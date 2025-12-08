Schinkenkauf auf Mallorca: Das müssen Sie vor den Feiertagen wissen

Die Weihnachtszeit kann ganz schön auf die Hände gehen. Zumindest wenn man professioneller Schinkenschneider ist. „70 Prozent des jamón ibérico in Spanien werden kurz vor den Feiertagen verkauft“, sagt Xavi Mas vom Schinkenstand Joan Mas in der Markthalle Pere Garau. Wer sich erst wenige Tage vor dem Fest versorgt, muss mit stundenlangen Wartezeiten rechnen. Auch weil die Schinkenschneider ihren Händen hin und wieder eine Auszeit gönnen müssen. Besser ist es daher, bereits jetzt die Vorratskammer zu füllen.

Normal halten sich die geschnittenen Schinkenstücke nur wenige Tage. „Vakuumverpackt bei der derzeitigen Temperatur von 15 bis 20 Grad vielleicht einen Monat“, sagt Mas. „Im Kühlschrank sind es sogar mehrere Monate.“ Wobei der Schinken vor dem Verzehr auf Raumtemperatur gebracht werden muss. „Wie beim Rotwein ist das wichtig“, sagt Mas. Ideal seien 20 bis 24 Grad. Dafür den Schinken einfach ein bis zwei Tage vorher aus dem Kühlschrank nehmen. „Ansonsten hilt auch ein Trick: Einen Teller in der Mikrowelle erwärmen und die Schinkenstücke darauf legen.“

Auf die Eltern kommt es an

Die richtige Keule auszuwählen, ist eine Kunst für sich. Schinken, die als jamón ibérico geführt werden, müssen auf dem Etikett die Herkunftsbezeichnung anführen. Es gibt in Spanien vier offizielle denominaciones de origen: Extremadura, Guijuelo, Jabugo, Los Pedroches. Für den originalen Schinken sind nur die Rassen Iberisches Schwein und Duroc-Schwein zulässig. Die Rasse wird in Prozent angegeben. 50 Prozent bedeutet, dass das Muttertier ein Iberisches und das Vatertier ein Duroc-Schwein waren. 75 Prozent ist der Mix aus einem Iberischen und einem 50 Prozent-Schwein. Bei 100 Prozent sind beide Elterntiere Iberische Schweine. Die im Supermarkt abgepackten Serrano-Schinkenstreifen mit Beinamen wie „Gran Reserva“ stammen in der Regel vom nicht ganz so feinen weißen Hausschwein.

„Die größte Region hat eigentlich auch die besten Schweine: Extremadura“, sagt Mas. Bei den Kontrollen würden die Inspekteure zuerst das Verhalten der Tiere untersuchen. „Folgt das Schwein dem Menschen, ist das ein schlechtes Zeichen. Dann wird es von Hand gefüttert.“ Die Edeltiere suchen sich selbst Eicheln – die Schinken sind nach der spanischen Bezeichnung bellota benannt. „Wobei so ein Schwein alles frisst, was es findet. Daher gibt es regionale Unterschiede“, sagt der Fachmann.

Die Auswahl an Schinkenkeulen ist groß auf Mallorca. / Terrassa

Lieber schwarz als weiß

Die Qualität der Schinkenkeule wird mit einem farbigen Bändchen markiert. Weiß ist sozusagen die Holzklasse, die Tiere nahmen Mastfutter (cebo) zu sich. Grün verrät, dass die Schweine auf der Weide lebten. Dort fressen sie Weidemast (cebo campo). Rot und schwarz werden mit Eicheln gefüttert. Die roten Keulen sind nicht reinrassig, die schwarzen das Premiumprodukt. „Der Markt von Pere Garau ist ein Ort für die Arbeiterklasse. Normalerweise verkaufen wir hier eher die günstigen Sorten. Jetzt in der Weihnachtszeit gönnen sich die Leute aber vermehrt den Bellota-Schinken“, sagt Mas.

Neben dem typischen Hinterbein gibt es auch die Vorderbeine zu kaufen. Für die Schinkenschneider ist die sogenannte paleta aber nicht rentabel. „Sie hat viel Knochen und viel Fett. Das macht sie geschmacklich intensiver“, so der Experte. Aber eben auch deutlich schwieriger zu schneiden. „Ich verkaufe sie nur als Stück.“ Viele andere Schinkenläden hantieren es ähnlich. Die Paleta ist etwas günstiger als der jamón ibérico, aber auch kleiner: vier bis sechs Kilogramm gegenüber sieben bis neun Kilogramm.

Fettig oder trocken?

Ist die Keule einmal gewählt, gibt es weitere Unterschiede je nach Schnittstelle. „Das Bein lässt sich in sieben Teile unterscheiden“, sagt Mas. „Im Herzen ist es beispielsweise fettiger. Die Stücke gelten als die besten.“ Allerdings gibt es auch Leute, die kein Fett mögen und trockenere Stücke bevorzugen. Es bietet sich an, den Experten beim Kauf die eigenen Wünsche mitzuteilen. Anders sieht es aus, wer die Keule im Stück kauft und selber schneidet. „Hier rate ich dazu, quasi mit der Vorderseite des Oberschenkels anzufangen.“ Dort lässt sich etwa ein Kilo Schinken abschneiden. Gegenüber, hinten am Oberschenkel, sind es zweieinhalb bis drei Kilo. „Wenn man andersrum anfängt, trocknet die kleinere Stelle aus, ehe ich sie anschneide.“ Insgesamt landen bei einer Sieben-Kilo-Bellota-Keule 50 bis 60 Prozent des Gewichts im Müll.

Beim Anschneiden sollte die Keule nur so weit geöffnet werden, wie unbedingt nötig. Sprich die braune Haut zum Schutz möglich dranlassen, wenn das Fleisch nicht abgeschnitten wird. Die weiße Fettschicht muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Einerseits für den Geschmack, andererseits, um angeschnittene Stellen damit abzudecken. Der Schinken muss vor Insekten geschützt gelagert werden. Kein Problem sind die weißen Punkte, die sich hin und wieder auf dem Fleisch zeigen. Dabei handelt es sich um Zuckerkristalle. „Das ist ein Zeichen, dass sich das Schwein viel bewegt hat.“ Bewegen sich die weißen Punkte, ist das eher bedenklich. „Das sind dann Milben.“

Der gute schwarze Schinken kostet bei Mas in der Markthalle 185 Euro das Kilo. 100 bis 200 Gramm sind eine gewöhnliche Schnittmenge, die bestellt wird. Die Stücke können auch in mehrere Tüten vakuumverpackt (al vacio) werden, um nur ein Päckchen für den Verbrauch zu öffnen. Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann eine oder mehrere Kategorien tiefer gehen. Im Supermarkt wird der Schinken auch zu günstigeren Preisen angeboten. Allerdings ist Weihnachten nur einmal im Jahr und man gönnt sich ja sonst nichts.

