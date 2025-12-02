Klöster und Küchenkunst: Das sind die kulinarischen Weihnachts-Hotspots auf Mallorca

Der spanische Restaurantführer Guía Repsol hat 14 Weihnachts-"Sönnchen“ auf den Balearen vergeben, davon neun auf Mallorca, vier auf Ibiza und eine auf Menorca. Spanienweit sind es 300 neue "Soletes". Sie wurden ursprünglich im Juni 2021 ins Leben gerufen, um das Gastgewerbe zu unterstützen und Lokalen besondere Wertschätzung zu verleihen, die den Menschen während der Pandemie Freude bereiteten – mit einfachen und alltäglichen Dingen wie dem Servieren eines gut gezapften Bieres oder der Zubereitung einer hervorragenden Tapa.

Bei den jüngsten Sönnchen geht es nun speziell um die Würdigung der kulinarischen Versuchungen zur Weihnachtszeit: den Aperitif an Heiligabend und Silvester, der sich gefährlich in die Länge zieht, die ausschweifenden Abendessen mit Freunden, Churros mit Schokolade nach einem Spaziergang durch die beleuchtete Stadt oder die fluffigsten Roscones (spanische Hefekränze).

27 Klöster ausgezeichnet

Mit dabei sind daher gemütliche Restaurants für große und kleine Gruppen, in denen man sich mit Kollegen, Familie oder Arbeitskollegen trifft, Bars mit einer besonderen Atmosphäre und Bäckereien, in denen die besten Weihnachtssüßigkeiten zubereitet werden. Unter den prämierten Betrieben befinden sich auch Vinotheken, die festliche Treffen begleiten, und Theken, die mit ihrem Angebot auch anspruchsvolle Tafeln versorgen können.

Die große Neuheit ist, dass sich auch religiöse Gemeinschaften über ein Sönnchen freuen dürfen. Zum ersten Mal erhalten nun 27 Klöster eine Auszeichnung von einem Gastronomie-Führer. Damit wird der Wert der feinen handwerklichen Süßspeisen hervorgehoben, die nach jahrhundertealten Rezepten in Backstuben historischer Gebäude in ganz Spanien hergestellt werden. Eines der Klöster, das Convento de Santa Magdalena in Palma, befindet sich auf Mallorca.

Diese Betriebe haben ein Sönnchen bekommen

Mit den 14 neuen "Soletes" verzeichnen die Balearen nun insgesamt 205 Auszeichnungen des kleinen Michelin-Bruders. Die ausgezeichneten Lokale auf Mallorca sind der Forn Can Felip in Selva, Sant Francesc in Inca, Desportiu in Esporles und in Palma die folgenden: La Sang, Forn i Pastisseria Reina María Cristina, Quina Creu, Lluís Pérez Pastisser, das Convento de Santa Magdalena sowie Barquillos Galindo.

Auf Ibiza wurden Ciento80 und Bella Napoli in Ibiza-Stadt sowie der Celler Can Pere in Santa Eulària des Riu und Cas Costas in Josep de Sa Talaia mit einem Sönnchen beglückt. Das ausgezeichnete Lokal auf Menorca ist Sandra in Maó.