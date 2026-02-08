HoReCa Gastromesse auf Mallorca: Mit diesem Trick kommen Sie an eine der begehrten Eintrittskarten

Zum neunten Mal findet vom 9. bis zum 11. Februar die dreitägige Hotel-, Restaurant- und Cateringmesse, kurz HoReCa genannt, in Palmas Velodrom statt (C/. de l'Uruguai), am Montag und Dienstag jeweils von 10 bis 19 Uhr, und am Mittwoch von 10 bis 17 Uhr.

Rund 500 Aussteller präsentieren auf über 5.500 Quadratmetern ihre Produkte, Institutionen und Verbände. Die Hotel- und Gastronomiefachschule oder die D.O.-Vereinigungen stellen sich vor, Köche wie Santi Taura, Kike Erazo, Pau Navarro, Jordi Canto oder Javier Hoebeeck erklären ihre Konzepte und veranstalten Showcookings. In Wettbewerben kämpfen die Teilnehmer um den Sieg beim besten Fischgericht, Tartar, belegtes Brötchen, Pizza oder Spieß.

Diese Köche werden für ihr Lebenswerk ausgezeichnet

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt ist die Ehrung von wichtigen Persönlichkeiten der Branche. Sie findet am Dienstag ab 13 Uhr statt. Fernsehkoch Alberto Chicote und der berühmte Veggie-Koch Rodrigo de la Calle werden für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Darüber hinaus erhalten zehn weitere Personen eine Ehrung, darunter etwa posthum Rafael González Alba, der kürzlich verstorbenen Besitzer und Barkeeper der Kultbar El Barito, Miguel Gelabert vom Can March in Manacor oder Guillermo „Willy“ Soler, der altgediente Gastrokritiker vom Diario de Mallorca.

Wie kommt man an eine Eintrittskarte?

Jede Menge Fachbesucher – laut der HoReCa-Organisation werden bis zu 16.000 Menschen an den drei Tagen erwartet – werden sich wieder vor der Radrennbahn, im Innenkreis sowie auf den oberen Rängen an den Ständen tummeln. Und das ist schon der einzige Haken: Stichwort Fachbesucher. Doch diesen „Haken“ kann man mit etwas Glück und guten Beziehungen umgehen.

So sah es bei der Messe im vergangenen Jahr aus. / Horeca

Sollten Sie kein Fachbesucher sein, also ein Restaurant, Bar oder Hotel besitzen, dort arbeiten oder eine Firma haben, die Produkte für die Gastronomie oder Hotellerie herstellt, dann könnte es Ihnen weiterhelfen, wenn Sie jemanden aus der Branche kennen. Denn die Teilnehmer der HoReCa dürfen Kunden und Freunde einladen. Aber Psst – das bleibt jetzt unter uns.

Wichtig geworden

Im Vorfeld äußerte sich der Präsident des Inselrats, Llorenç Galmés, zur HoReCa und der Wichtigkeit derartiger Gastromessen: “Der Gastronomiesektor ist für die Wirtschaft Mallorcas von strategischer Bedeutung und schafft Arbeitsplätze, bereichert ganzjährig unser touristisches Angebot und ist der wohl wichtigste Botschafter unserer lokalen Produkte, unserer Kultur und unserer Lebensart.”

Alejandro Sáenz de San Pedro, Minister für Unternehmen, Selbstständige und Energie, ergänzt: “Die HoReCa hat sich als strategischer Termin für den Sektor etabliert, als unverzichtbarer Treffpunkt, an dem Unternehmen, Fachleute und Selbstständige Innovationen, Wissen und Chancen austauschen.” An dieser Stelle sei erwähnt, dass es die HoReCa nicht nur auf Mallorca gibt, sondern die Messen auch auf Ibiza (4.-6. März) und Menorca (17.-19. März) stattfinden.

Neu in diesem Jahr sind Gesprächsrunden, die wichtige Themen der Branche anschneiden. So etwa die Aspekte “Wie kann man die Nebensaison beleben”, “Vorteil und Nachteil von Familienunternehmen”, “Wie kann man die Künstliche Intelligenz nutzen” oder “Nachhaltigkeit in der Gastronomie”.

Wer sich einen Überblick verschaffen will, findet auf der Homepage des Veranstalters (horecabaleares.com, Unterpunkt Mallorca) sowohl einen Übersichtsplan mit der Angabe, wer und wo einen Stand hat sowie das offizielle Programm. Darüber hinaus gibt es an vielen Ständen eigene Showcookings, die nicht im offiziellen Ablaufplan auftauchen. Es lohnt sich!