Feiertage auf Mallorca: Genießen mit Oli de Mallorca DO

Zu Weihnachten achten wir auf jedes Detail. Wir wählen mit Sorgfalt die Weine aus, die wir zum Festessen reichen, kaufen genau den Schinken, von dem wir wissen, dass er ein Lächeln auf die Gesichter zaubert, wir bestellen die besten Garnelen vor und decken den Tisch mit den süßen Turrones, die Jahr für Jahr ankündigen, dass die Feiertage endlich begonnen haben. Unter all diesen unverzichtbaren Leckereien gibt es ein Produkt, das sich nach und nach seinen Platz in den mallorquinischen Haushalten gesichert hat: Olivenöl Virgin Extra. Und auf Mallorca gibt es kein besseres Öl als das Oli de Mallorca con Denominación de Origen (Olivenöl mit geschützter Herkunftsbezeichnung).

Das Olivenöl Virgin Extra kurz AOVE – ist nicht nur einfach eine Zutat: Es ist die Essenz unserer Gastronomie. Ein Produkt, das den Charakter unseres Landes in sich trägt, das Klima, in dem die Olivenbäume so gut gedeihen, und die Leidenschaft, mit der Familienbetriebe seit Generationen ihr Land bestellen. Jeder Tropfen ist eine Hommage an unsere Wurzeln, an einen gemeinsamen Ursprung, der uns vereint und der sich in den Speisen widerspiegelt, die auf unseren Tisch kommen. Die Qualität macht hier den Unterschied.

Oli de Mallorca DO darf auf der weihnachtlichen Festtafel nicht fehlen / Oli de Mallorca DO

Das Oli de Mallorca DO wird aus inseltypischen Olivensorten wie Mallorquina, Arbequina oder Picual hergestellt. Jede Sorte trägt einzigartige Aromen bei – etwa von grünen Oliven oder frisch gemähtem Gras. Es sind ausgewogene Geschmacksnuancen, die jedes Gericht verfeinern, ohne dessen eigenen Charakter zu übertönen. Ein Öl, das von Tradition, Authentizität und dem Land, aus dem es stammt, erzählt.

Olivenhain auf Mallorca / Oli de Mallorca DO

Gerade zu Weihnachten kommt dem Olivenöl eine besondere Bedeutung zu. Der Tisch wird zum Mittelpunkt, an dem alle zusammenkommen und ihre Zeit, Geschichten und Erinnerungen teilen. Ein einfaches Toastbrot mit einem guten Olivenöl, ein mit Sorgfalt angemachter Salat, Gemüse aus dem Ofen, mit Olivenöl verfeinert … Das AOVE verwandelt das Festessen, rundet es ab und verleiht ihm eine ganz besondere Note. Es sorgt dafür, dass die einfachen Dinge zu etwas Außergewöhnlichem werden.

Bei der Wahl der besten Zutaten für das Festessen und auch für Geschenke sollte man daran denken, dass man mit einem guten Öl Freude, Geschmack, Qualität und Tradition weitergeben kann. Dabei gibt es keine bessere Wahl als das Oli de Mallorca, ein Produkt, das mit seinem einzigartigen Aroma auch eine Hommage an unsere Herkunft ist.

Denn zu Weihnachten kommen die Menschen zusammen und feiern den Ursprung, der uns alle verbindet.

