Ungewöhnliches Mallorca-Restaurant: Hier kommt Strauß auf den Teller

Auf dem heißen Stein brät dunkles, ungemein zartes und intensiv schmeckendes Fleisch. Es stammt vom Strauß. Während früher mehrere Restaurants solche Gerichte anboten, ist ihre Zahl deutlich geschrumpft. Soweit bekannt, serviert heute nur noch ein Lokal regelmäßig nicht nur ein einzelnes Gericht, sondern Vorspeisen und verschiedene Hauptgänge aus Straußenfleisch: das Ca’n Pedro in Inca.

Känguru, Krokodil, Bison, Büffel, Zebra und auch Strauß sind exotische Tiere aus Australien oder Afrika, deren Fleisch vor rund 25 Jahren in Mode kam, auch als Alternative zur BSE-Krise (umgangssprachlich Rinderwahn genannt). Restaurants boten es an, Feinkostläden hatten es in ihren Vitrinen, Händler verdienten gut Geld daran. Alle wollten derlei probieren. Mit der Zeit ließ das Interesse jedoch deutlich nach.

Pedro Risco und sein Liebligsvogel im Ca'n Pedro. / Nele Bendgens

Fleisch von exotischen Tieren

Pedro Risco hat sein Leben lang in der Gastronomie gearbeitet, meist im Service. So auch im Ca’s Teuler in Selva. „Das Lokal lief eher schlecht als recht, das Angebot war klein und qualitativ nicht überzeugend“, erinnert sich der heute 68-Jährige. Vor 27 Jahren bot man ihm an, das Restaurant zu übernehmen. Gemeinsam mit seiner Frau May Dis sagte er zu.

„Unser Konzept war klar: Wir wollten besser sein, hochwertiger – und wir setzten auf Fleisch von exotischen Tieren. Damals war das gefragt“, erzählt Risco. Mit der Zeit fokussierten sie sich auf Straußenfleisch, während Hirsch vom Festland schon damals wie heute ein fester Bestandteil der Karte blieb.

Nach zwölf Jahren zerstritten sie sich mit dem – wie Risco es ausdrückt – „nicht sehr netten“ Eigentümer des Lokals, verließen Selva und fanden im Zentrum von Inca ein neues Zuhause. Dort eröffneten sie das Ca’n Pedro. „Im Ca’s Teuler hatten wir einen traumhaften Blick über die Landschaft bis nach Selva. Heute schauen wir auf die schöne Kirche und den Platz mit dem Springbrunnen – auch das hat seinen Reiz.“

Strauß-Kroketten

Das eher unauffällige Restaurant ist vor allem bei Mallorquinern beliebt, zieht aber auch viele deutsche und englische Stammgäste an, im Sommer bis zu 25 Prozent. „Einige kommen schon seit vielen Jahren“, sagt Risco. Rund 40 Plätze im Innenraum und eine große Terrasse mit etwa 80 weiteren Sitzplätzen bieten ausreichend Raum. Der Strauß, der das Logo ziert und als Figur auch die Bartheke schmückt, taucht folgerichtig in zahlreichen Gerichten auf. So gibt es Kroketten, Carpaccio, mit Strauß gefüllte Artischocken und Zucchini, Strauß vom heißen Stein, Strauß mit Foie, Hamburger sowie Straußensteaks von der plancha mit Mandel-, Pfeffer- oder Portweinsauce.

Straußensteaks mit Mandelsauce. / Nele Bendgens

Hier findet jeder sein passendes Wildgeflügel. Es wird von einem Spezialhändler direkt aus Madrid geliefert. „Am Anfang haben wir viel mit Bratzeiten und Zuschnitten experimentiert, bis wir zufrieden waren – vor allem aber die Gäste. Entscheidend ist ein Schnitt gegen die Faser, dann erreicht man perfekte Zartheit“, erklärt Risco.

Strauß auf dem heißen Stein. / Nele Bendgens

Wer lieber klassisch speist, findet ebenfalls eine breite Auswahl. Bei den Vorspeisen dominieren mallorquinische Klassiker wie frit mallorquí oder frittierte kleine Tintenfische. Als Hauptgerichte locken Entenbrust, Lammschulter sowie Hirsch-, Rinder- und Schweinesteaks. Dazu kommen Fischgerichte, darunter einer der Publikumslieblinge: Gallo de San Pedro (Petersfisch) mit frittierten Zwiebeln. Zum Dessert überzeugt der Käsekuchen mit selbst gemachter Orangenmarmelade. Die Preise sind zivil, allerdings sind die Straußengerichte etwas teurer. „Der Einkaufspreis ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen“, erklärt Risco. Vorspeisen kosten zwischen 10 und 13 Euro, Hauptgerichte zwischen 13 und 27,50 Euro, Desserts 5,50 Euro.

