Kulinarische Tipps für die Festtage: In diesen Restaurants gibt es Menüs für Weihnachten und Silvester

Und weiter geht’s, wie bereits vergangene Woche, mit den Restaurant-Tipps und Take-away-Möglichkeiten für das Essen und Feiern an Weihnachten und Silvester.

Palma

Das Andana von Maca de Castro lädt an Silvester zu einer ebenso schönen wie genussvollen Feier ein. Von Meeresfrüchte-Ensaladilla über Pastete mit Sektkastanien, Trüffel-Eierspeise und Rinderfilet Wellington bis hin zu Getränken ist alles im Preis von 120 Euro enthalten. Zudem bietet die Küche des Andana ein Take-away-Menü an: Für 55 Euro gibt es Kroketten, Paté vom schwarzen Schwein mit Foie, Seehecht à la Wellington mit Garnelen, einen großen Cannelloni mit Rindfleisch, Geflügel und Pilzen sowie ein Turrón-Mousse. Abholen können Gäste das Menü entweder in der Event-Finca Son Veri in Marratxí oder im DeCastro-Büro in Sa Pobla. Infos und Wegbeschreibung: andanapalma.es.

Ebenfalls im Andana gibt es das Rinderfilet Wellington. | FOTO: ANDANA

Günstiger, aber dennoch überzeugend speist man im Reset von José Manuel Lorenzo. Dort serviert das Team auch an normalen Tagen ein respektables Mittagsmenü für 12,90 Euro. Für das spezielle Take-away-Menü vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar mit vier Gängen und Auswahlmöglichkeiten zahlen Gäste 32 Euro. Auf dem Menü stehen unter anderem verschiedene Kroketten, Weihnachtssuppe mit Wachteleiern und Kastanien, Spanferkel mit Botifarrón-Kruste sowie Turrón-Crêpes. Tel.: 671-80 91 05, C/. Alfons el Magnànim, 25, Facebook: reset, gastronomía sincera.

Im Übeck menjars von Javier Hoebeeck feiert man Silvester leger, aber kulinarisch anspruchsvoll. Neun Gänge führen von Jakobsmuscheln mit cremiger Herzmuschelsauce über Rinderbäckchen mit Fünf-Gewürze-Mischung im Cannelloni bis hin zu einem Schokoladen-Dessert mit roten Früchten. Der Preis beträgt 98 Euro. Tel.: 871-02 45 43, C/. Rossiñol, 9, Instagram: ubeck.mallorca.

Ein besonderes Erlebnis verspricht das Silvestermenü im Calma y Caos der Köche Iván Crespo und Carlos Hubert. Sie schicken ihre Gäste für 139 Euro auf eine kreative, zehn Gänge lange gastronomische Reise – mit Delikatessen wie Hummercreme mit Sobrassada-Öl und Ibérico-Schinken-Chips oder Foie-Terrine mit frischen Feigen, knusprigem Apfel und schwarzem Knoblauch. Tel.: 601-25 25 74, C/. Antoni Marquès, 27, calmaycaos.com.

Tapas-König Igor Rodríguez serviert im El Bandarra ein siebengängiges Menü mit Austern, Thunfisch-Tatar, Foie mit karamellisierten Haselnüssen, Kobe-Rind-Nigiris, Hummer und Lammkeule. Im Preis von 150 Euro sind Getränke vom Willkommenscocktail bis zum Kaffee enthalten. Tel.: 871-70 07 24, C/. Can Brondo, 6 (Hotel Brondo). Weitere Infos unter: elbandarrapalma.com.

Exklusiv und edel-japanisch wird der Jahreswechsel im Kaizen. Für zwölf Gänge, drei Amuse-Gueules, Petits Fours und einen Willkommenssekt zahlen Gäste 180 Euro. Kaviar, Austern, rote Garnelen, Foie, Trüffel sowie Angus- und Wagyu-Fleisch prägen den kreativen Genussabend. Tel.: 971-77 88 54, C/. de l’Argentina, kaizenrestaurante.com.

Jenseits von Palma

Starkoch Tomeu Caldentey bietet seit Jahren ein Silvester-Take-away-Menü an. Neben seinem berühmten selbst gebackenen Brot umfasst es Bouillabaisse, mit Meeresfrüchten und Pilzen gefüllte Cannelloni, Schweinebäckchen in Rotwein mit Pilzen und Kastanienpüree sowie ein Haselnuss-Parfait mit Passionsfrucht und Schokolade. Abholen können Gäste das Menü für 40 Euro in Sa Coma in seinem Restaurant Tomeu Caldentey Cuiner. Tel.: 971-56 96 63, C/. Lilas, s/n (Protur Sa Coma Playa Hotel, eigener Eingang), tomeucaldentey.com.

In Illetes öffnet das Balneario de Illetas direkt am Meer auch an Weihnachten. Am 25. und 26. Dezember serviert das Team ein Drei-Gänge-Menü mit Willkommenssekt für 45 Euro. Zur Auswahl stehen Weihnachtssuppe mit Albóndigas, Pute oder Kabeljau mit Trüffel und Püree sowie weihnachtliche Desserts. Tel.: 971-40 10 31, Passeig Illetes, 52, Illetes, balnearioilletas.com.

Ebenfalls direkt am Meer, am Beginn des Es-Trenc-Strandes, liegt das Club Nàutic Sa Ràpita. Dort genießen Gäste am 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 6. Januar ein Drei-Gänge-Menü mit Auswahlmöglichkeiten und Getränken für 59 Euro. Angeboten werden unter anderem Meeresfrüchte-Frito, Entrecôte, Spanferkel oder gefüllter Kalmar sowie eine Drei-Schokoladen-Torte. Tel.: 971-64 04 13, Esplanada del Port, s/n, Sa Ràpita, restaurant clubnauticsarapita.com.

Das Restaurant Es 4 Vents in Algaida, seit 45 Jahren eine feste Größe, bietet an Silvester zwei Take-away-Drei-Gänge-Menüs mit Auswahlmöglichkeiten an. Die Preise liegen bei 35 und 45 Euro. Tel.: 971 66 51 73, Ctra. Manacor, km 21, Algaida, es4vents.com.

Im 2Kanallas Street Gourmet in Port de Pollença empfangen die Gastgeber ihre Gäste am 24. und 25. Dezember mit einem kreativen Drei-Gänge-Menü inklusive Turrón-Petits-Fours für 55 Euro. An Silvester serviert das Team ein Fünf-Gänge-Menü – etwa mit Garneleneintopf, Jakobsmuscheln, Seewolf mit Muscheln, Rinderbäckchen nach Bœuf-bourguignon-Art und Schoko-Cannelloni. Inklusive begleitender Weine und Sekt kostet der Abend 95 Euro. Tel.: 871-87 30 15, C/. Formentor, 49, Port de Pollença, 2kstreetgourmet.com.

In Cala Ratjada, gibt es im Restaurant Heidi Schnitzelhütte zu Silvester Speis, Trank und Tanz. Verschiedene Antipasti wie Vitello tonnato oder Garnelencocktail eröffnen das Menü, als Hauptgang wählen Gäste zwischen Rinderfilet oder Zitronenrisotto mit Perlhuhn und Garnelen. Für Dinner, Dessertbuffet, Getränke inklusive Open Bar und DJane-Musik zahlen Gäste 120 Euro. Tel.: 680-13 33 81, C/. de l’Agulla, 48, Cala Ratjada, schnitzelhütte.ch.

