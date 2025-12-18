Festlich schlemmen auf Mallorca: In diesen Restaurants gibt es Menüs für Weihnachten und Silvester

Weihnachten und Silvester gehören zu den wichtigsten Festtagen des Jahres, die die meisten Menschen auch besonders begehen möchten. Die einen kochen aufwendig und liebevoll spezielle Essen in ihrer eigenen Küche, die anderen bevorzugen es, wenn Profis das für sie erledigen. Sie lassen sich Essen kommen, holen es an den Lokalen ab oder besuchen Restaurants. Die Angebote reichen von bodenständig-mallorquinisch über erprobt-klassisch bis zu luxuriös-dekadent. Weitere Vorschläge folgen in der kommenden MZ-Ausgabe.

Palma

Das A Ma Maison von Saloua Sfar ist ein kleines, aber feines Restaurant mit französisch-tunesischer Küche. Zu Weihnachten bietet es ein fünfgängiges Menü mit Auswahlmöglichkeit, Amuse-Gueules und Willkommensdrink für 105 Euro. Es gibt etwa eine Hummer-Bisque, Steinbuttfilet mit Garnelensauce, gebratenen Truthahn oder Lamm mit Pistazienkruste und Kastanien sowie ein Pavlova-Dessert mit roten Früchten und Käse. C/. Soler, 18, Tel.: 634-90 69 41, tiasaloua.com.

Das Sternerestaurant Marc Fosh bietet mit Foshfood Home einen Liefer- oder Abholservice, wobei der Lieferservice nicht am 24. und 31. Dezember arbeitet, man an diesen Tagen aber seine Gerichte im Lokal abholen kann. Es gibt etwa Filet Wellington mit iberischem Schwein oder Lachs (40 Euro für zwei Personen), Lammkeule mit Granatapfelkernen (44 Euro für zwei Personen), Boeuf Bourguignon (38 Euro für zwei Personen), vegetarisches Thai-Curry mit Blumenkohl und Kartoffeln (26 Euro für zwei Personen) und vieles mehr. Infos: foshfoodathome.com

Das wohl opulenteste und eleganteste Silvester-Arrangement bietet das Hotel Bordoy mit seinem Restaurant Botànic. Dort dreht es sich nicht nur ums Essen. Zum einen ist da ein 18-teiliges Fingerfood-Menü mit etwa Austern, Hummer, Kaviar, Foie gras, Garnelen, Thunfisch und einem Venere-Risotto mit Trüffel aus einem Parmesanlaib. Zum anderen liefert eine Schar von Artisten, Sängern und Musikern spektakuläre Darbietungen für die mit venezianischen Masken geschmückten Gäste. Das alles hat seinen Preis. Tickets für Menü, inklusive Getränke, auch Champagner ohne Limitierung, und Spektakel gibt es ab 490 Euro. C/. Forn de la Glòria, 14. Tel.: 871-87 12 02, canbordoy.com

Ebenfalls nicht günstig ist das Restaurant Bahía Mediterráneo am Paseo Marítimo, das zwar an Silvester nicht mit einer Musik-Artistik-Show aufwartet und ein kleineres Menü mit acht Gängen bietet, dafür aber mit dem Blick über die Bucht von Palma punktet. Es gibt verschiedene Optionen, die bei 660 Euro für zwei Personen starten. Auch hier gibt es die klassischen Luxusprodukte wie Austern, Kaviar, Foie gras, zudem Hummer-Filet Wellington oder Rinderfilet. Avda. Gabriel Roca, 33, Tel.: 971-45 76 53, bahiamediterraneo.com

Indes gibt es im schön eingerichteten Ópera Marítim – wie der Name schon sagt – Opernmusik zum Jahreswechsel. Aber auch ein achtgängiges Menü mit zum Beispiel Krebscannelloni, Hummersalat, Steinbutt und Lamm. Inklusive sind Weine und Getränke der open bar sowie „Überraschungen“. Kostenpunkt: 220 Euro. Günstiger wird es zu Weihnachten am 24. Dezember. An diesem Tag kostet ein Drei-Gang-Menü mit zum Beispiel Bouillabaisse, Ente und Apfelstrudel sowie drei einleitenden Amuse-Gueules 55 Euro, inklusive passender Weine 67 Euro. C/. Monsenyor, 2, Tel.: 971-60 33 86, operamaritim.com

Ein kreatives vegetarisches Fünf-Gang-Menü inklusive Willkommenssekt, Wasser und Kaffee für 70 Euro erhält man zu Weihnachten im Restaurant Mouna. Plaça Drassana, 15, Tel.: 971-72 85 155, mouna.es

Jenseits von Palma

Das Traditionsrestaurant Sa Canova in Campos bietet an Heiligabend ein Buffet mit vorrangig mallorquinischen Speisen für 54 Euro, inklusive Getränke wie Wein, Sekt, Erfrischungsgetränke und Kaffee. Ronda de l’Estació, 18, Campos, Tel.: 971-65 02 10, Facebook.

Im Can Calent von Meisterkoch Miquel Calent, ebenfalls in Campos, gibt’s an den Weihnachtstagen ein Drei-Gang-Menü mit Auswahlmöglichkeit sowie Brot, Oliven und Sobrassada und Getränken für 54 Euro. Ronda de l’Esatció, 44, Campos, Tel.: 971-65 14 45, miquelcalent.com

Privatkoch Metus kocht in Cala Ratjada ein hochwertiges Drei-Gang-Menü mit zwei Amuse-Gueules. Man holt es sich ab und muss es später nur erwärmen. Es besteht aus Ziegenkäse-Bonbons, hausmariniertem Lachs, Cannelloni, gefüllt mit Fisch und Meeresfrüchten, mallorquinischem Spanferkel mit Beilagen und Käsekuchen mit Beerencoulis und Mandelcrumble. Der Preis: 89,90 Euro. Tel.: 618-39 04 38, metusgourmet.com.

Wer es etwas dörflicher und authentischer mag, sollte das Ca’s Padri Toni in Maria de la Salut besuchen. Dort gibt es an Silvester klassisch mallorquinische Speisen wie Garnelen und Kalmar vom Grill, Spanferkel und den süßen Klassiker Cardinal de Lloseta in der Variation mit Schokolade. Inklusive Getränke zahlt man 65 Euro. C/. Villalonga, 9, Maria de la Salut, Tel.: 971-85 80 16, caspadritoni.es

In Selva lockt das Selvatge von Isabel Vicens, der Chefin von Agromallorca, mit einem Silvester-Menü von Chefkoch Alex Pardo. Auch hier gibt es Delikatessen wie Austern, Balfegó-Thunfisch, rote Garnelen, Steinbutt, mallorquinisches Lamm, Taube und mehr. Der Preis: 140 Euro. Plaça Major, 4 , Selva, Tel.: 608-82 88 18, selvatge.com.

Und in Manacor ist das Restaurant Can March eine zuverlässige Quelle hochwertiger Speisen. Das Sechs-Gang-Weihnachtsmenü von Chefkoch Miguel Gelabert mit Gerichten wie Fischsuppe oder mit Datteln und Walnüssen gefülltes Schweinefilet an Käse-Erdbeersauce kann man sich abholen. Der Preis: 50 Euro. C/. Valencia, Manacor, Tel.: 971-55 00 02, canmarch.com.

