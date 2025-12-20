Überraschung im Test: Discounter-Cava für 3,19 Euro überzeugt Experten

Kurz vor den Weihnachtstagen hat die spanische Verbraucherorganisation OCU 25 preisgünstige Cavas unter die Lupe genommen – mit überraschend gutem Ergebnis. Die Mehrheit der 25 getesteten Schaumweine zu einem Preis von unter sechs Euro erzielte sehr gute Bewertungen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Besonders drei Produkte stachen dabei hervor: der Naltros Brut von Aldi, der Vall D’Lluna Brut sowie der Val de Juy Brut von Alcampo. Alle drei erreichten 94 von 100 möglichen Punkten und kosten weniger als fünf Euro pro Flasche.

Das analysierten die Verbraucherschützer

Untersucht wurden weiße und roséfarbene Cavas der Herkunftsbezeichnung DO Cava, sowohl Brut als auch Semiseco. Neben dem Alkohol- und Zuckergehalt analysierte die OCU unter anderem Säurewerte sowie mögliche Zusatzstoffe wie Sulfite. Rückstände unnötiger Zusatzstoffe, etwa Ascorbinsäure, wurden in diesem Jahr nicht festgestellt. Entscheidend für die Gesamtwertung war jedoch die Blindverkostung durch ein Expertengremium.

Die bestbewerteten Cavas überzeugten durch eine feine, anhaltende Perlage sowie Aromen von weißer Frucht, Nüssen und Gebäck. Auch der Zustand der Korken war bei allen Proben einwandfrei. Da es sich um wenig gereifte Weine handelt, ist bei sachgerechter Lagerung auch im kommenden Jahr keine Qualitätsminderung zu erwarten.

Die Testsieger im Einzelnen

Der Testsieger Naltros Brut von Aldi punktete mit frischer Säure und Noten von Trockenfrüchten und Brot und kostet im Schnitt nur 3,19 Euro. Der Vall D’Lluna Brut (3,39 Euro) überzeugte die Verkoster mit ausgewogener Struktur und gut eingebundener Kohlensäure. Etwas teurer, aber ebenfalls sehr gut bewertet, ist der Val de Juy Brut von Alcampo für rund 4,95 Euro.

Insgesamt lag der Durchschnittspreis der getesteten Cavas bei 3,67 Euro. Die OCU rät, die Flaschen kühl, trocken und dunkel zu lagern und vor dem Servieren mindestens vier Stunden im Kühlschrank auf etwa acht Grad zu bringen.

Kulinarisch passen Brut-Varianten besonders gut zu Fisch, Meeresfrüchten und herzhaften Hauptgerichten, während sich Semiseco-Cavas eher als Begleiter zu Desserts eignen – eine preiswerte Option für festliche Menüs auch auf Mallorca.

