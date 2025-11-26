MZ-Leser empfehlen: Das sind die Restaurants auf Mallorca mit dem besten Essen und Ambiente

Restaurants auf Mallorca gibt es viele und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Wir wollten daher in einer Umfrage auf Instagram von unseren Lesern wissen, wo sie besonders gerne essen gehen und warum. Neun von zehn der insgesamt 272 teilnehmenden Nutzer haben angegeben, gerne auf Mallorca essen zu gehen. Mehr als ein Viertel der Teilnehmenden geht fast jeden Tag essen, ein knappes Viertel mindestens einmal pro Woche, und etwa 40 Prozent gaben an, immer, wenn, sie auf der Insel sind, auswärts zu essen.

Diese Lokale empfehlen unsere Leser:

Sa Foganya, Colònia de Sant Jordi : "Weil Dominique Nienhaus, der Besitzer, ein unfassbar guter Koch und toller Gastgeber ist!!! Gemütliches Ambiente, fantastisches Essen und tolles Preis-Leistungs-Verhältnis ." (@netti_reising)

: "Weil Dominique Nienhaus, der Besitzer, ein und toller Gastgeber ist!!! Gemütliches Ambiente, fantastisches Essen und ." (@netti_reising) Mama Muú Steakhouse & Tapas, Playa de Palma, El Arenal : "Ein Familienbetrieb, das Essen ist gut, und sehr gute Bedienung , kann ich sehr empfehlen, mal dort hinzugehen: Sei es zum Essen oder nur zum Treffen und Kaffee trinken . Liebe Grüße aus NRW." (@nikolai.vorgic1990)

: "Ein Familienbetrieb, das Essen ist gut, und , kann ich sehr empfehlen, mal dort hinzugehen: Sei es zum Essen oder nur zum Treffen und . Liebe Grüße aus NRW." (@nikolai.vorgic1990) Markthalle Palma: "Alles frisch." Anja Büttner (@anja.buettner)

Vor allem im Mercat de l`Olivar ist die Auswahl an Essensständen groß. / Nele Bendgens

Canela y Azúcar, Playa de Palma, Palma : " Bestes Frühstück , leckere Kuchen und super Preis-Leistungsverhältnis." (@lohmis_mallorca)

: " , leckere Kuchen und super Preis-Leistungsverhältnis." (@lohmis_mallorca) Restaurante Sinfonya, Canyamel: "Das Menü ist immer super lecker und abwechslungsreich. Preis-Leistung ist 1a." (@monikawilke1957).

"Das ist immer super lecker und abwechslungsreich. Preis-Leistung ist 1a." (@monikawilke1957). CelBlau Burgers & Street Food, Playa de Palma, Palma: "Haben die besten Burger an der Playa. " (@matthias_dorfer)

"Haben " (@matthias_dorfer) Träumeria Son Moll, Cala Ratjada: "Tolles Essen, super Ambiente und auch preislich noch im Rahmen." Michael Poller (mipo1970)

"Tolles Essen, und auch preislich noch im Rahmen." Michael Poller (mipo1970) Cala Canta, Ciutat Jardí, Palma: " Toller Fisch , Blick aufs Meer und Kathedrale. Nettes Personal." (@sarahnue_)

" , Blick aufs Meer und Kathedrale. Nettes Personal." (@sarahnue_) Schwarzwald Café, Peguera: "Seit über 15 Jahren kommen wir nun schon ins Schwarzwald Café in Paguera, und jedes Mal fühlen wir uns wie Zuhause. Die frischen Zutaten, die mit viel Liebe verarbeitet werden, schmeckt man in jedem Gericht. Dazu kommt der stets freundliche Service, der unseren Aufenthalt auf der Insel immer wieder zu etwas Besonderem macht. Ein Ort, an den man immer gern zurückkehrt." Carmen Porcaro (@carmen_porcaro_6)

Im Schwarzwald Café gibt es selbstgemachte Kuchen und Torten. / Werner