Rafa González Alba ist tot – Abschied von Palmas Bar-Legende

Rafa González Alba, der frühere Besitzer der bekannten Bar El Barito in Palma, ist am Samstag (24.1.) im Alter von 64 Jahren nach langer Krankheit und langem Kampf dagegen gestorben.

Viel zu früh! Freunde der Barkultur trauern. Und alle, die ihn kannten, sowieso. Weil er nicht nur ein perfekter Barmann war, sondern ein wunderbarer Mensch mit einem großen Herz, ein nobler, attraktiver Mann.

Das El Barito an der Plaza de los Patines, das er bis zu seiner Erkrankung führte, war ein, wenn nicht DER Barklassiker in Palma. Die Bar gab es bereits seit 1990, aber erst, als er sie 1997 übernahm, wurde sie zu dem, was sie war: Eine Bar mit Stil, schönem Ambiente und guter Musik, Jazz vorzugsweise. Bei ihm gab es alles, aber ohne Chichi, sondern pur.

Unter den Stammkunden sind Anwälte, Geschäftsleute und Gastronomen

Rafa hatte einen don de gentes, wie man sagt. Mit vielen seiner Gäste, es waren vorrangig Stammgäste, war er gut bekannt oder sogar befreundet. Auch Fremde wurden ebenso herzlich begrüßt. Im El Barito gab es keine jungen Barhüpfer, sondern er hatte eine anspruchsolle Klientel, darunter viele Anwälte, Ärzte, Geschäftsleute und auch andere Gastronomen wie seine langjährigen Freunde Ramón Andreu (Besitzer der Tast-Lokale) oder der Koch Koldo Royo.

Man liebte ihn und den persönlichen Stil, den er der Bar verlieh. Man ging auch nicht in “eine” Bar, sondern zu Rafa. Ich war am liebsten am späten Nachmittag dort, wenn er das El Barito um 17 Uhr öffnete, trank einen Gallopin, seine kleine Version eines Gin Tonic, und hielt ein Schwätzchen mit ihm. Ich werde ihn vermissen. Ruhe in Frieden! Meine herzlichen Beileidswünsche gehen an seine Frau Laly Fidalgo und seine Tochter Manuela, auf die er besonders stolz war.

Wer Abschied nehmen will, hat am Sonntag, 25. Januar von 16-20 Uhr im Tanatorio Son Valenti in Palma dazu Gelegenheit. Um 19 Uhr gibt es eine kleine Zeremonie.