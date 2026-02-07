Wein, Spirituosen und alkoholfreie Trends: Das bietet die FEVI-Messe am 16. Februar in Palma

Am 16. Februar findet in Palmas Kongresspalast von 11 bis 20 Uhr zum mittlerweile neunten Mal die FEVI statt, eine der wichtigsten Wein- und Getränkemessen der Insel. Sie wird organisiert von Catavinos. Der renommierte Getränkevertrieb hat neben hochwertigen Weinen und Premium-Spirituosen wie Sake, Tequila, Gin, Sherry und Wermut auch vermehrt Alkoholfreies wie Energy- und Vitamindrinks im Angebot.

Mehr als 2.000 Fachleute der Gastroszene wie Restaurantbesitzer, Sommeliers, Einkäufer, aber auch gute Kunden werden sich neugierig die rund 150 verschiedenen Produkte der mehr als 100 Aussteller anschauen, probieren und mit den Erzeugern reden können.

Das Team von Catavinos: (v.li.) Vilislaw Vili, Erica Maganino, Daniel Arias, Camille Leroy, Iacopo Indino, Alfonso Gornes. / Martina Zender

Diese kommen von Mallorca (etwa 25 Prozent), dem spanischen Festland, der Karibik, Südamerika, Japan und etlichen anderen Ländern. Auch ein Riesling von der Mosel ist darunter. "Die Messe ist ein schöner Treffpunkt für Kenner, Händler, Profis und Winzer, sich kennenzulernen, auszutauschen oder auch neue Trends zu entdecken”, so Vilislav Vili, Geschäftsführer von Catavinos.

Diese Bodegas sind dabei

Des Weiteren sind die 25 Jahre Firmenexistenz auch Anlass für Catavinos, ihren langjährigen Kooperationspartnern, sprich Bodegas, besonderen Dank zu zollen. Die Stände von 18 Bodegas, die von Anfang an Catavinos als Vertriebspartner, teils auch exklusiv, gewählt und in all den Jahren begleitet haben, finden sich im ersten Stock in einem gesonderten Bereich, darunter sind die Insel-Bodegas Toni Gelabert, Can Majoral, Mesquida Mora, Ribas und Binigrau.

Natürlich dürfen die besonderen Messe-Events nicht fehlen: die Wettbewerbe. Im Jubiläumsjahr sind es sogar zwei. Einmal die beliebte Blindverkostung von Weinen, bei der 40 Weinkenner – Profis wie Amateure – ihr Wissen unter Beweis stellen können (10.30-12 Uhr). Neu ist zum anderen ein Cocktailwettbewerb, der in Kooperation mit der Barmann-Vereinigung ABIB (Asociación de Bartenders de las Islas Baleares) veranstaltet wird, und an dem 16 professionelle Barkeeper teilnehmen (12-14 Uhr). Für die drei ersten Plätze gibt es Preisgelder im Wert von jeweils 300 bis 1.000 Euro.

2009 startete die erste FEVI mit beachtlichem Erfolg, sodass der Gebäudekomplex Riskal mit über 3.000 Besuchern fast aus den Nähten platzte. Die zweite Ausgabe 2011 war lediglich für akkreditierte Fachbesucher und wurde in den eigenen Räumlichkeiten veranstaltet. Als Veranstaltungsort folgten in den folgenden Jahren das Museum Es Baluard und das Pueblo Español. Seit der Ausgabe 2018 feiert man nun dieses besondere Weinfestival im Kongresspalast.

Profis mit 25 Jahren Erfahrung

Vor 25 Jahren wurde Catavinos von Vilislav Vili gegründet, der die Firma bis heute erfolgreich leitet. An seiner Seite steht ein professionelles Team aus Verkäufern und Beratern mit Daniel Arias an der Spitze, der selbst ein bekannter Sommelier und Präsident der balearischen Sommelier-Vereinigung ist.

Der Schwerpunkt dieses Fachgeschäfts und Vertriebsunternehmens liegt auf hochwertigen Weinen und Premium-Spirituosen. Im Sortiment haben sie mehr als 3.500 verschiedene Kreszenzen, darunter etliche, die sie exklusiv vertreiben. Ein weiterer Geschäftszweig ist der Großhandel. Sie beliefern die Hotellerie und Gastronomie, teils sind sie beratend tätig, wenn es um die Konzeption der Wein- und Getränkekarte geht.

Die Blindverkostung im Jahr 2024. / Catavinos

Jenseits der FEVI ist man bei Catavinos sozusagen Event-freundlich, denn neben den regelmäßigen Verkostungsterminen heißt es an jedem ersten und dritten Donnerstag eines Monats abends “Liquido y solido” (Flüssiges und Festes). Gegen ein geringes Entgelt von 10 bis 15 Euro werden zwei Weine und zwei Cocktails serviert, dazu gibt es kleine, dazu passende Snacks, zubereitet von jeweils anderen Köchen und natürlich die entsprechenden Informationen. Zudem finden regelmäßig Kunstausstellungen von freien, das heißt nicht Galerie-gebundenen, Künstlern von Mallorca statt. “Das können auch Ausländer sein, die hier leben”, meint Daniel Arias.

40 Prozent deutsche Kunden

Im Geschäft im Polígono Can Valero kaufen längst nicht nur Mallorquiner ein. “Ich würde sagen, wir haben bis zu 40 Prozent deutsche Kunden, die meisten davon kommen regelmäßig”, meint Geschäftsführer Vili. Apropos: Noch sind keine deutschsprechenden Verkäufer vor Ort, aber man spricht Englisch, eine Verkäuferin auch Französisch.

Die Präsentation auf der FEVI wird die Entwicklung zeigen, die Catavinos gemacht hat. “Lag unser Fokus bis vor wenigen Jahren zu etwa 90 Prozent auf Weinen, so hat der nicht-alkoholische Markt, den wir schon immer auch zu einem Teil abgedeckt hatten, stark aufgeholt. Mittlerweile sind es "nur" noch 70 Prozent Weine und Spirituosen neben den zahlreichen alkoholfreien Produkten bis hin zu Matcha-Tee, Kokoswasser oder vitamin- und mineralhaltigen Energydrinks”, so Vili.

Tipp: Catavinos wird auch auf der Gastrofachmesse HoReCa vom 9. bis 11. Februar im Velòdrom mit einem Stand präsent sein. Anwesend sind Daniel Arias und Vilislaw Vili.

Kontakt

Catavinos, geöffnet Mo.–Fr, 9–13.30 Uhr, 16–19 Uhr, Sa. 10–14 Uhr. C/. Poima, 6, Palma (im Pol. Can Valero). Tel.: 971-76 05 85

