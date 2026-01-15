Ist das Traditionslokal Biggi's aus Cala Millor nach Portocolom gezogen?

Kuchenliebhabern an der Ostküste ist die Geschichte bekannt: Ende 2024 hat das Traditionscafé Biggi's in von Birgit Moll und ihrem Mann in Cala Millor geschlossen. Seither suchte das Paar nach einem neuen Lokal in der Umgebung. Nun sind in einer Facebook-Gruppe des Ortes Fotos von einem "Biggi's" in Portocolom aufgetaucht. Auch Urlauber oder Residenten, die das Lokal in dem beschaulichen Hafenort beim Spazierengehen entdeckt haben und eingetreten sind, haben sich zu auf der Suche nach endlich wieder Kuchen aus Molls Hand wohl zu früh gefreut, wie die MZ nun weiß.

Das sind die neuen Betreiber

Dahinter stecken Birgit Heine und ihr Partner Marc Schmidt. Sie haben im Mai 2025 das einstige "Goodbye Deutschland"-Lokal Yo Soy übernommen und den Namen auch behalten. Zuvor hatte es die Auswanderer-Familie Fischer betrieben. Es ist allen voran ein Restaurant, am Nachmittag gibt es dort aber auch Kaffee und Kuchen, wie Heine der MZ auf Anfrage erzählte.

Im "Yo Soy", das zwei Auswanderer 2025 übernommen haben, gibt es unter dem Namen "Biggi's" auch hausgemachte Kuchen. / Privat

"Ich hatte in Deutschland 15 Jahre lang zusammen mit meiner Schwester ein Café an einem Wasserschloss und habe schon immer gerne gebacken", so die aus NRW stammende Auswanderin, die seit Ende Dezember 2024 auf Mallorca lebt. Im hinteren Teil des Lokals backe sie hausgemachte Kuchen. "Mein Partner wollte mich überraschen und hat dort eines Tages den Aufkleber 'Biggi's' an die Scheibe geklebt", erzählt Heine weiter. Sie selbst habe zwar gewusst, dass es in Cala Millor einst auch ein "Biggi's" gab, ihr Mann laut ihrer Aussage aber nicht.

Birgit Heine und Marc Schmidt. / Privat

Verwechslungsgefahr

"Mein erster Gedanke war: 'Da denken bestimmt viele an Biggi's Kuchen aus Cala Millor'", so Heine. So war es dann auch. Immer wieder würden Kunden sie fragen, ob es sich um den neuen Standort von Birgit Moll handele. "Sie erzählen uns auch, dass sie oft zu ihr gefahren sind", sagt Heine weiter.

Kein Café

Das Schild, das für Verwirrung hängt, abhängen wolle sie dennoch nicht. "Es war einfach ein doofer Zufall. Das Biggi's war ein Café, wir sind ein Restaurant", so ihre Worte. Auch deswegen bewerbe die Betreiberin des ganzjährig geöffneten Restaurants das Kuchengeschäft nicht besonders.

"Bei uns gibt es hauptsächlich Tapas, Nudelgerichte, frischen Fisch und Tiroler Bergschnitzel", stellt sie klar.

Suche nach Standort läuft noch

Unterdessen suchen Birgit Moll und ihr Partner vom 2015 eröffneten "Biggi's" in Cala Millor weiterhin nach einem geeigneten Standort und schlagen sich dabei unter anderem mit stark gestiegenen Mieten und unrealistischen Vorstellungen von Eigentümern herum, wie sie der MZ erzählten.

Besonderes Schmankerl für die Gäste damals: die Sonnen-Terrasse vor dem Lokal in Cala Millor. / Bendgens

Das "Biggi's" in Cala Millor hatte ganzjährig geöffnet, im Sommer täglich, im Winter mit einem Ruhetag. Am 31. Dezember war Schluss.