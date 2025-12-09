"Grünkohl wie bei Omi": Diese deutschen Restaurants auf Mallorca lieben die MZ-Leser
Mallorquinische Gastronomie ist lecker. Aber manchmal muss mal eine Roulade oder Schnitzel sein
Sommer, Sonne, Sangria und Semmelknödel. Letzteres passt vielleicht nicht ganz in diese Reihe, doch ob Urlauber oder Resident: Manchmal sehnt man sich auf der Insel einfach nach guter deutscher Küche. Deshalb haben wir unsere Leser gefragt, wo auf Mallorca ein Stück Heimat auf den Teller kommt. Eine Übersicht der bei MZ-Lesern beliebtesten deutschen Restaurants auf Mallorca:
- Emmas in Port d’Andratx ( @jan.heuer89 ): "Es wird von einer Österreicherin geführt und es ist sehr klein und versteckt. Die Preise sind sehr günstig und das Essen ist super, super frisch. Es gibt auch regionale Speisen aus Deutschland wie zum Beispiel Kalbsschnitzel oder Rouladen, eigentlich untypisch für die Insel und auch nicht immer mein Geschmack im Sommer. Es wird wirklich mit sehr viel Liebe dort gearbeitet." Im Winter geschlossen.
- Schnitzelhaus in El Toro(@whysky_shirin_und_yvis_welt): "Das beste Schnitzel auf Mallorca." Ganzjährig geöffnet.
- Nirador in Peguera (@naddel62): "Unbedingt empfehlenswert. Die Königsberger Klopse und Rinderroulade mit Kartoffelklöße und Apfelrotkohl sind besonders lecker. Die Betreiberin ist zudem eine super tolle Gastgeberin und es ist irre gemütlich dort." Im Winter geschlossen.
- Royal in Cala Ratjada (@m.k.3003): "Es ist dort immer so herzlich". Ganzährig geöffnet.
- Balus in Cala Ratjada (@0511.melvin): "Sehr gute Küche und guter Geschmak. Grünkohl wie beim Omi". Ganzjährig geöffnet.
- Bon Sol in Cala Ratjada (@beyer8014): "Preis-Leistung, Auswahl, Geschmack und Frische". Macht ein paar Wochen Winterpause.
- König Garten in Cala Ratjada (@frankmuller0067): Der Biergarten wird von einem mallorquinischen Ehepaar geführt, das seit 38 Jahren mit Schlagern und Erdbeerkuchen deutsche Urlauber und Residenten begeistert. Im Winter ist er aber geschlossen.
- Heidi Schnitzelhütte in Cala Ratjada (@MZ-Redakteurin Sophie Mono): "Lecker, weihnachtlich, authentisch und im Winter so gemütlich wie auf einer echten hölzernen Almhütte in der Schweiz." Ganzjährig geöffnet, im Winter mit verkürzten Öffnungszeiten.
Auf Mallorca bloß kein deutsches Essen
57 Prozent der Teilnehmer der Umfrage gaben an, bei ihren Mallorca-Aufenthalten bunt gemischt essen zu gehen. 40 Prozent nutzen die Gelegenheit, um in den Genuss typischer mallorquinischer oder spanischer Küche zu kommen. Nur 2 Prozent essen auf der Insel überwiegend deutsches Essen in Restaurants.
Während sich viele Leser sichtbar am deutschen Essen erfreuen, zeigten sich einige über die Frage nach dem Lieblingsrestaurant mit deutscher Küche eher irritiert. Userin @sailor_hornsby schreibt etwa: "Ich besuche keine Lokale, in denen ich erwarte, dass es wie daheim schmeckt." Auch Dom23sch hat eine klare Meinung zu dem Thema: "Ich fliege doch nicht für deutschen Mist auf die schönste Insel der Welt."
