Kulinarische Erneuerung: Die Solivellas-Schwestern übernehmen den Celler Can Marron in Inca

Ein gastronomisches Wahrzeichen von Inca in der Inselmitte von Mallorca steht vor einer kleinen Revolution: Die Schwestern Maria und Teresa Solivellas, bekannt für ihr hochklassiges Restaurant Ca na Toneta in Caimari, werden das traditionsreiche Celler Can Marron wiedereröffnen – ein Haus, das über Jahrzehnte als Pilgerstätte für Liebhaber der klassischen mallorquinischen Küche galt.

Das Can Marron wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von der Familie Llompart-Saurina gegründet, die in denselben Räumen Wein kelterte und ausschenkte. Später führte Bernat Guasp das Lokal zu seiner Blütezeit, bis er es 2007 an die Köche Marga Tomás und Bernadí Matemalas übergab. Diese hielten an der ursprünglichen Linie fest – einfache, ehrliche Inselküche ohne Schnörkel.

Besonders berühmt war das frit mallorquí, ein deftiges Pfannengericht aus Innereien, Kartoffeln und Gemüse, das vielen als eines der besten der Insel galt. Weitere Klassiker auf der Karte waren sopes mallorquines, Schnecken, Zunge mit Kapern, gefüllte Schweinefüße oder Lammkeule mit Füllung – Gerichte, die an Sonntagen ganze Familienverbände anzogen.

Weiterhin mallorquinische Küche, wenn auch anders

Mit der Übernahme durch die Schwestern Solivellas soll das seit August geschlossene Haus nun eine behutsame kulinarische Erneuerung erfahren. Nach einer Renovierung des historischen Gastraums planen sie, das Lokal im Februar oder März wieder zu eröffnen. „Es wird nicht dieselbe Küche sein, aber sie bleibt tief in der mallorquinischen Tradition verwurzelt“, erklärt Teresa Solivellas, die künftig den Service leiten wird, während Maria die Küche übernimmt.

Beide wollen das Erbe des Hauses mit der Philosophie von Ca na Toneta verbinden – saisonale Produkte, kurze Wege, ehrliche Zubereitung. Ziel ist es, Can Marron erneut zu einem kulinarischen Bezugspunkt der Insel zu machen – diesmal mit einem zeitgemäßen, nachhaltigen Ansatz.

