Persönliches Gourmet-Erlebnis in Sa Pobla: Im Dos Trazos wird jeder Gast zum Freund

Was zeichnet ein gutes Lokal aus – neben exquisitem Essen und schönem Ambiente? Natürlich ist dies die Gastfreundschaft, der gute Service. Im neuen Dos Trazos am Ortsrand von Sa Pobla finden Sie alle drei Komponenten im Überfluss.

Es gibt keine Servicekräfte, sondern das Betreiberpaar Oksana Fedun und Raimundo Rincón sind die einzigen, die sich intensiv und herzlich um ihre maximal 16 Gäste kümmern, als Köche und als Kellner. Die Gäste sitzen im Halbrund vor der Koch- und Anrichte-Insel. Am Ende eines Abends geht man als Freund, man ist kein fremder Gast mehr.

Das Betreiberpaar Oksana Fedun und Raimundo Rincón. / Nele Bendgens

Fester Ablauf mit Varianten

Fedun und Rincón bieten ein achtgängiges Menü mit Weinbegleitung oder Getränken nach Wahl. „Wir tauschen die einzelnen Gänge aus, je nachdem, was gerade saisonal angeboten wird“, erklärt der gebürtige Venezolaner Rincón. „Aber es ist letztlich ein Überraschungsmenü, das wir auch nicht vorab publizieren.“ Natürlich werde dabei auf Allergien oder Ähnliches eingegangen.

Ansonsten hat das Menü einen festen Ablauf: Nach dem Brot zu Beginn, das mit verschiedenen, hausgemachten Buttervarianten serviert wird, folgt eine kalte, dann eine warme Vorspeise, ein Fischgang und vor dem Fleischgang noch ein sogenanntes Intermezzo, zum Beispiel ein Sorbet. Dann der Nachtisch und die Petit Fours.

Am Testtag gab es geräucherte Butter sowie Rote-Bete- und Pilzbutter mit Xeixa- Sauerteigbrot, dann einen spektakulären Gang mit einem geräucherten Sardinen-Tatar und gerösteten Pinienkernen, eingelegten roten Zwiebelringen, Trockentomaten sowie osmotisierten (also entwässerten) und daher formbaren Gurkenscheiben. Das Ganze umringt von einem verflüssigten Kopfsalat. Erfrischend, überraschend, superlecker und farbenfroh!

Geräucherter Sardinen-Tatar. / Martina Zender

Es folgten Artischocke mit Schweinekinn-Streifen auf Mahón-Käsecreme und ein Steinpilz-Cappuccino sowie der Fischgang mit corvina (Adlerfisch) und einem Blumenkohl-Toffee, sprich einer karamellisierten Blumenkohlcreme mit Chiasamen-Beurre-blanc-Sauce.

Artischocke mit Schweinekinn-Streifen auf Mahón-Käsecreme und ein Steinpilz-Cappuccino. / Martina Zender

Der Zwischengang – wie er in der Abfolge eines klassischen Menüs so vorgesehen ist, um eine kulinarische Grenze zwischen den unterschiedlichen Gerichten zu setzen – bestand aus einem Granatapfel-Minz-Sorbet mit Granatapfelkernen, im Dos Trazos falso mojito de granada genannt.

Mallorquinisches Lamm und Kräuterkekse

Das 36 Stunden im Sous-vide-Verfahren gegarte zarte Lammfleisch stammt von einem roten mallorquinischen Lamm. Es wird gemeinsam mit dem Honig-Lammjus und geschichteten Sa-Pobla-Kartoffelscheiben serviert, zwei Kräuterkekse in Lammform bilden das Tüpfelchen auf dem i. Schokolade in verschiedenen Texturen und Pralinen bilden den Abschluss.

Lamm mit Honig-Lammjus, Milhojas-Kartoffeln und Kräuterkeksen. / Martina Zender

Der Preis ist für das in dieser hohen Qualität Gebotene fair: 80 Euro für acht Gänge inklusive Willkommensdrink. Die Weinbegleitung kostet 55 Euro. Auch hier überzeugt eine Auswahl eher seltener Tropfen.

Das Dos Trazos befindet sich nahe der Ronda von Sa Pobla und verfügt somit über gute Parkmöglichkeiten. Das Paar hat aus einer alten Bar ein elegantes Restaurant geschaffen mit zwei Räumen. In der gemütlich-stilvollen Lounge mit Bar können sich die Gäste ab 19 Uhr einfinden und einen Drink einnehmen.

Dann geht es in die eigentliche Gaststube, die von einer u-förmigen, von Hand gegossenen Betontheke dominiert wird. Der Raum ist weitläufig, vorzugsweise in Dunkelgrün und Schwarz gehalten. Dort sitzt man gemütlich beisammen, hat aber auch viel Platz und beste Sicht. Jedes Detail ist sorgfältig durchdacht, angefangen bei den selbst kreierten hölzernen Besteckhaltern über die bestickten Leinenservietten, den jeden Platz individuell beleuchtenden Lampen bis hin zum eigenwilligen Geschirr.

Restaurant mit Seele

Gegenüber leuchtet ein alter Olivenbaum, der eigentlich aus Andalusien stammt, dann auf der Finca des Hausbesitzers bei Sa Pobla eingepflanzt wurde und dort einging. Nun ziert der urige, knorrige Stamm, bestückt mit Olivenzweigen, das ansonsten eher minimalistisch eingerichtete Restaurant.

So sieht es im Dos Trazos aus. / Nele Bendgens

„Er ist jetzt die Seele des Restaurants“, sagt Fedun. Die 45-Jährige Fedun hat eine Kochschule in der Ukraine besucht und sowohl als Köchin wie als Patissière ihren Abschluss gemacht. Ein Ernährungswissenschaftsstudium folgte. Nach Spanien kam sie schon vor über 20 Jahren.

„Wir wollen als zwei Fremde Mallorca erzählen”, sagt Rincón. Der 51-Jährige hat unter anderem deutsche Vorfahren aus dem Schwarzwald. Er besuchte in Venezuela eine Kochschule und arbeitete bereits in verschiedenen Ländern, darunter in den USA. Kennengelernt haben sich beide bei einem Job in Alicante.

Später arbeiteten sie zusammen auf Mallorca im Hotel El Vicenç im Team von Santi Taura und in Restaurants der Iberostar-Hotelkette. Sie heirateten im Mai 2024. Mit dem Dos Trazos erfüllen sie sich einen Traum – es ist eine Freude, sie dabei zu begleiten.

