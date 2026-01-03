Überraschung im Kuchen: Dieses Rezept bringt spanisches Flair zum Dreikönigstag

Die Heiligen Drei Könige (6. Januar) werden in Spanien kulinarisch mit einem Königs- oder Neujahrskranz begangen, dem Roscón de Reyes. Es gibt ihn vielerorts zu kaufen, aber man kann ihn natürlich auch selbst backen.

Traditionell versteckt man im Teig eine Mini-Königsfigur und eine ungekochte Bohne. Wer die Figur in seinem Stück findet, ist „König oder Königin des Tages“ und darf den roscón des Folgejahres beisteuern. Wer auf die Bohne stößt, dem steht Pech bevor. Hier ein Rezept.

Zutaten

400 g Weizenmehl

100 g Zucker

100 ml Wasser

20 g Hefe

30 ml Milch

Abrieb von 1 Orange

20 ml Rumlikör

70 g Butter (Zimmertemperatur)

½ EL Orangenblütenwasser

2 Eier

1 Prise Salz

Nach Wunsch: Kristallzucker

Kandierte Früchte

Mandelblättchen

Zubereitung

350 Gramm vom Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde formen, dahinein Zucker, die in warmem Wasser aufgelöste Hefe, Milch, Orangenschale, Rumlikör, Butter und Orangenblütenwasser geben. Alles gut vermischen und ein Ei sowie eine Prise Salz unterrühren. Danach auf einer bemehlten Arbeitsfläche kneten und nach und nach Mehl hinzufügen, bis der Teig elastisch, aber nicht zu trocken ist.

Nun wieder eine Mulde in die Mitte drücken, und den Teig dehnen und zum Kranz formen, auf ein Backblech legen und zugedeckt an einem warmen Ort etwa eine Stunde ruhen lassen. Backofen auf 200 Grad vorheizen, den Teig mit verquirltem Ei bestreichen und mit kandierten Früchten, Kristallzucker und Mandelblättchen bestreuen. Etwa 15–20 Minuten backen, bis der Kranz goldbraun ist.

Wer den Roscón mit Füllung bevorzugt: Nach dem Abkühlen quer aufschneiden und nach Wunsch mit Sahne, Marmelade, Vanille- oder Schokocreme bestreichen.

Abonnieren, um zu lesen