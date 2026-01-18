Sant Sebastià 2026 in Palma: So wird beim Stadtfest richtig gegrillt

An kaum einen Tag ist die Atmosphäre in Palma so lebhaft wie am Vorabend des Stadtfests Sant Sebastià. Am Montag (19.1.) ist es wieder soweit. Die Straßen füllen sich mit Menschen, die den Konzerten zuhören oder Fleisch auf den Grill packen.

In der sogenannten Revetla stehen im ganzen Stadtgebiet große Grilltonnen aufgebaut. Die vom Rathaus organisierten Grillplätze sind für jeden frei nutzbar. Viele Bars stellen ihre eigenen Grills auf und bieten das Fleisch zum Drauflegen an.

Klassiker auf dem Grill: Speck und Würste

„Die Klassiker sind panceta, llonganissa und botifarra“, sagt Raquel Martín von der Fleischerei Manjares im Carrer Blanquerna in Palma. Panceta ist Schweinespeck, der im Vergleich zum Bacon nicht geräuchert wurde. „Wie dick die Scheibe geschnitten wird, ist Geschmackssache.“ Der Speck braucht von den drei Sachen am längsten und sollte zuerst auf den Grill kommen.

Llonganissa und Botifarra sind mallorquinische Würste. Erstere ist quasi die Grillvariante der Sobrassada. „Einzig der Darm ist etwas dünner“, sagt Martín. Die Botifarra ist bereits gekocht. Schweineblut sorgt für eine dunkle Farbe. Sie schmeckt sehr würzig. Der farbige Faden an den Würsten steht übrigens für den Schärfegrad: weiß ist mild, rot ist scharf, grün ist sehr scharf.

Richtig grillen – und richtig essen

Bei beiden Würsten ist der Inhalt praktisch schon zubereitet. „Beim Grillen geht es nur darum, dass sie etwas Farbe bekommen“, sagt die Metzgerin. Sprich: von beiden Seiten kurz anbraten und fertig.

Wer mag, kann das Grillgut vorab mit Salz, Pfeffer und eventuell sogar Zitronensaft würzen. Ketchup, Senf oder Mayo sind beim mallorquinischen Grillfest verpönt. „Das Fleisch wird mit Brot gegessen“, sagt Martín.

Viele Supermärkte haben das mallorquinische Grillgut als Paket im Angebot. In den Fleischereien gibt es Würste und Speck einzeln zu kaufen.

