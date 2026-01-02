Mit Tomaten und Käse: Guide Michelin kürt ein Gericht von Mallorca zu den elf besten der Welt
Der Gruß aus der Küche von Chefkoch Álvaro Salazar ist eine von zwei Kreationen aus Spanien, die es auf die Liste geschafft haben
Die Haute Cuisine des Restaurants Voro im Cap Vermell Grand Hotel – dem einzigen Lokal auf den Balearen mit zwei Michelin-Sternen – platziert Mallorca erneut auf der internationalen gastronomischen Landkarte. Im Rampenlicht steht das Gericht „Ramallet y mahonés“, eine Kreation des Küchenchefs Álvaro Salazar. Die Inspektoren des Guide Michelin haben es als eines der elf besten der Welt im Jahr 2025 ausgewählt. Es handelt sich um einen Amuse Bouche, einen Gruß aus der Küche vor der eigentlichen Vorspeise.
Die Auswahl umfasst elf Restaurants rund um den Globus und wurde vom Guide Michelin selbst veröffentlicht. Sie listet jene Gerichte auf, die bei den Inspektoren einen besonderen Eindruck hinterlassen haben – nach einem Jahr, in dem sie weltweit im Schnitt 270 Restaurants getestet haben. Nur zwei spanische Restaurants haben es in diese exklusive Auswahl geschafft.
Neuinterpretation klassischer Produkte
Das prämierte Gericht interpretiert zwei charakteristische Produkte des Mittelmeerraums und der Balearen neu: die Ramallet-Tomate und den Mahón-Käse. Die Zubereitung vereine dabei Technik, Tradition und zeitgenössische Kreativität, heißt es in einer Pressemitteilung.
Der Gastro- und Reiseführer hatte erst kürzlich die beiden Michelin-Sterne des Voro bestätigt. Das Hotelrestaurant bleibt damit das einzige Haus auf den Inseln in dieser Kategorie. Darüber hinaus ist das Voro das einzige Restaurant in Spanien, das gleichzeitig in der Auswahl der sechs besten spanischen Gerichte und der sechs besten spanischen Desserts des Guide Michelin 2025 vertreten ist.
- Mallorca-Urlauber empfehlen: Bei diesen Mietwagen-Anbietern klappt alles reibungslos
- Deutsche raus' - Erneut Schmierereien an Autos mit Kennzeichen D auf Mallorca aufgetaucht
- Wintereinbruch auf Mallorca: Schnee, Minusgrade und Sturmböen erwartet
- Tradition auf Mallorca: Zu Neujahr ab ins Meer
- Silvester 2026 auf Mallorca: So feierten Besucher und Einheimische in Palma
- Insekten-Hölle und Baustaub: Wie Giulianas Traum von der Auswanderung nach Mallorca trotz holprigem Start gelang
- Mallorca: Wetterumschwung mit Regen und Kälte zum Jahresbeginn
- Deutsches Mädchen erklärt sich auf Mallorca zur Königin - und König Felipe VI. antwortet ihr ganz offiziell