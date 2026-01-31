Kulinarischer Genuss in intimem Ambiente: So arbeitet Privatkoch Metus auf Mallorca

Er ist ambitioniert, herzlich, professionell und voller Leidenschaft für seinen Beruf als Koch: Metus Mustafa Demir oder wie er sich nennt „Metus Gourmet Private Chef“. Auf den Tisch beim Testessen kam eine wunderbare kalt-warme Kombination aus einem vor dem Braten marinierten, dann erkalteten Thunfisch-Tataki im Sesammantel mit einer Kirsch-Vinaigrette, angereichert mit etwas Moscatel-Wein, dazu ein warmer Basmatireis mit Gemüse und ein wenig Wakame-Algensalat. Die Hauptspeise bestand aus einem argentinischen Rinderfilet, obenauf mit einer karamellisierten Apfelscheibe und gebratener Entenleber, überzogen mit einem Bratenjus, den Demir ergänzt durch eine Reduktion von Pedro-Ximénez-Sherry. Ein Kirschtomaten-Pesto rahmte das Gericht ein, dazu servierte er Kartoffelgratin sowie Julienne-Gemüse aus Möhren, Zucchini, Champignons und roten Zwiebeln, kurz gebraten in Sojasauce und Sesamöl.

Als Krönung der Nachtisch, bestehend aus einer Mousse aus weißer Schokolade und Joghurt, ohne Zuckerzusatz, dafür aromatisiert durch Limettensaft. Belegt mit Himbeermarmelade, Himbeeren und Schokoglasur, dazu etwas Schoko-Crumble und eine Kugel Mandeleis. Jeder Gang überzeugte durch Präzision, Balance und Eleganz: Süße, Säure und Schärfe standen stets in einem harmonischen Verhältnis, auch optisch waren die Teller eine Augenweide.

Von Mazedonien über Deutschland nach Mallorca

Der Deutsch, Englisch und Spanisch sprechende Mazedonier kam als zweijähriges Kind mit seiner Familie nach Deutschland. Mit etwa zehn Jahren ging es dann nach Mallorca, wo Freunde seines Vaters lebten. „Erst waren wir hier im Urlaub, in Cala Ratjada. Das gefiel uns sehr, und für meinen Vater ergaben sich gute berufliche Perspektiven. Also zogen wir 1999 dauerhaft hierher“, erzählt Demir.

Ein Besuch mit seiner Schulklasse an der Hotel- und Gastronomie-Fachschule EHIB wurde für ihn zum Schlüsselmoment. „In meiner Familie arbeitete niemand in der Gastronomie, aber mich hat das sofort fasziniert. Ich wollte unbedingt Koch werden.“ Nach dem Abschluss der Mittleren Reife akzeptierten seine Eltern diesen Wunsch – auch wenn Demir dafür bereits mit 16 Jahren allein nach Palma zog. „Das tägliche Pendeln von Cala Ratjada zur EHIB war schlicht nicht möglich.“

Mit 37 Schritt in die Selbstständigkeit gewagt

Direkt nach seiner Ausbildung bekam er auch schon Anstellungen, unterbrach die aber für ein zusätzliches Ausbildungsjahr. „Das war die Vertiefung in Richtung Gourmetküche – genau dorthin wollte ich.“ Anschließend übernahm er erneut Chefpositionen, unter anderem in Fünf-Sterne-Hotels. Dort war er nicht nur an der Küchenplanung beteiligt, sondern trug auch Verantwortung für Teams mit bis zu 50 Mitarbeitern. „Das waren wertvolle Erfahrungen, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe viel gelernt und gut verdient – aber es war letztlich nicht meine Art zu kochen.“ Deshalb entschied sich Demir im April 2025, mit 37 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen – als Privatkoch. „Freunde und Familie hielten mich für verrückt. Für mich war es die beste Entscheidung“, sagt er.

Der Erfolg stellte sich schnell ein. Viele Kunden kannten ihn aus früheren Positionen, hinzu kam viel Mundpropaganda. Demir arbeitet inselweit. „Das ist für mich selbstverständlich. Mallorca ist nicht groß.“ Rund die Hälfte seiner Kunden hätten ihn bereits mehrfach gebucht oder ihn bei von ihm organisierten Events kennengelernt, sagt er.

Wichtig ist dem Privatkoch vor allem auch die Absprache mit den Kunden. „Wir sprechen im Vorfeld über den Stil des Menüs generell, aber auch über gewünschte und nicht-gewünschte Produkte, über mögliche Allergien und andere Details.“ Manche Kunden hätten eine dezidierte Vorstellung, andere seien offen für Neues, Überraschendes. „Man muss ein wenig Psychologe sein, um zu spüren, was der Kunde will. Deutsche haben oft andere Vorlieben als Mallorquiner oder Engländer“, so Demir. Entsprechend individuell gestaltet er seine Vorschläge – von klassisch bis kreativ-raffiniert, vom rustikalen Paella-Show-Cooking bis zum exklusiven Gourmet-Menü.

Eine intime Angelegenheit

Metus Mustafa Demir bringt zum Termin dann alles mit. Neben den vorbereiteten und von ihm dann in der Küche des Gastgebers fertig zu stellenden Speisen auch Geschirr, Gläser, Tischdecken und Tischdekoration, ja selbst seine eigene mobile Kühl- und Gefriertruhe. „Damit ich nicht mit fremden Kühlschränken arbeiten muss. Wenn man einen Privatkoch in seine Privatsphäre lässt, dann ist das eine intime Angelegenheit, da muss man sich diskret verhalten“, sagt er. Nach dem Essen hinterlässt er die Küche sauber, verpackt alles in seine Koffer und nimmt es direkt mit oder holt es am nächsten Tag ab – „damit wir die Atmosphäre nicht stören“.

Als Privatkoch kocht Demir gehobene Menüs für bis zu 30 Personen (dann mit einer oder zwei Hilfen), Events richtet er für bis zu 80 Personen aus. Eine andere Möglichkeit: Zu bestimmten Festen bietet er „fast“ fertig gekochte Menüs an – in diesem Fall stellt er das Menü mit einer Wechseloption zusammen –, liefert es dem Kunden persönlich und erklärt alles, sodass der Kunde das Menü ohne Probleme fertigstellen kann. Das war zuletzt Weihnachten und Silvester der Fall und wird auch zum Valentinstag am 14. Februar mit einem viergängigen Menü so sein, bestehend aus Thunfisch-Tataki, überbackenen Ravioli, gefüllt mit Garnelen und Sobrassada, Rinderfilet oder Kabeljau in Panko-Kruste sowie einem Schokoladenduo. Im Preis von 89,90 Euro pro Person sind bei einer Bestellung für zwei Personen eine Flasche Cava, eine Flasche Wein sowie eine Duftkerze enthalten.

Bequem und lecker Metus Gourmet Private Chef, er arbeitet inselweit, sein Sitz ist in Cala Ratjada. Tel.: 618-39 04 38, metusgourmet.com

