Mit Tomaten und Käse: Guide Michelin kürt ein Gericht von Mallorca zu den elf besten der Welt

Die Haute Cuisine des Restaurants Voro im Cap Vermell Grand Hotel – dem einzigen Lokal auf den Balearen mit zwei Michelin-Sternen – platziert Mallorca erneut auf der internationalen gastronomischen Landkarte. Im Rampenlicht steht das Gericht „Ramallet y mahonés“, eine Kreation des Küchenchefs Álvaro Salazar. Die Inspektoren des Guide Michelin haben es als eines der elf besten der Welt im Jahr 2025 ausgewählt. Es handelt sich um einen Amuse Bouche, einen Gruß aus der Küche vor der eigentlichen Vorspeise.

Die Auswahl umfasst elf Restaurants rund um den Globus und wurde vom Guide Michelin selbst veröffentlicht. Sie listet jene Gerichte auf, die bei den Inspektoren einen besonderen Eindruck hinterlassen haben – nach einem Jahr, in dem sie weltweit im Schnitt 270 Restaurants getestet haben. Nur zwei spanische Restaurants haben es in diese exklusive Auswahl geschafft.

Neuinterpretation klassischer Produkte

Das prämierte Gericht interpretiert zwei charakteristische Produkte des Mittelmeerraums und der Balearen neu: die Ramallet-Tomate und den Mahón-Käse. Die Zubereitung vereine dabei Technik, Tradition und zeitgenössische Kreativität, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Gastro- und Reiseführer hatte erst kürzlich die beiden Michelin-Sterne des Voro bestätigt. Das Hotelrestaurant bleibt damit das einzige Haus auf den Inseln in dieser Kategorie. Darüber hinaus ist das Voro das einzige Restaurant in Spanien, das gleichzeitig in der Auswahl der sechs besten spanischen Gerichte und der sechs besten spanischen Desserts des Guide Michelin 2025 vertreten ist.