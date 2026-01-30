Schock-Studie von Verbraucherschützern: Nur fünf spanische Supermarkt-Pizzen bestehen den Nährstofftest

Die spanische Verbraucherschutzorganisation OCU hat die Nährwertzusammensetzung von 62 gekühlten Pizzen (Schinken-Käse, Käse, Barbecue und vegetarisch) untersucht, die in Supermärkten verkauft werden – mit einem ernüchternden Ergebnis: Nur fünf Pizzen bestehen den Nutri-Score-Test. Und von ihnen gelten nur zwei laut der OCU-Gesundheitsskala als sogenannte akzeptable Wahl.

Gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe

Im Mittelpunkt der Kritik stehen überhöhte Werte bei potenziell gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen. Am häufigsten wurden folgende gemessen:

Salz, das bei einer Portion Pizza von 400 Gramm (die übliche Portion für einen Erwachsenen) rund 6,4 Gramm beträgt und damit 128 Prozent der empfohlenen Tagesmenge ausmacht. Ein Problem, das besonders häufig bei Schinken-und-Käse-Pizzen vorkommt.

Gesättigte Fette, die etwa 5 Prozent der Pizza ausmachen – deutlich über dem empfohlenen Grenzwert von 3,5 Prozent. Ein Überschuss, der häufiger bei Käsepizzen und vegetarischen Pizzen auftritt.

Zusatzstoffe, im Durchschnitt sieben, in einzelnen Fällen sogar bis zu 17. Einige davon seien dringend zu vermeiden, etwa die Farbstoffe E-150c und E-150d sowie die Konservierungsstoffe E-211, E-250, E-251, E-252 und E-341.

Ultraverarbeitete Zutaten wie Aromen, Sirupe und Dextrose. Bei jeder vierten Pizza werden mehr als zehn solcher Zutaten gezählt – doppelt so viele wie der akzeptable Grenzwert.

Diese Pizzen haben den Test bestanden

Unterm Strich erhalten nur fünf Pizzen im Nutri-Score die Note C (ein knappes Bestehen): die "Schinken-Käse"-Pizza von Eroski, die Prosciutto-Pizza von Hacendado (Mercadona), die Schinken-Käse-Pizza von El Corte Inglés Selection, die Barbecue-Pizza von Mamma Mancini (Aldi) und die Salsa-Pollo-BBQ-Pizza von Campofrío. Und nur die ersten beiden gelten auch nach der OCU-Gesundheitsskala als akzeptable Wahl.

Angesichts der Erkenntnisse empfiehlt die Verbraucherschutzorganisation, Pizzen aus dem Supermarkt nur gelegentlich zu konsumieren. Ideal sei es, nur ein Stück zu essen, die Pizzen nicht als alleinige Mahlzeit zu verzehren (vor allem, wenn sie über 400 Gramm wiegen) und sie mit Salat oder Gemüse zu kombinieren.