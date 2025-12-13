Weinkultur in Santa Maria: Celler Sebastià Pastor verbindet Geschichte und Innovation

Es dürfte kaum eine andere Bodega auf Mallorca geben, bei der die Gegensätze zwischen Tradition und Moderne so deutlich werden wie hier in einer Seitenstraße von Santa Maria. Wer die Tür eines eher unscheinbaren Häuschens öffnet, findet sich in einem kleinen, altertümlich wirkenden, steinernen Gewölbe wieder. Rechts stehen Stahltanks, aus denen man sich Offenweine abfüllen kann: blanco, rosado und tinto. Links gibt es Regale und Kühlelemente mit Flaschenweinen und allerlei mallorquinischen Produkten: Käse, Limonaden, Sobrassada, Nüsse, Eingemachtes, Wermut, sogar Schuhe. Ein paar Schritte weiter geht es eine Treppe hinunter in einen Raum, der früher einmal die kleine Bodega beherbergte. Dort stehen jetzt Tische, an denen man verkosten, aber auch ein Gläschen trinken oder gar einen Snack zu sich nehmen kann. Das ist das Reich der Seniorin des Hauses und der traditionelle Teil des Celler Sebastià Pastor.

Am Rand des Dorfes steht seit 2005 eine moderne Kellerei mit blitzenden Stahltanks und Holzfässern – das ist die ganz andere Welt der Geschwister Maria Antònia und Sebastià Pastor. Sie führen die Bodega in vierter Generation und verarbeiten immerhin die Trauben aus 20 Hektar Weinbergen. Sebastià studierte Önologie, seine Schwester Sozialarbeit. Sie blieb jedoch zusammen mit dem Bruder im Weingut der Familie. Der Urgroßvater hatte den Betrieb 1937 gegründet. Er pachtete als einfacher Landarbeiter einen Weinberg und erzeugte seinen ersten eigenen Wein zunächst nur, weil eine große Bodega seine Trauben nicht abnehmen wollte. Später konnte die Familie nach und nach eigene Weinberge kaufen und die kleine Bodega in der Dorfmitte einrichten, wo bis 2005 die Trauben verarbeitet wurden.

Weinreben des Weinguts Sebastià Pastor / Sebastià Pastor

Preiswerter Wein in guter Qualität

Lebendige Tradition pflegen Sebastià und Maria Antònia auch in den teilweise sehr alten Weinbergen. Sie bewässern nur die kleinen Syrah-Flächen. Alle Reben schneiden sie im traditionellen „All mira tall“-System und achten sehr auf Pflege des Bodenlebens ihrer kalkigen, roten Böden. Im Mittelpunkt stehen die Rebsorten Manto Negro und Premsal, wobei die Geschwister sicher sind, „dass man bei diesen autochthonen Sorten gute Qualität nur erzielen kann, wenn die Reben mindestens 15 bis 20 Jahre alt sind und der Ertrag stark reduziert wird.“

Noch immer verkaufen die Pastors zwei Drittel ihrer Produktion als Offenwein, einen großen Teil davon preiswert (und gut!) aus den Tanks im Laden. Auch bei den abgefüllten Weinen bleiben sie preislich deutlich unter den meisten Kollegen. Ein exzellentes Verhältnis von Preis und Qualität bietet vor allem der 2021er rote „Brodat“ aus Manto Negro und Syrah. Sein cremig-himbeeriges und sehr feines Aroma mit etwas Vanille stimmt uns ein auf ein zunächst fast süßlich wirkendes Mundgefühl des – natürlich – trockenen Weines. Dann gleitet er cremig-weich über die Zunge und endet mit zarten Gerbstoffen und guter Säure. Was soll man sagen: ein absolutes Schnäppchen!

Jürgen Mathäß ist Weinjournalist, Spanien-Experte und Autor des Buches „Mallorca & Wein“.

Informationen Der Wein 2021 Brodat, 9 Euro pro Flasche Bodegas Sebastià Pastor Carrer Mossèn Joan Mesquida, 81 Santa Maria del Camí Celler Sebastià Pastor Carrer Paborde Jaume, 17, Santa Maria del Camí www. sebastiapastor.com

