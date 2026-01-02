Mallorca im Zuckerrausch: Pick & Mix erobert Palma

In Palmas Innenstadt laden längst nicht mehr nur Eisdielen und Design-Bäckereien zum Naschen ein. Zunehmend prägen auch Süßwarengeschäfte das Bild. Sie verbinden Ästhetik mit kindlicher Nostalgie. Am mit Neonbuchstaben beleuchteten Schild von Candy Heaven am Carrer de la Bosseria, 3, ganz in der Nähe der Plaça Major, kommt kaum jemand vorbei. Wer den Laden betritt, fühlt sich tatsächlich wie im Schlaraffenland – oder, wie es der Name verspricht, im Süßigkeiten-Himmel. Meterhohe Türme mit farblich sortierten chuches (Süßigkeiten) empfangen die Besucher. In den „Pick & Mix“-Regalen stapeln sich, so weit das Auge reicht, klassische Weingummis, saure Würmer, Jelly Eyeballs, Marshmallows, Lakritze und zahlreiche weitere lose Süßigkeiten zum Selber mischen. Hinzu kommen importierte US-Süßigkeiten wie verschiedene Sorten Skittles, M&M’s, Reese’s, Hershey’s oder Sour Patch, dazu internationale Riegel, Chips und Snacks sowie „virale“ Candy-Trends, bekannt aus TikTok und Instagram.

Bei Candy Heaven im Süßigkeiten-Himmel / Juan A. Moreno

„Viele Leute bleiben stehen, schauen oder machen Fotos – nicht alle kaufen etwas“, sagt Mitinhaberin Lidia Slaska. Sie entdeckte das Shopkonzept im Ausland und eröffnete den Laden im vergangenen Juni gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner in Palma. Anfangs stellten hier vor allem Touristen ihre bunten Tüten zusammen, inzwischen greifen auch immer mehr Einheimische zu. Dazu trägt auch ein 20-Prozent-Rabatt bei, den der Laden gegen Vorlage eines Residenten-Nachweises gewährt. „Candy Heaven ist mehr als ein einfaches Süßwarengeschäft, es ist ein Raum für Kunst“, sagt Lidia Slaska. Ähnlich wie bei Delikatessenläden suchten Kunden zunehmend das Außergewöhnliche – so habe sich der Shop zu einer weiteren kleinen Sehenswürdigkeit Palmas entwickelt.

Heißhunger auf echte schwedische Süßigkeiten

Nur wenige Straßen weiter, in einer Seitenstraße des Carrer Sindicat, befindet sich eine von zwei Filialen der „Dulce Deli“-Shops. Der Schwede Robert Nehmé eröffnete den Laden im Sommer 2024 gemeinsam mit seinem Partner Jonas, nachdem beide ihren Heißhunger auf echte schwedische Süßigkeiten auf der Insel vergeblich stillen wollten. „Ikea hat das Pick-&-Mix-Konzept eingestellt, dadurch entstand hier eine echte Marktlücke. Wenn du einmal echte schwedische Candys probiert hast, weißt du, wovon ich spreche – sie schmecken einfach anders“, wirbt Robert Nehmé. Der Erfolg gab ihm recht: In diesem Sommer eröffnete er eine zweite Filiale im Carrer del Olms, 46. „Die Nachfrage ist riesig. In der Nähe der Plaça d‘Espanya erreichen wir ein ganz anderes Publikum. Es ist wie ein Schaufenster, in dem man die Marke zufällig entdeckt“, so Nehmé.

Bei Dulce Deli finden Liebhaber von schwedischen Leckereien was ihr Herz begehrt. / Juan A. Moreno

Inzwischen läuft das Geschäft so gut, dass die Betreiber bereits nach einem dritten Standort außerhalb Palmas Ausschau halten. Auch bei spanischen Kunden kämen die schwedischen Candys gut an. Bei „Dulce Deli“ gibt es 10 Prozent, wenn man den Newsletter abonniert. „Wir beraten unsere Kunden gerne und lassen sie probieren. Süßigkeiten können gleich aussehen, aber je nach Hersteller völlig unterschiedlich schmecken“, sagt Nehmé.

Schon seit Jahren ein Klassiker

Der „Pick-&-Mix-Klassiker“ versteckt sich indes in der Gasse Pas d’en Quint, 1. Wer von der Plaça de Cort aus die Costa d’en Brossa hinabsteigt, stößt in der Kurve auf Calamelum (ein Wortspiel mit caramelo, Spanisch für Bonbon). Seit 39 Jahren gibt es hier Süßigkeiten vor allem spanischer Marken zum Selber mischen. „Unter unseren Kunden sind viele Urlauber, aber ebenso viele Einheimische. Am besten verkauft sich Lakritze“, erklärt eine Verkäuferin.

Calamelum gilt bei Nachkatzen schon seit Jahrzehnten als Anlaufstelle. / Juan A. Moreno

Doch ganz gleich, woher die Naschereien stammen – es macht Spaß, sich in Palmas Innenstadt von den bunten Leckereien zum Probieren verführen zu lassen.

Informationen Candy Heaven Carrer de la Bosseria, 3, Palma Mo.– So.: 12–21 Uhr IG: candy_heaven_mallorca Dulce Deli Carrer Ample de la Mercè, 11 und C/ dels Oms, 46C, Palma Mo.– Sa.: 11–20 Uhr dulcedelistore.com Calamelum Pas d’en Quint, 1, Palma Mo.– Sa.: 11–19 Uhr

