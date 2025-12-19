Mega-Sushi-Buffet auf Mallorca: Neues Restaurant in Palma bietet 300 Gerichte an

Eine gute Nachricht für Sushi-Liebhaber auf Mallorca: Am Mittwoch (17.12.) hat das Restaurant Toki Sushi im Gewerbegebiet Son Malferit in Palma eröffnet. Bei der Eröffnung überraschte das Lokal die Gäste mit seiner beeindruckenden Größe: Es bietet Platz für bis zu 400 Personen und gilt als das größte Sushi-All-You-Can-Eat-Buffet der Balearen.

Vom Nigiri bis zur Schnitzel

Das Lokal im Carrer Hort de les Ànimes, 20 bietet rund 300 verschiedene Gerichte an. Neben Sushi finden sich im Buffet unter anderem auch Nigiri, Gunkan, Wokgerichte, Poke Bowls, Temaki, Onigiri, Sashimi, Tataki, Dimsum, Nudelgerichte, Fleischspeisen und sogar milanesas (argentinische panierte Schnitzel) für Gäste, die mit japanischer Küche weniger vertraut sind.

Preise

Die Preise für das Buffet sind festgelegt: Von Montag bis Freitag kostet das Essen zur Mittagszeit für Erwachsene 19,95 Euro, für Kinder 11,95 Euro. An Abenden, Wochenenden und Feiertagen steigt der Preis auf 29,95 Euro bzw. 15,95 Euro für Kinder.

Zwei Küchen

Wie Fang Ji, einer der Inhaber, der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erklärte, bedeute Größe allein nicht automatisch Qualität. Um eine größere Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, seien zwei getrennte Küchen eingerichtet worden – eine kalte für Sushi und eine warme für die restlichen Speisen. Zudem gebe es einen separaten Raum, in dem Fisch zugeschnitten wird. Anlass für diese Maßnahmen seien frühere Fälle von Lebensmittelvergiftungen in Buffets mit einer ähnlichen Größe.

Eine weitere Besonderheit ist ein Charity-Projekt: Ein eigens kreiertes Sushi-Stück soll Spenden für das Krankenhauses Son Llàtzer einbringen. Die Zutaten für dieses Häppchen wurden gemeinsam vom Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, der Präsidentin des Unternehmerverbandes CAEB, Carmen Planas, und dem balearischen Vorsitzenden der spanischen Krebshilfe AECC, José Reyes, in Zusammenarbeit mit dem Sushi-Meister des Hauses ausgewählt.

