (@sarahnue_)
- Schwarzwald Café, Peguera: "Seit über 15 Jahren kommen wir nun schon ins Schwarzwald Café in Paguera, und jedes Mal fühlen wir uns wie Zuhause. Die frischen Zutaten, die mit viel Liebe verarbeitet werden, schmeckt man in jedem Gericht. Dazu kommt der stets freundliche Service, der unseren Aufenthalt auf der Insel immer wieder zu etwas Besonderem macht. Ein Ort, an den man immer gern zurückkehrt." Carmen Porcaro (@carmen_porcaro_6)
- Fera Palma Restaurant, Palma: "Ein unschlagbarer Service und Hochgenuss." Stefan Wolters (@stefan.wolters.14)
- East 26 Restaurant, Santanyí: "Es ist einfach eine schöne Atmosphäre und nettes Personal." (@sk.1_9_8_5)
- Garden del Mar, Port d'Andratx: "Mega tolles Essen und liebes, freundliches Personal." (@corinna.kiessling)
- La Bottega di Michele, Palma und L'Artista Pizzeria Napoletana, Palma: "Die vegetarische Spagetthi a‘l arabiata im Casa di Michele ist schlicht unvergleichlich. Im L‘Artista: Nutella-Pizza. Ist 'ne Nachspeise, aber ohne Worte. Muss man selbst probieren. Nicht von dieser Welt." Karoly Aczél (@realkarlaczel)
- Oliu Port d'Andratx, Andratx: "Sehr nettes Ambiente, der Inhaber ist immer selber vor Ort. Traumhafter Garten, gute Weine, man kann auch vorher bestellen wenn man etwas Außergewöhnliches möchte. Großer Parkplatz. Absolut unscheinbar von außen. Preis-Leistung einfach klasse, diskret - nicht wie in Portals, dieses Sehen und Gesehen-werden." Jan Heuer (@jan.heuer89)
- Restaurant Adelfas, Santa Ponça: "Das Restaurant mit dem nettesten Wirt" (@pari_08070)
- Restaurante Pura Vida, Cala Figuera: "Essen ist gut." Xsenja Klementina (@russiaqueen1)
- Ritma Mallorca, Fornalutx: "Das Restaurant mit dem schönsten Blick." (@pari_08070)
- La Hacienda STEAK HOUSE, Peguera: "Sehr nettes familiäres Personal, welches seit Jahren besteht und wirklich leckeres Essen." (@trishabell15)
- S’Arco-Iris, Can Picafort: "Es gibt keine Speisekarte, sondern der Chef kommt an den Tisch und sagt dir, was es tagesaktuell plus einige Klassiker gibt. Beratung der Hammer. Ich aß nie Fisch und er hat mir versichert, es wird schmecken. Das hat es, ich habe es zweimal gegessen. Der Besitzer ist einfach toll, das Essen ein Traum!" (@j_s310823)
