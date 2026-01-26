Burger-Boom auf Mallorca: US-Kette Five Guys eröffnet gleich zwei Restaurants – wo genau sind sie geplant?

Die US-Burgerkette Five Guys kommt nach Mallorca und eröffnet nach eigenen Angaben zwei Restaurants auf der Insel. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Zwei Five-Guys-Restaurants auf Mallorca: eins in Magaluf, eins in Palma

Die neuen Filialen der Kette sollen in Magaluf und in Palma eröffnen, um ihr Angebot in zwei der meistbesuchten Gegenden der Insel anzubieten. Das Lokal in Magaluf wird sich in der Carrer Blanc 3 befinden, neben der Einkaufszone Momentum Plaza und dem Hotel Meliá ME. Das Restaurant wird über eine Innenfläche von 150 Quadratmetern sowie eine große Außenterrasse mit 120 Quadratmetern verfügen.

Das Lokal in Palma wird gegenüber dem Hafen an der Paseo Marítimo liegen. Dieses neue Restaurant, nur wenige Meter vom Hotel Victoria entfernt, wird 325 Quadratmeter Innenfläche und eine 30 Quadratmeter große Terrasse haben.

„Click & Collect“ und Lieferdienst

Beide Standorte bieten die Services der familiengeführten Kette an, darunter Selbstbestell-Kioske in mehreren Sprachen und „Click & Collect“-Schalter, damit man das Essen zum Strand oder an Bord eines Bootes mitnehmen kann, sowie einen Lieferdienst.

Der Geschäftsführer von Five Guys Spanien und Portugal, Daniel Agromayor, zeigte sich erfreut über die Eröffnungen: „Die Five-Guys-Erfahrung und unsere frischen Qualitätsprodukte auf die Balearen zu bringen, war ein Ziel, das uns schon seit längerem begeistert hat. Heute machen wir es mit zwei Eröffnungen an emblematischen Orten Mallorcas wahr“, betonte er.

„In einem Jahr, in dem wir unser zehnjähriges Jubiläum in Spanien feiern, können wir unser Konzept endlich auch unseren Fans auf den Inseln näherbringen. Wir sind überzeugt, dass dies erst der Anfang unseres Abenteuers auf den Balearen ist, denn diese Romanze hat gerade erst begonnen“, sagte er.