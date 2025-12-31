Denkmalschützer sind not amused: Das Restaurant auf der alten Stadtmauer in Palma vergrößert sich

Das Restaurant Mariluz des Museums Es Baluard, das seit April vom Unternehmen Tragaluz betrieben wird, hat eine zweite Terrasse hinzubekommen. Sie nutzt einen Bereich des geschützten öffentlichen Raums auf der Renaissance-Stadtmauer von Palma, die zum Kulturgut (Bien de Interés Cultural) erklärt wurde, also der höchsten Denkmalschutzkategorie zugeordnet ist.

Im Zuge der Erweiterung hat das Restaurant zehn zusätzliche runde Holztische und dazugehörige Stühle aufgestellt, deren Sitzflächen und Rückenlehnen mit Stoff im menorquinischen Stil bespannt sind. Das Mobiliar gruppiert sich, getrennt von der Plattform der Hauptterrasse, um den in der Mitte wachsenen Ficus.

Neue Terrasse ist nur temporär

Quellen des Museums Es Baluard haben der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bestätigt, dass diese zweite Terrasse bereits im September 2021 in den Unterlagen der Aussschreibung vorgesehen war. Die Gastro-Firma, die auf Mallorca auch das Restaurant The Spot in Santa Catalina betreibt, hatte den Zuschlag für den Betrieb des Museumslokals bekommen und den Vertrag im Mai 2022 unterzeichnet.

Ihrerseits haben Quellen des Gastronomiebetriebs präzisiert, dass die neue Terrasse temporär und nicht dauerhaft bestehen wird, und dass sie über die erforderlichen Genehmigungen verfügt. Sie soll sich an Kunden richten, die nur ein Getränk, einen Kaffee oder ein Erfrischungsgetränk zu sich nehmen möchten und sich nicht ins Restaurant setzen wollen, um zu essen. Das Mariluz hat ohne die neuen Sitzplätze Kapazität für 150 Gäste, es kann 50 in den zwei Innenräumen und weitere 100 auf der Außenterrasse auf der Holzplattform bewirten.

ARCA vertritt, dass das Projekt "ein Unding" ist

Im September 2023 mussten die Bauarbeiten vorübergehend eingestellt werden, da zahlreiche Unregelmäßigkeiten festgestellt worden waren. Das Projekt war von Denkmalschützern heftig kritisiert worden: Der Denkmalschutverband ARCA betrachtete den Eingriff an der Mauer durch das Privatunternehmen als "invasiv, unglücklich und kolonialisierend". Tragaluz nahm die notwendigen Änderungen vor und konnte die Arbeiten wieder aufnehmen, bis das Restaurant im vergangenen April seine Türen öffnete.

Der Denkmalschutzverband, dem aus den Vergabeunterlagen bereits die Option bekannt war, dass das Restaurant auf der Terrasse des Es Baluard eine zweite mobile Terrasse eröffnen könnte, hält das gesamte Projekt für "ein Unding". Die ARCA-Vorsitzende Àngels Fermoselle beklagte gegenüber dem "Diario de Mallorca" den "geringen Respekt gegenüber dem geschützten Kulturerbe von Palma". Man würde förmlich den Eindruck gewinnen, dass geschützter öffentlicher Raum nur in Form von Terrassen nutzbar sei. /bro

