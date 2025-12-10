Luxuswasser auf Mallorca – das steckt hinter dem Trend

Wasser zum Trinken ist für viele einfach nur – Wasser. Unterschiede werden kaum wahrgenommen, nach spezifischen Marken fragt kaum wer. In den Lokalen gibt es gewöhnlich nur eine Option ohne und eine mit Sprudel. Die meisten Restaurants schließen Verträge mit ihren Getränkelieferanten ab und nutzen dann ausschließlich deren Wasser. Andere bieten neuerdings auch selbst gefiltertes Leitungswasser, angereichert mit Kohlensäure für all jene, die ihr Wasser con gas haben wollen. Bei Wein, Bieren und Spirituosen, Zucker-, Milch- und Kaffeesorten ist die Auswahl hingegen groß.

Insel-Wasser

Dabei kann Mallorca mit gutem Mineralwasser aus hiesigen Quellen aufwarten. Da ist die Font Major, die inmitten des Tramuntana-Gebirges in der Gemeinde Escorca entspringt, mit einem durch Mineralien und Spurenelementen aus dem Untergrund angereichertem Wasser. Die Quelle gehört mittlerweile zum Festlandkonzern Damm (fontmajor.com). Auch die Quellen Font des Teix und Font S’Aritja liegen in der Tramuntana, nahe Sóller, Sie gehören dem Lebensmittel-Großunternehmen Importaco in Valencia. Die Jahrtausende alte Gesteinsformation aus Vulkangestein, Gips, Ton, Kalkstein, Mergel (Mix aus Ton und Kalk) und Dolomit sorgt auch hier für verschiedene Filtrationsphasen des Regenwassers (fontdesteix.com und fontsaritja.com). Und auch das vierte mallorquinische Mineralwasser, Font Sorda, stammt aus der Tramuntana, vom Anwesen Son Cocó unterhalb der Stauseen Cúber und Gorg Blau, und ist als einziges Wasser noch im mallorquinischen Familienbesitz (fontsorda.com).

Wasser aus dem Ausland

Nun gibt es gutes Wasser natürlich auch woanders. Eine Firma namens Water-D bietet seit Kurzem auf Mallorca zehn besondere Wasser, jeweils mit und ohne Sprudel. Sie kommen aus Österreich, Norwegen, konkret von den Lofoten, Finnland, Dänemark, Italien, Frankreich, Portugal und Slowenien. Hinter Water-D stecken Vladislava Verbulskaia, die mit ihrem deutschen Mann auf Mallorca lebt, sowie die Verantwortliche für Vertrieb und Marketing, Nuria Caballero. „Uns ist wichtig, dass unsere Wassermarken alle mineralhaltige Wasser sind. Mineralien sind wichtig für unseren Körper“, sagt Verbulskaia. „Wir haben jedes Wasser sorgfältig ausgesucht, die Werte verglichen, den Geschmack getestet.“

Von den aktuell immer stärker eingesetzten Geräten, die das Leitungswasser filtern, hält Verbulskaia gar nichts, da diese Filter nicht nur alle schädlichen Stoffe aus dem Wasser entfernten, sondern auch alle guten. „Das so hergestellte Wasser ist sozusagen einfach nur nass. Und für das Calzium, Kalium, Magnesium, Silicium oder Natrium, das der Körper braucht, nehmen dann viele Menschen Nahrungsergänzungsmittel. Dabei wäre es einfacher, Wasser mit Mineralien zu trinken“, sagt sie.

Auch die Optik stimmt

Verbulskaia plant auch Verkostungen, bei denen ein spezieller Wassersommelier Erläuterungen gibt. Ihr Angebot richtet sich vorzugsweise an Restaurants, Hotels, Yachten und Eventfirmen, aber natürlich können über den Online-Shop auch Privatpersonen ihr Wasser kaufen. Water-D stellt auf der Website jedes Wasser ausführlich samt seiner verschiedenen Inhaltsstoffe vor. „Aktuell haben wir noch kein physisches Geschäft, aber wir bieten ab einer gewissen Menge auch einen 24-Stunden-Lieferservice auf Mallorca“, sagt Verbulskaia.

Ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte, ist die Optik. Die Flaschen einiger Marken, wie dem portugiesischen Healsi-Wasser, können durchaus als Vasen oder Dekoobjekte die Wohnung zieren. Die schicke Flasche spielt mit Rauten- und Diamantschliff-Formen, wirkt elegant und gewann sogar schon einen Design-Preis. Gleiches gilt für die Flasche von La Sasse, einem französischen Luxuswässerchen aus Megève in den Savoyer Alpen. Oder auch für das italienische Wasser Cedea aus den Dolomiten. Die Preise liegen zwischen 3,40 und knapp 20 Euro für den Liter.

